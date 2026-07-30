برخی اداره‌های ملل متحد خواستار تقویت تلاش‌هایشان برای مبارزه با خطرات قاچاق انسان در افغانستان شدند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در یک اعلامیه مشترک به مناسب ۳۰ جولای، روز جهانی قاچاق انسان این موضوع را مطرح کردند.

این اداره‌های ملل متحد گفته اند که بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران آسیب‌پذیری افراد در برابر قاچاق انسان و استثمار را افزایش می‌دهد.

در اعلامیه این اداره‌ها که روز پنج‌شنبه نشر شده، آمده است که بر اساس بررسی‌های اخیر، ۵۶ درصد خانواده‌های بازگشت‌کننده قادر به تأمین نیازهاری اولیه خود نیستند.

بر اساس اعلامیه، قربانیان فشارهای مالی، به کارهای ناامن و اجباری، استثمار جنسی، شرایط شبیه برده‌داری سوق داده می‌شوند و حتا خلاف میل‌شان اعضای بدن‌شان برداشته می‌شود.

این اداره‌های ملل متحد همچنان گفته اند که زنان، کودکان، بازگشت‌کنندگان و خانواده‌هایی که بدهی دارند، بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان و استثمار قرار دارند.