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جمعه ۹ اسد ۱۴۰۵ کابل ۱۲:۴۱

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ایران می‌گوید که پایگاه احمدالجابر در کویت را هدف قرار داده است

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اردوی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که صبح امروز( جمعه 9 اسد) پایگاه احمدالجابر در کویت را با طیارات بی‌پیلوت هدف قرار داده است.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اردوی ایران در اعلامیه‌ای گفته که «طیارات جنگنده‌، سیستم‌های ارتباطات و دخایر تجهیزات اردوی امریکا در پایگاه احمدالجابر در کویت» را هدف حملات طیارات بی‌پیلوت قرار داده است.

اردوی ایران این حمله را واکنش به حملات چهارشنبه‌شب امریکا بر ایران از جمله بر یک محله مسکونی در جزیره قشم خوانده که روز گذشته رسانه‌های ایران ادعا کردند که چند فرد ملکی نیز در آن کشته شدند.

قوماندانی مرکزی اردوی امریکا(سنتکام) و حکومت کویت تا هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده اند.

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رئیس‌جمهور ترمپ، از دستیابی به توافق در مورد خلع‌سلاح گروه حماس خبر داد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، از دستیابی «هیئت صلح» به توافقی برای خلع‌سلاح گروه حماس و سایر گروه‌های مسلح در نوار غزه خبر داده است.

گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا قرار دارد.

دونالد ترمپ شامگاه پنجشنبه(8 اسد) در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشال متعلق به او نوشته که «این توافق، گامی حیاتی در مسیر آن است که غزه سرانجام تحت ادارهٔ یک حکومت جدید فلسطینی قرار گیرد؛ حکومتی که برای کمک به مردم فلسطین، از نزدیک با هیئت صلح همکاری خواهد کرد.»

رئیس‌جمهور امریکا این توافق را تاریخی نامیده، آن را «گامی عظیم به‌سوی صلح و امنیت پایدار» خوانده است.

از زمان برقراری آتش‌بس در جنگ غزه میان اسرائیل و حماس به میانجیگری دونالد ترمپ، نهادی به نام «هیئت صلح» برای پیگیری تطبیق توافق آتش‌بس و ادارهٔ نوار غزه تشکیل شده است.

هیئت صلح نیز در پیامی در شبکهٔ اجتماعی اکس تأیید کرده که حماس «با یک نقشهٔ راه دقیق برای تطبیق مراحل بعدی آتش‌بس در غزه موافقت کرده است».

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عفو بین‌الملل خواستار توقف اخراج اجباری افغان‌ها از سوی اتحادیه اروپا شد

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سازمان عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواست تا همکاری با طالبان برای اخراج اجباری شهروندان افغان به افغانستان را متوقف کنند.

این سازمان در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه، ۷ اسد در وب‌سایت خود نشر کرد، گفت افغانستان تحت اداره طالبان جای امن برای بازگشت اجباری مهاجران نیست.

عفو بین‌الملل افزود که طالبان پس از به قدرت رسیدن، بسیاری از قوانین و چارچوب‌های حمایتی از حقوق شهروندان را از بین برده و با وضع فرمان‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، حقوق اساسی مردم، به‌ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی را محدود کرده‌اند.

در اعلامیه عفو بین‎الملل این محدودیت‌ها با مجازات‌هایی مانند شلاق، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر همراه بوده است.

عفو بین‌الملل هشدار داد که توافق با طالبان در زمینه بازگرداندن مهاجران، با تعهدات بین‌المللی اتحادیه اروپا در بخش حقوق بشر و حقوق پناهندگان، به‌ویژه اصل منع بازگرداندن اجباری، در تضاد است.

این نهاد حقوق بشری پس از دیدار اخیر مقام‌های اتحادیه اروپا و طالبان در بروکسل گفت که اخراج اجباری افغان‌ها می‌تواند آنان را با خطر نقض حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و بحران انسانی روبه‌رو کند.

عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا خواست به جای همکاری برای اخراج مهاجران، تمرکز خود را بر پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان بگذارد.

کمیسیون اروپا روز دوم سرطان در بروکسل میزبان یک هیأت حکومت طالبان بود تا در مورد موضوعات فنی مربوط به اخراج و بازگرداندن شهروندان افغان گفت‌وگو کند.

