یک منبع آگاه در حکومت طالبان ادعا می‌کند که در حملات اخیر بر منطقه چترال پاکستان، به‌گفتۀ او پناهگاه‌های گروه‌های مخالف مسلح این حکومت هدف قرار گرفته اند.

حکومت پاکستان تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده و رادیو آزادی نیز نمی‌تواند به‌گونه مستقل وقوع این حملات یا ادعاهای مطرح شده را تأیید یا رد کند.

این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه «۷ اسد» به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان در دو حملۀ جداگانه بر منطقه چترال پاکستان، مراکز گروه‌های مخالف را هدف قرار داده‌اند.

به‌گفتۀ او، در این حملات شماری از افراد وابسته به این گروه‌ها کشته شده و پناهگاه‌های آنان نیز از بین رفته است.

او آمار مشخصی از تلفات ارائه نکرد.

این منبع، حملات بر چترال را اقدامی تلافی‌جویانه خواند و گفت که این حملات در واکنش به حملۀ افراد مسلح مخالف طالبان از منطقه چترال به ولسوالی زیباک ولایت بدخشان انجام شده‌است.

پیش از این، فصیح‌الدین فطرت، لوی درستیز حکومت طالبان، روز شنبه ادعا کرده بود که حکومت پاکستان شماری از مخالفان طالبان را تجهیز کرده و به ولسوالی زیباک فرستاده، اما به‌گفتۀ او، نیروهای طالبان به آنان تلفات سنگینی وارد کرده‌اند.

در همین حال، جبهه آزادی افغانستان به رهبری یاسین ضیا، روز شنبه با نشر ویدیویی در صفحۀ اکس خود مدعی شد که درگیری‌ها در ولسوالی زیباک تلفات سنگین به طالبان وارد کرده‌است.

او همچنین ادعا کرد که دو طیارۀ بی‌سرنشین طالبان را که به‌گفتۀ این گروه در مناطق تحت کنترل آنان عملیات می‌کردند، منهدم کرده‌است.