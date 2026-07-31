افغانستان
در نتیجه سیلابها در ننگرهار یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند
مسئولان محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که روز جمعه در نتیجه جاری شدن سیلابها در ولسوالی شینوار این ولایت یک نفر جان باخته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار گزارش داده که این تلفات در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه وارد شده است.
سیلابها در این ولسوالی و همچنان در شهر جلالآباد، مرکز ننگرهار خسارات هنگفت مالی به مردم و تاسیسات عامه وارد کرده است.
این درحالیست که اخیراً سیلابها در نورستان و برخی ولایتهای همجوار آن هم تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرد.
بر اساس آمار ادارههای ملل متحد، در این سیلابها دستکم ۲۳ نفر جان باختند.
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در ادامه روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، بیش از ۲۳۰۰ مهاجر افغان از این کشور بازگشتند
حکومت طالبان میگوید که تنها به روز پنجشنبه ۲۳۴۶ مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشته اند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که از این میان، بیش از دو هزار نفر آنان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان برگشته اند.
او افزوده که نزدیک به ۵۰۰ مهاجر افغان همچنان از ایران به افغانستان برگشته اند.
این درحالیست که حکومت پاکستان از دهم جولای به این سو دور تازهای از اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است.
در این مدت دهها هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت داده شده اند و در کنار آن مهاجرین افغان در پاکستان بارها به رادیو آزادی گفته اند که فشارها بر آنها افزایش یافته است.
اخیراً سازمان داکتران بدون مرز (اماساف) هم گفت که مهاجران افغان در پاکستان در فضای ترس از بازداشت، از دست دادن کار و درآمد و اخراج اجباری به افغانستان زندگی میکنند.
این سازمان بینالمللی امدادرسان از حکومت پاکستان خواست که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند.
سرپرست یوناما بار دیگر از طالبان خواست ممنوعیت آموزشی دختران را بردارند
جورجیت گانیون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از حکومت طالبان خواست که ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را بردارد.
او این موضوع را پس از بازدید از یک مکتب دخترانه در ولسوالی استالف کابل مطرح کرد.
گانیون در ویدیویی که روز جمعه در صفحه فسبوک یوناما نشر شده، میگوید که مقامهای حاکم هنوز هم مانع حضور دختران در مکتبهای دولتی بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان میشوند.
او از طالبان خواست که ممنوعیت آموزشی دختران را بردارند تا آنان بتوانند هم در رشد خود و هم توسعه افغانستان نقش داشته باشند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم تحصیل آنان در موسسههای تحصیلی عالی و نیمه عالی را منع کردند.
با وجود فشارهای جهانی و خواست مردم در افغانستان، حکومت طالبان هنوز هم این ممنوعیتها را لغو نکرده است.
جرمنی در شش ماه اول ۲۰۲۶، بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن را اخراج کرده است
جرمنی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن را از آن کشور اخراج کرده است.
این رقم در مقایسه با همین مدت در سال گذشته کمتر است. جرمنی طی همین مدت در سال گذشته، ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن را اخراج کرده بود.
این آمار بر اساس اطلاعات وزارت امور داخلهٔ جرمنی منتشر شده است.
جرمنی در هفتههای اخیر با پروازهای چارتر، انتقال افراد اخراجشده به افغانستان را نیز از سر گرفته است؛ اقدامی که به دلیل نیاز هماهنگی با حکومت طالبان، با انتقادهای شدید منتقدان روبهرو شده است.
به همین سلسله جرمنی سهشنبهٔ گذشته، شماری از افغانهای اخراج شده را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل انتقال داد.
عفو بینالملل خواستار توقف اخراج اجباری افغانها از سوی اتحادیه اروپا شد
سازمان عفو بینالملل از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواست تا همکاری با طالبان برای اخراج اجباری شهروندان افغان به افغانستان را متوقف کنند.
این سازمان در اعلامیهای که روز چهارشنبه، ۷ اسد در وبسایت خود نشر کرد، گفت افغانستان تحت اداره طالبان جای امن برای بازگشت اجباری مهاجران نیست.
عفو بینالملل افزود که طالبان پس از به قدرت رسیدن، بسیاری از قوانین و چارچوبهای حمایتی از حقوق شهروندان را از بین برده و با وضع فرمانها و سیاستهای تبعیضآمیز، حقوق اساسی مردم، بهویژه زنان، دختران و اقلیتهای قومی و مذهبی را محدود کردهاند.
در اعلامیه عفو بینالملل این محدودیتها با مجازاتهایی مانند شلاق، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر همراه بوده است.
عفو بینالملل هشدار داد که توافق با طالبان در زمینه بازگرداندن مهاجران، با تعهدات بینالمللی اتحادیه اروپا در بخش حقوق بشر و حقوق پناهندگان، بهویژه اصل منع بازگرداندن اجباری، در تضاد است.
این نهاد حقوق بشری پس از دیدار اخیر مقامهای اتحادیه اروپا و طالبان در بروکسل گفت که اخراج اجباری افغانها میتواند آنان را با خطر نقض حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و بحران انسانی روبهرو کند.
عفو بینالملل از اتحادیه اروپا خواست به جای همکاری برای اخراج مهاجران، تمرکز خود را بر پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان بگذارد.
کمیسیون اروپا روز دوم سرطان در بروکسل میزبان یک هیأت حکومت طالبان بود تا در مورد موضوعات فنی مربوط به اخراج و بازگرداندن شهروندان افغان گفتوگو کند.
