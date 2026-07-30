افغانستان
شاخه خراسان داعش مسئولیت کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان را به عهده گرفت
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) مسئولیت حمله بر ذبیحالله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان را به عهده گرفته است.
این خبرگزاری به نقل از یک سازمان نظارتی به نام "SITE Intelligence Group" این موضوع را گزارش داده است.
امیری روز سهشنبه ششم اسد در مسیر ولسوالی بهارک – فیضآباد هدف حمله دو فرد مسلح موترسایکلسوار قرار گرفت و کشته شد.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود که یکی از مهاجمان در تیراندازی محافظان امیری کشته و مهاجم دیگر زخمی و بازداشت شده است.
ذبیحالله امیری، خواهرزاده امانالدین منصور، والی حکوت طالبان در هلمند است.
این درحالیست که اخیراً بدخشان گواه چندین رویداد امنیتی از جمله سقوط چند ساعته مرکز ولسوالی یفتل پایین و درگیریها در ولسوالی زیباک بوده است.
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روز جهانی قاچاق انسان؛ ادارههای ملل متحد: در افغانستان بیشتر زنان، کودکان و برخی گروههای دیگر در معرض خطر هستند
برخی ادارههای ملل متحد خواستار تقویت تلاشهایشان برای مبارزه با خطرات قاچاق انسان در افغانستان شدند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت در یک اعلامیه مشترک به مناسب ۳۰ جولای، روز جهانی قاچاق انسان این موضوع را مطرح کردند.
این ادارههای ملل متحد گفته اند که بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی، کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیتهای اعمالشده بر حقوق زنان و دختران آسیبپذیری افراد در برابر قاچاق انسان و استثمار را افزایش میدهد.
در اعلامیه این ادارهها که روز پنجشنبه نشر شده، آمده است که بر اساس بررسیهای اخیر، ۵۶ درصد خانوادههای بازگشتکننده قادر به تأمین نیازهاری اولیه خود نیستند.
بر اساس اعلامیه، قربانیان فشارهای مالی، به کارهای ناامن و اجباری، استثمار جنسی، شرایط شبیه بردهداری سوق داده میشوند و حتا خلاف میلشان اعضای بدنشان برداشته میشود.
این ادارههای ملل متحد همچنان گفته اند که زنان، کودکان، بازگشتکنندگان و خانوادههایی که بدهی دارند، بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان و استثمار قرار دارند.
راشد خان و عضمتالله عمرزی در فهرست بهترین بازیکنان شورای بینالمللی کریکت قرار گرفتند
راشد خان و عظمت الله عمرزی در تازهترین رتبهبندی شورای بینالمللی کریکت (ICC) دوباره به جایگاههای برتری دست یافتند.
راشد خان در صدر بالرهای جهان در بازیهای یک روزه و بازیهای بیستآوره قرار گرفته است.
عظمتالله عمرزی هم در صدر فهرست آلروندرها قرار دارد.
محمد نبی در فهرست آلروندرها به جایگاه سوم صعود کرده است.
ابراهیم زدران در فهرست توپزنهای یک روزه به جایگاه پنجم صعود کرده است.
ادعای یک منبع طالبان: پناهگاههای مخالفان در چترال هدف قرار داده شد
یک منبع آگاه در حکومت طالبان ادعا میکند که در حملات اخیر بر منطقه چترال پاکستان، بهگفتۀ او پناهگاههای گروههای مخالف مسلح این حکومت هدف قرار گرفته اند.
حکومت پاکستان تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده و رادیو آزادی نیز نمیتواند بهگونه مستقل وقوع این حملات یا ادعاهای مطرح شده را تأیید یا رد کند.
این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه «۷ اسد» به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان در دو حملۀ جداگانه بر منطقه چترال پاکستان، مراکز گروههای مخالف را هدف قرار دادهاند.
بهگفتۀ او، در این حملات شماری از افراد وابسته به این گروهها کشته شده و پناهگاههای آنان نیز از بین رفته است.
او آمار مشخصی از تلفات ارائه نکرد.
این منبع، حملات بر چترال را اقدامی تلافیجویانه خواند و گفت که این حملات در واکنش به حملۀ افراد مسلح مخالف طالبان از منطقه چترال به ولسوالی زیباک ولایت بدخشان انجام شدهاست.
