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پنجشنبه ۸ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۷:۵۵

افغانستان

پاکستان اقامت ۱۶ هزار مهاجر افغان را تمدید کرد

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سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اقامت ۱۶ هزار مهاجر افغان به‌ویژه برای زنان، کودکان و سالمندان را تمدید کرده است.

طاهر اندرابی روز پنجشنبه، ۷ اسد، در یک نشست خبری گفت که اقامت این تعداد مهاجران به دلایل بشردوستانه تمدید شده است.

او افزود که هم‌زمان پرونده نزدیک به ۹۰ هزار مهاجر افغان نیز در حال بررسی است و افرادی که اقامت قانونی نداشته باشند، از پاکستان اخراج خواهند شد.

این درحالی است که پاکستان اخراج مهاجران افغن از این کشور را شدت بخشیده است و سازمان داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) با روزسه شنبه با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در پاکستان اعلام کرد که آنان در هراس از بازداشت، از دست دادن شغل و اخراج اجباری زندگی می‌کنند. این سازمان از دولت پاکستان خواست روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند.

به گفته داکتران بدون مرز، ترس از بازداشت باعث شده بسیاری از مهاجران مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات صحی را به تعویق بیندازند یا به‌طور کامل از آن صرف‌نظر کنند.

پاکستان از سپتامبر ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران افغان را در چارچوب برنامه بازگرداندن اتباع غیرقانونی آغاز کرده و تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون شهروند افغان را به کشورشان بازگردانده است.

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عفو بین‌الملل خواستار توقف اخراج اجباری افغان‌ها از سوی اتحادیه اروپا شد

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سازمان عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواست تا همکاری با طالبان برای اخراج اجباری شهروندان افغان به افغانستان را متوقف کنند.

این سازمان در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه، ۷ اسد در وب‌سایت خود نشر کرد، گفت افغانستان تحت اداره طالبان جای امن برای بازگشت اجباری مهاجران نیست.

عفو بین‌الملل افزود که طالبان پس از به قدرت رسیدن، بسیاری از قوانین و چارچوب‌های حمایتی از حقوق شهروندان را از بین برده و با وضع فرمان‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، حقوق اساسی مردم، به‌ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی را محدود کرده‌اند.

در اعلامیه عفو بین‎الملل این محدودیت‌ها با مجازات‌هایی مانند شلاق، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر همراه بوده است.

عفو بین‌الملل هشدار داد که توافق با طالبان در زمینه بازگرداندن مهاجران، با تعهدات بین‌المللی اتحادیه اروپا در بخش حقوق بشر و حقوق پناهندگان، به‌ویژه اصل منع بازگرداندن اجباری، در تضاد است.

این نهاد حقوق بشری پس از دیدار اخیر مقام‌های اتحادیه اروپا و طالبان در بروکسل گفت که اخراج اجباری افغان‌ها می‌تواند آنان را با خطر نقض حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و بحران انسانی روبه‌رو کند.

عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا خواست به جای همکاری برای اخراج مهاجران، تمرکز خود را بر پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان بگذارد.

کمیسیون اروپا روز دوم سرطان در بروکسل میزبان یک هیأت حکومت طالبان بود تا در مورد موضوعات فنی مربوط به اخراج و بازگرداندن شهروندان افغان گفت‌وگو کند.

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رکورد تازه ورود مهاجران با قایق‌های باد به بریتانیا؛ ۷۵۲ نفر در یک روز وارد شدند

حکومت بریتانیا اعلام کرد که ۷۵۲ مهاجر روز چهارشنبه با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد این کشور شده‌اند؛ این بالاترین رقم روزانه ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ است.

وزارت داخله بریتانیا گفته است با وجود این افزایش روزانه، شمار عبور مهاجران از این مسیر در شش ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته است.

حکومت بریتانیا می‌گوید همکاری با کشورهای اروپایی برای مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان در کاهش ورود مهاجران نقش داشته است، اما حزب «ریفورم بریتانیا» این کاهش را بیشتر ناشی از شرایط جوی می‌داند.

همزمان، مقام‌های فرانسوی امروز اعلام کردند که چهار مهاجر در جریان تلاش برای عبور از کانال مانش در دو رویداد جداگانه جان باخته‌اند.

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شاخه خراسان داعش مسئولیت کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان را به عهده گرفت

ذبیح‌الله امیری، رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان
ذبیح‌الله امیری، رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان

خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) مسئولیت حمله بر ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان را به عهده گرفته است.

