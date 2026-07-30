داعش خراسان مسئولیت کشتن مقام طالبان در بدخشان را پذیرفت؛ هشدار کارشناسان درباره ادامه تهدید این گروه

شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت کشته‌شدن ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، را پذیرفته است؛ اما مقام‌های طالبان تاکنون درباره این ادعا جزئیات بیشتری ارائه نکرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از گروه ناظر بر فعالیت‌های گروه‌های مسلح«سایت انتلیجنس گروپ» گزارش داده است که داعش خراسان در اعلامیه‌ای مدعی شده نیروهای این گروه امیری را در یک حمله مسلحانه هدف قرار داده‌اند.

ذبیح‌الله امیری روز سه‌شنبه ۶ اسد در مسیر بهارک–فیض‌آباد بدخشان، در حمله دو فرد مسلح موترسایکل‌سوار کشته شد. مقام‌های امنیتی طالبان در بدخشان گفته‌اند که یکی از مهاجمان در درگیری با محافظان امیری کشته شده و فرد دیگر بازداشت شده است.

طالبان تاکنون درباره ادعای داعش خراسان واکنش رسمی نشان نداده‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در پیامی، کشته‌شدن امیری را محکوم کرده و گفته است که چنین حملات، اراده این حکومت را تضعیف نخواهد کرد.

دکتر محمد داود قیومی، پژوهشگر صلح و امنیت می‌گوید اگر مسئولیت داعش خراسان در این حمله تأیید شود، نشان می‌دهد که این گروه همچنان توانایی انجام عملیات در افغانستان را دارد.

او گفت:

این گروه هنوز در بخش‌هایی از افغانستان فعال است و می‌تواند در برابر طالبان مشکلات امنیتی ایجاد کند.

«با وجود این‌که داعش خراسان ادعا کرده این حمله را سازمان‌دهی و انجام داده است، اگر این موضوع ثابت شود، نشان می‌دهد که این گروه هنوز در بخش‌هایی از افغانستان فعال است و می‌تواند در برابر طالبان مشکلات امنیتی ایجاد کند.»

قیومی افزود که گزارش‌های برخی کشورهای منطقه سازمان ملل متحد و شورای امنیت نیز در سال‌های اخیر داعش خراسان را همچنان یک تهدید در افغانستان، به‌ویژه در برخی مناطق شرقی و شمال‌شرقی کشور عنوان کرده‌اند.

در همین حال، طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ همواره تأکید کرده‌اند که امنیت را در سراسر افغانستان تأمین کرده و داعش خراسان را سرکوب کرده‌اند. با این حال، این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار در افغانستان را پذیرفته است.

داعش خراسان پیش از این مسئولیت حمله به یک رستوران چینی‌ها در کابل در ماه جنوری سال جاری و همچنین حمله مرگبار به خلیل‌الرحمن حقانی وزیر مهاجرین حکومت طالبان در سال ۲۰۲۴ را برعهده گرفته بود.

کارشناسان امنیتی داعش خراسان را یکی از جدی‌ترین تهدیدهای مسلحانه علیه طالبان می‌دانند. این گروه در سال ۲۰۱۶ از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی ثبت شد.