پیش از این، فصیحالدین فطرت، لوی درستیز حکومت طالبان، روز شنبه ادعا کرده بود که حکومت پاکستان شماری از مخالفان طالبان را تجهیز کرده و به ولسوالی زیباک فرستاده، اما بهگفتۀ او، نیروهای طالبان به آنان تلفات سنگینی وارد کردهاند.
در همین حال، جبهه آزادی افغانستان به رهبری یاسین ضیا، روز شنبه با نشر ویدیویی در صفحۀ اکس خود مدعی شد که درگیریها در ولسوالی زیباک تلفات سنگین به طالبان وارد کردهاست.
او همچنین ادعا کرد که دو طیارۀ بیسرنشین طالبان را که بهگفتۀ این گروه در مناطق تحت کنترل آنان عملیات میکردند، منهدم کردهاست.
اوچا: سیلابها افغانها را با خطر تازۀ مهمات منفجر ناشده روبهرو کردهاست
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داده که بارندهگیهای شدید، سیلابهای ناگهانی و رانش زمین در مناطق مختلف افغانستان ممکن است باعث آشکار شدن مهمات منفجر ناشده شود و جان باشندهگان محل و کارکنان امدادرسان را با خطر روبهرو سازد.
اوچا روز چهارشنبه «۷ اسد» در گزارشی نوشت که بارندهگیهای شدید و سیلابهای ناگهانی، بخشهای از مناطق مرکزی، شرقی و جنوبشرقی افغانستان را تحت تأثیر قرار دادهاست.
بهگفته این نهاد، ولایت نورستان همچنان بحرانیترین وضعیت را در میان مناطق آسیبدیده از سیلاب دارد.
مقامهای حکومت طالبان گفته اند که در نتیجه سیلابهای اخیر در ولایت نورستان، دستکم ۲۳ نفر جان باخته و حدود ۸۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
افغانستان که از جمله کشورهای آسیبپذیر در برابر تغییرات اقلیمی به شمار میرود، در سالهای اخیر با افزایش وقوع سیلابهای ویرانگر روبهرو بودهاست.
آغاز جام کانتیننتال فوتسال؛ افغانستان به مصاف تایلند میرود
قرار است سلسله رقابتهای فوتسال زیر نام «جام کانتیننتال» با اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان روز شنبه اول اگست آغاز شود.
در این جام در کنار تیم ملی فوتسال افغانستان، تیمهای روسیه، ویتنام، نیوزیلند و تایلند شامل اند.
تیم افغانستان برای اشتراک در این جام روز گذشته به تایلند رفت.
نخستین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان برای یکشنبه دوم اگست در برابر تیم میزبان تایلند برنامهریزی شدهاست.
جام فوتسال کانیننتال تا ششم اگست ادامه خواهد یافت.
داکتران بدون سرحد از پاکستان خواسته که جلو اخراج افغانها را بگیرد
این سازمان روز سهشنبه(۶ اسد) در گزارشی گفته که جوامع آسیبپذیر و کسانی که در صورت بازگشت به افغانستان با آسیب و خطر مواجه میشوند، باید رسماً شناسایی شده، از آنها محافظت قانونی و بشردوستانه لازم صورت بگیرد.
داکتران بدون سرحد نسبت به تاثیر طرح حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی بر خدمات صحی پناهجویان عمیقاً ابراز نگرانی کرده، گفته که برخی از پناهجویان به این سازمان گفته اند که از ترس دستگیر شدن و بررسی اسناد شان در مراکز صحی، تداوی خود و خانواده هایشان را به تاخیر می اندازند یا از آن اجتناب می کنند.
داکتران بدون سرحد گفته که این وضعیت منجر به مشکلات صحی قابل جلوگیری از جمله سوء تغذیه و عوارض بارداری شده است.
حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران غیرقانونی را در نوامبر ۲۰۲۳ آغاز کرد، در ابتدا افغانهای فاقد اسناد را هدف قرار داد، بعداً این طرح را گسترش داد و مهاجران ثبت شده که دارای کارتهای تابعیت افغانستان (ACC) یا سند اقامت (PoR) بودند را نیز شامل ساخت.
پاکستان از دهم جولای امسال روند اخراج همه افغانهایی را که اجازۀ اقامت در آن کشور را ندارند، شدت بخشیده و تاکنون صدها تن را به افغانستان فرستاده است.