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رکورد تازه ورود مهاجران با قایق‌های باد به بریتانیا؛ ۷۵۲ نفر در یک روز وارد شدند

حکومت بریتانیا اعلام کرد که ۷۵۲ مهاجر روز چهارشنبه با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد این کشور شده‌اند؛ این بالاترین رقم روزانه ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ است.

وزارت داخله بریتانیا گفته است با وجود این افزایش روزانه، شمار عبور مهاجران از این مسیر در شش ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته است.

حکومت بریتانیا می‌گوید همکاری با کشورهای اروپایی برای مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان در کاهش ورود مهاجران نقش داشته است، اما حزب «ریفورم بریتانیا» این کاهش را بیشتر ناشی از شرایط جوی می‌داند.

همزمان، مقام‌های فرانسوی امروز اعلام کردند که چهار مهاجر در جریان تلاش برای عبور از کانال مانش در دو رویداد جداگانه جان باخته‌اند.

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مرگ ۱۵ فیل در کنیا بر اثر احتمال مسمومیت

مقام‌های حیات‌وحش کنیا می‌گویند ۱۵ فیل در یک ماه گذشته در پارک ملی آمبوسلی، در نزدیکی مرز تانزانیا، احتمالاً بر اثر مسمومیت با سیانید تلف شده‌اند.

سیانید مواد شیمیایی است که در مزارع برای ازبین بردون آفت های نباتی استفاده می‌شود.

اداره حیات‌وحش کنیا اعلام کرده که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد این فیل‌ها ممکن است بادنجان‌های آلوده به آفت‌کش‌های قوی را از مزارع اطراف مصرف کرده باشند.

مقام‌ها می‌گویند تحقیقات برای مشخص شدن این‌که مسمومیت به‌صورت اتفاقی رخ داده یا عمدی بوده، ادامه دارد.

پارک ملی آمبوسلی یکی از مناطق مشهور جهان برای زندگی گله‌های فیل در آفریقا است.

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پاکستان اقامت ۱۶ هزار مهاجر افغان را تمدید کرد

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سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اقامت ۱۶ هزار مهاجر افغان به‌ویژه برای زنان، کودکان و سالمندان را تمدید کرده است.

طاهر اندرابی روز پنجشنبه، ۷ اسد، در یک نشست خبری گفت که اقامت این تعداد مهاجران به دلایل بشردوستانه تمدید شده است.

او افزود که هم‌زمان پرونده نزدیک به ۹۰ هزار مهاجر افغان نیز در حال بررسی است و افرادی که اقامت قانونی نداشته باشند، از پاکستان اخراج خواهند شد.

این درحالی است که پاکستان اخراج مهاجران افغن از این کشور را شدت بخشیده است و سازمان داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) با روزسه شنبه با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در پاکستان اعلام کرد که آنان در هراس از بازداشت، از دست دادن شغل و اخراج اجباری زندگی می‌کنند. این سازمان از دولت پاکستان خواست روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند.

به گفته داکتران بدون مرز، ترس از بازداشت باعث شده بسیاری از مهاجران مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات صحی را به تعویق بیندازند یا به‌طور کامل از آن صرف‌نظر کنند.

پاکستان از سپتامبر ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران افغان را در چارچوب برنامه بازگرداندن اتباع غیرقانونی آغاز کرده و تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون شهروند افغان را به کشورشان بازگردانده است.

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شاخه خراسان داعش مسئولیت کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان را به عهده گرفت

ذبیح‌الله امیری، رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان
ذبیح‌الله امیری، رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان

خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) مسئولیت حمله بر ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان را به عهده گرفته است.

این خبرگزاری به نقل از یک سازمان نظارتی به نام "SITE Intelligence Group" این موضوع را گزارش داده است.

امیری روز سه‌شنبه ششم اسد در مسیر ولسوالی بهارک – فیض‌آباد هدف حمله دو فرد مسلح موترسایکل‌سوار قرار گرفت و کشته شد.