این خبرگزاری به نقل از یک سازمان نظارتی به نام "SITE Intelligence Group" این موضوع را گزارش داده است.

امیری روز سه‌شنبه ششم اسد در مسیر ولسوالی بهارک – فیض‌آباد هدف حمله دو فرد مسلح موترسایکل‌سوار قرار گرفت و کشته شد.

حکومت طالبان پیش از این گفته بود که یکی از مهاجمان در تیراندازی محافظان امیری کشته و مهاجم دیگر زخمی و بازداشت شده است.

ذبیح‌الله امیری، خواهرزاده امان‌الدین منصور، والی حکوت طالبان در هلمند است.

این درحالیست که اخیراً بدخشان گواه چندین رویداد امنیتی از جمله سقوط چند ساعته مرکز ولسوالی یفتل پایین و درگیری‌ها در ولسوالی زیباک بوده است.

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روز جهانی قاچاق انسان؛ اداره‌های ملل متحد: در افغانستان بیشتر زنان، کودکان و برخی گروه‌های دیگر در معرض خطر هستند

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برخی اداره‌های ملل متحد خواستار تقویت تلاش‌هایشان برای مبارزه با خطرات قاچاق انسان در افغانستان شدند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در یک اعلامیه مشترک به مناسب ۳۰ جولای، روز جهانی قاچاق انسان این موضوع را مطرح کردند.

این اداره‌های ملل متحد گفته اند که بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران آسیب‌پذیری افراد در برابر قاچاق انسان و استثمار را افزایش می‌دهد.

در اعلامیه این اداره‌ها که روز پنج‌شنبه نشر شده، آمده است که بر اساس بررسی‌های اخیر، ۵۶ درصد خانواده‌های بازگشت‌کننده قادر به تأمین نیازهاری اولیه خود نیستند.

بر اساس اعلامیه، قربانیان فشارهای مالی، به کارهای ناامن و اجباری، استثمار جنسی، شرایط شبیه برده‌داری سوق داده می‌شوند و حتا خلاف میل‌شان اعضای بدن‌شان برداشته می‌شود.

این اداره‌های ملل متحد همچنان گفته اند که زنان، کودکان، بازگشت‌کنندگان و خانواده‌هایی که بدهی دارند، بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان و استثمار قرار دارند.

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راشد خان و عظمت‌الله عمرزی در فهرست بهترین بازیکنان شورای بین‌المللی کریکت قرار گرفتند

راشد خان بازیکن کریکت افغانستان
راشد خان بازیکن کریکت افغانستان

راشد خان و عظمت الله عمرزی در تازه‌ترین رتبه‌بندی شورای بین‌المللی کریکت (ICC) دوباره به جایگاه‌های برتری دست یافتند.

راشد خان در صدر بالرهای جهان در بازی‌های یک روزه و بازی‌های بیست‌آوره قرار گرفته است.

عظمت‌الله عمرزی هم در صدر فهرست آلروندرها قرار دارد.

محمد نبی در فهرست آلروندرها به جایگاه سوم صعود کرده است.

ابراهیم زدران در فهرست توپ‌زن‌های یک روزه به جایگاه پنجم صعود کرده است.

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ادعای یک منبع طالبان: پناهگاه‌های مخالفان در چترال هدف قرار داده شد

آرشیف، جضور نیروهای طالبان در ولایت بدخشان افغانستان
آرشیف، جضور نیروهای طالبان در ولایت بدخشان افغانستان

یک منبع آگاه در حکومت طالبان ادعا می‌کند که در حملات اخیر بر منطقه چترال پاکستان، به‌گفتۀ او پناهگاه‌های گروه‌های مخالف مسلح این حکومت هدف قرار گرفته اند.

حکومت پاکستان تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده و رادیو آزادی نیز نمی‌تواند به‌گونه مستقل وقوع این حملات یا ادعاهای مطرح شده را تأیید یا رد کند.

این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه «۷ اسد» به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان در دو حملۀ جداگانه بر منطقه چترال پاکستان، مراکز گروه‌های مخالف را هدف قرار داده‌اند.

به‌گفتۀ او، در این حملات شماری از افراد وابسته به این گروه‌ها کشته شده و پناهگاه‌های آنان نیز از بین رفته است.

او آمار مشخصی از تلفات ارائه نکرد.

این منبع، حملات بر چترال را اقدامی تلافی‌جویانه خواند و گفت که این حملات در واکنش به حملۀ افراد مسلح مخالف طالبان از منطقه چترال به ولسوالی زیباک ولایت بدخشان انجام شده‌است.