رکورد تازه ورود مهاجران با قایقهای باد به بریتانیا؛ ۷۵۲ نفر در یک روز وارد شدند
حکومت بریتانیا اعلام کرد که ۷۵۲ مهاجر روز چهارشنبه با قایقهای کوچک از کانال مانش وارد این کشور شدهاند؛ این بالاترین رقم روزانه ثبتشده در سال ۲۰۲۶ است.
وزارت داخله بریتانیا گفته است با وجود این افزایش روزانه، شمار عبور مهاجران از این مسیر در شش ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته است.
حکومت بریتانیا میگوید همکاری با کشورهای اروپایی برای مقابله با شبکههای قاچاق انسان در کاهش ورود مهاجران نقش داشته است، اما حزب «ریفورم بریتانیا» این کاهش را بیشتر ناشی از شرایط جوی میداند.
همزمان، مقامهای فرانسوی امروز اعلام کردند که چهار مهاجر در جریان تلاش برای عبور از کانال مانش در دو رویداد جداگانه جان باختهاند.
پاکستان اقامت ۱۶ هزار مهاجر افغان را تمدید کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اقامت ۱۶ هزار مهاجر افغان بهویژه برای زنان، کودکان و سالمندان را تمدید کرده است.
طاهر اندرابی روز پنجشنبه، ۷ اسد، در یک نشست خبری گفت که اقامت این تعداد مهاجران به دلایل بشردوستانه تمدید شده است.
او افزود که همزمان پرونده نزدیک به ۹۰ هزار مهاجر افغان نیز در حال بررسی است و افرادی که اقامت قانونی نداشته باشند، از پاکستان اخراج خواهند شد.
این درحالی است که پاکستان اخراج مهاجران افغن از این کشور را شدت بخشیده است و سازمان داکتران بدون مرز (اماساف) با روزسه شنبه با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در پاکستان اعلام کرد که آنان در هراس از بازداشت، از دست دادن شغل و اخراج اجباری زندگی میکنند. این سازمان از دولت پاکستان خواست روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند.
به گفته داکتران بدون مرز، ترس از بازداشت باعث شده بسیاری از مهاجران مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات صحی را به تعویق بیندازند یا بهطور کامل از آن صرفنظر کنند.
پاکستان از سپتامبر ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران افغان را در چارچوب برنامه بازگرداندن اتباع غیرقانونی آغاز کرده و تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون شهروند افغان را به کشورشان بازگردانده است.
شاخه خراسان داعش مسئولیت کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان را به عهده گرفت
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) مسئولیت حمله بر ذبیحالله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان را به عهده گرفته است.
این خبرگزاری به نقل از یک سازمان نظارتی به نام "SITE Intelligence Group" این موضوع را گزارش داده است.
امیری روز سهشنبه ششم اسد در مسیر ولسوالی بهارک – فیضآباد هدف حمله دو فرد مسلح موترسایکلسوار قرار گرفت و کشته شد.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود که یکی از مهاجمان در تیراندازی محافظان امیری کشته و مهاجم دیگر زخمی و بازداشت شده است.
ذبیحالله امیری، خواهرزاده امانالدین منصور، والی حکوت طالبان در هلمند است.
این درحالیست که اخیراً بدخشان گواه چندین رویداد امنیتی از جمله سقوط چند ساعته مرکز ولسوالی یفتل پایین و درگیریها در ولسوالی زیباک بوده است.
روز جهانی قاچاق انسان؛ ادارههای ملل متحد: در افغانستان بیشتر زنان، کودکان و برخی گروههای دیگر در معرض خطر هستند
برخی ادارههای ملل متحد خواستار تقویت تلاشهایشان برای مبارزه با خطرات قاچاق انسان در افغانستان شدند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت در یک اعلامیه مشترک به مناسب ۳۰ جولای، روز جهانی قاچاق انسان این موضوع را مطرح کردند.
این ادارههای ملل متحد گفته اند که بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی، کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیتهای اعمالشده بر حقوق زنان و دختران آسیبپذیری افراد در برابر قاچاق انسان و استثمار را افزایش میدهد.
در اعلامیه این ادارهها که روز پنجشنبه نشر شده، آمده است که بر اساس بررسیهای اخیر، ۵۶ درصد خانوادههای بازگشتکننده قادر به تأمین نیازهاری اولیه خود نیستند.
بر اساس اعلامیه، قربانیان فشارهای مالی، به کارهای ناامن و اجباری، استثمار جنسی، شرایط شبیه بردهداری سوق داده میشوند و حتا خلاف میلشان اعضای بدنشان برداشته میشود.
این ادارههای ملل متحد همچنان گفته اند که زنان، کودکان، بازگشتکنندگان و خانوادههایی که بدهی دارند، بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان و استثمار قرار دارند.
راشد خان و عظمتالله عمرزی در فهرست بهترین بازیکنان شورای بینالمللی کریکت قرار گرفتند
راشد خان و عظمت الله عمرزی در تازهترین رتبهبندی شورای بینالمللی کریکت (ICC) دوباره به جایگاههای برتری دست یافتند.
راشد خان در صدر بالرهای جهان در بازیهای یک روزه و بازیهای بیستآوره قرار گرفته است.
عظمتالله عمرزی هم در صدر فهرست آلروندرها قرار دارد.
محمد نبی در فهرست آلروندرها به جایگاه سوم صعود کرده است.
ابراهیم زدران در فهرست توپزنهای یک روزه به جایگاه پنجم صعود کرده است.