حکومت طالبان پیش از این گفته بود که یکی از مهاجمان در تیراندازی محافظان امیری کشته و مهاجم دیگر زخمی و بازداشت شده است.

ذبیح‌الله امیری، خواهرزاده امان‌الدین منصور، والی حکوت طالبان در هلمند است.

این درحالیست که اخیراً بدخشان گواه چندین رویداد امنیتی از جمله سقوط چند ساعته مرکز ولسوالی یفتل پایین و درگیری‌ها در ولسوالی زیباک بوده است.

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حمله بر مرکز پولیس در خیبرپختوا؛ دست کم ده عضو نیروی پولیس کشته شدند

حمله بر یک مرکز پولیس در خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)
حمله بر یک مرکز پولیس در خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)

در حمله‌ای در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا، اواخر شب گذشته، دست کم ده پولیس پاکستانی کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.

مهاجمان ابتدا با یک وسیله پرنده شبیه درون، یک مرکز پولیس در هنگو را هدف قرار دادند و سپس به گلوله‌باری آغاز کردند.

ذوالفقار حمید، رئیس پولیس خیبر پختونخوا به رسانه‌ها تأیید کرد که درگیری بین نیروی پولیس و مهاجمان مسلح چندین ساعت طول کشیده است.

به گفته او، ده عضو نیروی پولیس و ۱۵ مهاجم مسلح در این درگیری‌ها کشته شده‌اند.

هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما مقامات پاکستانی همیشه شبه‌نظامیان را به برنامه‌ریزی و انجام چنین حملاتی به پاکستان از خاک افغانستان متهم کرده‌اند.

اتهامی که مقامات طالبان آن را به شدت رد کرده‌اند.

این دومین حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی پاکستان در این هفته است.

در ۲۵ جولای، دست کم ۱۵ نفر، از جمله ۱۲ سرباز، در یک حمله انتحاری در ولسوالی تانک خیبر پختونخوا کشته شدند.

تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.

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روز جهانی قاچاق انسان؛ اداره‌های ملل متحد: در افغانستان بیشتر زنان، کودکان و برخی گروه‌های دیگر در معرض خطر هستند

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برخی اداره‌های ملل متحد خواستار تقویت تلاش‌هایشان برای مبارزه با خطرات قاچاق انسان در افغانستان شدند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در یک اعلامیه مشترک به مناسب ۳۰ جولای، روز جهانی قاچاق انسان این موضوع را مطرح کردند.

این اداره‌های ملل متحد گفته اند که بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران آسیب‌پذیری افراد در برابر قاچاق انسان و استثمار را افزایش می‌دهد.

در اعلامیه این اداره‌ها که روز پنج‌شنبه نشر شده، آمده است که بر اساس بررسی‌های اخیر، ۵۶ درصد خانواده‌های بازگشت‌کننده قادر به تأمین نیازهاری اولیه خود نیستند.

بر اساس اعلامیه، قربانیان فشارهای مالی، به کارهای ناامن و اجباری، استثمار جنسی، شرایط شبیه برده‌داری سوق داده می‌شوند و حتا خلاف میل‌شان اعضای بدن‌شان برداشته می‌شود.

این اداره‌های ملل متحد همچنان گفته اند که زنان، کودکان، بازگشت‌کنندگان و خانواده‌هایی که بدهی دارند، بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان و استثمار قرار دارند.

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راشد خان و عظمت‌الله عمرزی در فهرست بهترین بازیکنان شورای بین‌المللی کریکت قرار گرفتند

راشد خان بازیکن کریکت افغانستان
راشد خان بازیکن کریکت افغانستان

راشد خان و عظمت الله عمرزی در تازه‌ترین رتبه‌بندی شورای بین‌المللی کریکت (ICC) دوباره به جایگاه‌های برتری دست یافتند.

راشد خان در صدر بالرهای جهان در بازی‌های یک روزه و بازی‌های بیست‌آوره قرار گرفته است.

عظمت‌الله عمرزی هم در صدر فهرست آلروندرها قرار دارد.

محمد نبی در فهرست آلروندرها به جایگاه سوم صعود کرده است.

ابراهیم زدران در فهرست توپ‌زن‌های یک روزه به جایگاه پنجم صعود کرده است.

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