جرمنی ۳۱ افغان به شمول یک تن که هیچ جرمی را مرتکب نشده بود، اخراج کرد
وزارت داخلهٔ جرمنی اعلام کرد که در یک پرواز چارتر، ۳۱ افغان را دوباره به افغانستان اخراج کرده است.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخلهٔ جرمنی، در گفتوگو با خبرنگاران در جنوب این کشور اظهار داشت که افرادی که روز سهشنبه(6 اسد) به افغانستان اخراج شدند، «اکثریت آنها مجرمان بسیار خطرناک بودند که به جرمهایی چون قتل، تجاوز جنسی و اعمال خشونت محکوم شده بودند.»
دوبرینت افزود که در بین این افراد، یک تن نیز شامل بود که به هیچ جرمی محکوم نشده، اما حکم اخراج او از جرمنی بهطور الزامی قابل اجرا بود. به گفتهٔ او، این شخص قبلاً در یکی دیگر از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده بود، اما بعداً دوباره به جرمنی بازگشته بود.
اخراج این افغانها بر اساس توافقی انجام شده که با حکومت طالبان صورت گرفته و بر اساس آن، حکومت جرمنی میتواند بدون دخالت کشورهای ثالث، روند اخراج افغانها را به افغانستان را بهطور منظم پیش ببرد.
از سال ۲۰۲۴ میلادی، زمانی که جرمنی روند اخراج پناهجویان به افغانستان را از سر گرفت، تاکنون بیش از ۲۰۰ تن را به افغانستان اخراج کرده است. به گفتهٔ سازمان عفو بینالملل، حداقل یکی از افرادی که به افغانستان اخراج شده بود، کشته شده است.
ملل متحد: رسانهها در افغانستان همچنان زیر فشار قرار دارند
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید که رسانهها در افغانستان همچنان با محدودیتها و فشارهای جدی روبهرو هستند.
یوناما در گزارشیکه روز سهشنبه (6 اسد) منتشر کرد، گفته که بخش حقوق بشر این نهاد چندین مورد دستگیری خبرنگاران و تعلیق فعالیت رسانهها را مستندسازی کردهاست، مواردیکه بهگفته یوناما، نشان میدهد که سکتور رسانهای افغانستان همچنان در فضای دشوار و محدود کنندهی به فعالیت ادامه میدهد.
گزارش یوناما در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از ماه اپریل تا جون سال ۲۰۲۶ میلادی را در بر میگیرد.
در این گزارش، به چندین مورد دستگیری و زندانی ساختن خبرنگاران، اعمال فشار بر رسانهها از سوی مقامهای حاکم و بسته شدن شماری از رسانهها اشاره و گفته شده که تعدادی از رسانهها نیز به دلیل مشکلات مالی، فعالیتهایشان را متوقف کردهاند.
جرمنی یک گروه دیگر از افغانها را به افغانستان بازگرداند
بر اساس خبرگزاری «دیپیای»، جرمنی بار دیگر شماری از افغانها را با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.
طیارۀ حامل این افراد، صبح روز سهشنبه (6 اسد) از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل پرواز کردهاست.
تا کنون جزئیات در مورد تعداد این افراد و دلایل اخراج آنها ارائه نشدهاست.
با این حال، وزارت امور داخله ایالت ساکسونی روند اخراج آنها را تأیید کردهاست.
بر اساس گزارش، این اقدام در چارچوب توافق میان حکومت جرمنی و طالبان انجام شده، توافقیکه به جرمنی اجازه میدهد بدون میانجیگری کشورهای ثالث، روند اخراج افغانها را ادامه دهد.
حکومت جرمنی میگوید، افراد محکوم به جرایم سنگین و کسانیکه درخواست پناهندهگیشان رد شدهاست، به افغانستان بازگردانده میشوند.
با این حال، منتقدان این اقدام را نوعی امتیازدهی و مشروعیتبخشی به طالبان، با وجود ادامۀ نقض حقوق بشر و محدودیتها علیه زنان، میدانند.
شاهدان عینی در میدان هوایی کابل گفته اند که تعدادی از خانوادهها برای استقبال از بستهگانشان حضور یافته بودند.
بهگفته مقامهای طالبان، افراد اخراج شده از جرمنی پس از ثبت هویت، بررسیهای لازم و ارائه ضمانت از سوی خانوادههایشان، احتمالاً آزاد خواهند شد.