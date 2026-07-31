دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، از دستیابی «هیئت صلح» به توافقی برای خلع‌سلاح گروه حماس و سایر گروه‌های مسلح در نوار غزه خبر داده است.

گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا قرار دارد.

دونالد ترمپ شامگاه پنجشنبه(8 اسد) در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشال متعلق به او نوشته که «این توافق، گامی حیاتی در مسیر آن است که غزه سرانجام تحت ادارهٔ یک حکومت جدید فلسطینی قرار گیرد؛ حکومتی که برای کمک به مردم فلسطین، از نزدیک با هیئت صلح همکاری خواهد کرد.»

رئیس‌جمهور امریکا این توافق را تاریخی نامیده، آن را «گامی عظیم به‌سوی صلح و امنیت پایدار» خوانده است.

از زمان برقراری آتش‌بس در جنگ غزه میان اسرائیل و حماس به میانجیگری دونالد ترمپ، نهادی به نام «هیئت صلح» برای پیگیری تطبیق توافق آتش‌بس و ادارهٔ نوار غزه تشکیل شده است.

هیئت صلح نیز در پیامی در شبکهٔ اجتماعی اکس تأیید کرده که حماس «با یک نقشهٔ راه دقیق برای تطبیق مراحل بعدی آتش‌بس در غزه موافقت کرده است».