پیش از این، فصیح‌الدین فطرت، لوی درستیز حکومت طالبان، روز شنبه ادعا کرده بود که حکومت پاکستان شماری از مخالفان طالبان را تجهیز کرده و به ولسوالی زیباک فرستاده، اما به‌گفتۀ او، نیروهای طالبان به آنان تلفات سنگینی وارد کرده‌اند.

در همین حال، جبهه آزادی افغانستان به رهبری یاسین ضیا، روز شنبه با نشر ویدیویی در صفحۀ اکس خود مدعی شد که درگیری‌ها در ولسوالی زیباک تلفات سنگین به طالبان وارد کرده‌است.

او همچنین ادعا کرد که دو طیارۀ بی‌سرنشین طالبان را که به‌گفتۀ این گروه در مناطق تحت کنترل آنان عملیات می‌کردند، منهدم کرده‌است.

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اوچا: سیلاب‌ها افغان‌ها را با خطر تازۀ مهمات منفجر ناشده روبه‌رو کرده‌است

آرشیف، جریان ماین‌روبی در ولایت کندهار افغانستان
آرشیف، جریان ماین‌روبی در ولایت کندهار افغانستان

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داده که بارنده‌گی‌های شدید، سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مناطق مختلف افغانستان ممکن است باعث آشکار شدن مهمات منفجر ناشده شود و جان باشنده‌گان محل و کارکنان امدادرسان را با خطر روبه‌رو سازد.

اوچا روز چهارشنبه «۷ اسد» در گزارشی نوشت که بارنده‌گی‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی، بخش‌های از مناطق مرکزی، شرقی و جنوب‌شرقی افغانستان را تحت تأثیر قرار داده‌است.

به‌گفته این نهاد، ولایت نورستان همچنان بحرانی‌ترین وضعیت را در میان مناطق آسیب‌دیده از سیلاب دارد.

مقام‌های حکومت طالبان گفته اند که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایت نورستان، دست‌کم ۲۳ نفر جان باخته و حدود ۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

افغانستان که از جمله کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر با افزایش وقوع سیلاب‌های ویران‌گر روبه‌رو بوده‌است.

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آغاز جام کانتیننتال فوتسال؛ افغانستان به مصاف تایلند می‌رود

تیم ملی فوتسال افغانستان
تیم ملی فوتسال افغانستان

قرار است سلسله رقابت‌های فوتسال زیر نام «جام کانتیننتال» با اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان روز شنبه اول اگست آغاز شود.

در این جام در کنار تیم ملی فوتسال افغانستان، تیم‌های روسیه، ویتنام، نیوزیلند و تایلند شامل اند.

تیم افغانستان برای اشتراک در این جام روز گذشته به تایلند رفت.

نخستین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان برای یکشنبه دوم اگست در برابر تیم میزبان تایلند برنامه‌ریزی شده‌است.

جام فوتسال کانیننتال تا ششم اگست ادامه خواهد یافت.

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داکتران بدون سرحد از پاکستان خواسته که جلو اخراج افغان‌ها را بگیرد

این سازمان روز سه‌شنبه(۶ اسد) در گزارشی گفته که جوامع آسیب‌پذیر و کسانی که در صورت بازگشت به افغانستان با آسیب و خطر مواجه می‌شوند، باید رسماً شناسایی شده، از آنها محافظت قانونی و بشردوستانه لازم صورت بگیرد.

داکتران بدون سرحد نسبت به تاثیر طرح حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی بر خدمات صحی پناهجویان عمیقاً ابراز نگرانی کرده، گفته که برخی از پناهجویان به این سازمان گفته اند که از ترس دستگیر شدن و بررسی اسناد شان در مراکز صحی، تداوی خود و خانواده هایشان را به تاخیر می اندازند یا از آن اجتناب می کنند.

داکتران بدون سرحد گفته که این وضعیت منجر به مشکلات صحی قابل جلوگیری از جمله سوء تغذیه و عوارض بارداری شده است.

حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران غیرقانونی را در نوامبر ۲۰۲۳ آغاز کرد، در ابتدا افغان‌های فاقد اسناد را هدف قرار داد، بعداً این طرح را گسترش داد و مهاجران ثبت شده که دارای کارت‌های تابعیت افغانستان (ACC) یا سند اقامت (PoR) بودند را نیز شامل ساخت.

پاکستان از دهم جولای امسال روند اخراج همه افغان‌هایی را که اجازۀ اقامت در آن کشور را ندارند، شدت بخشیده و تاکنون صدها تن را به افغانستان فرستاده است.

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