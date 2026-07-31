سرپرست یوناما بار دیگر از طالبان خواست ممنوعیت آموزشی دختران را بردارند

سازمان عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواست تا همکاری با طالبان برای اخراج اجباری شهروندان افغان به افغانستان را متوقف کنند.

این سازمان در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه، ۷ اسد در وب‌سایت خود نشر کرد، گفت افغانستان تحت اداره طالبان جای امن برای بازگشت اجباری مهاجران نیست.

عفو بین‌الملل افزود که طالبان پس از به قدرت رسیدن، بسیاری از قوانین و چارچوب‌های حمایتی از حقوق شهروندان را از بین برده و با وضع فرمان‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، حقوق اساسی مردم، به‌ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی را محدود کرده‌اند.

در اعلامیه عفو بین‎الملل این محدودیت‌ها با مجازات‌هایی مانند شلاق، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر همراه بوده است.

عفو بین‌الملل هشدار داد که توافق با طالبان در زمینه بازگرداندن مهاجران، با تعهدات بین‌المللی اتحادیه اروپا در بخش حقوق بشر و حقوق پناهندگان، به‌ویژه اصل منع بازگرداندن اجباری، در تضاد است.

این نهاد حقوق بشری پس از دیدار اخیر مقام‌های اتحادیه اروپا و طالبان در بروکسل گفت که اخراج اجباری افغان‌ها می‌تواند آنان را با خطر نقض حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و بحران انسانی روبه‌رو کند.

عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا خواست به جای همکاری برای اخراج مهاجران، تمرکز خود را بر پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان بگذارد.

کمیسیون اروپا روز دوم سرطان در بروکسل میزبان یک هیأت حکومت طالبان بود تا در مورد موضوعات فنی مربوط به اخراج و بازگرداندن شهروندان افغان گفت‌وگو کند.