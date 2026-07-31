جهان
ترمپ میگوید که جنگ با ایران خوب پیش میرود و ایران در نهایت عقبنشینی خواهد کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا روز جمعه گفت که درگیری با ایران "بهخوبی پیش میرود" و با اشاره به حملات ارتش ایالات متحده اعلام کرد که ایران در نهایت عقبنشینی خواهد کرد.
ترمپ در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز، درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ با ایران گفت: "همهچیز خوب پیش میرود. تنها کاری که میتوانید انجام دهید این است که به پیروزی ادامه دهید، بعد در نهایت اتفاقی خواهد افتاد. ولی ما بهشدت آنها را هدف قرار میدهیم، کاملاً گیج و درماندهشان کردهایم، و فقط به پیروزی ادامه میدهیم."
او تصریح کرد: "در نهایت، آنها چارهای جز این نخواهند داشت که بازگردند و عقبنشینی کنند."
اظهارات ترمپ پس از آن مطرح شد که فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) صبح پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده مجموعهای از حملات را علیه ایران انجام داده است.
صبح جمعه نیز ایران خبر داد که با درو به کویت حمله کرده و به دو نفتکش در تنگه هرمز موشک شلیک کرده است.
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کویت می گوید که حملات طیارات بیپیلوت ایران را رهگیری و خنثی کرده است
وزارت دفاع کویت، امروز(جمعه ۹ اسد) حملات طیارات بیپیلوت ایران بر «تأسیسات حیاتی و نظامی» این کشور را تأیید کرده، گفت که این حملات را رهگیری و خنثی کرده است.
در اعلامیه وزارت دفاع کویت گفته شده که «اهداف متخاصم هدف قرار گرفته، ازبین برده شدند، اما هیچ تلفات انسانی ثبت نشده است.»
صبح امروز اردوی جمهوری اسلامی ایران از حملات طیارات بیپیلوت بر کویت خبر داده، این حملات را واکنش به حملات چهارشنبهشب امریکا بر ایران از جمله بر یک محله مسکونی در جزیره قشم خواند که به گفته مقامهای ایرانی در آن سه فرد ملکی از جمله یک کودک کشته شدند.
پایگاههای امریکا در کویت از اهداف اصلی ایران در دور جدید حملات بوده و تقریباً بهطور روزانه هدف حملات راکتی و طیارات بیپیلوت سپاه پاسداران و اردوی ایران قرار گرفتهاند.
سنتکام، ادعا های مطرحشده از سوی سپاه پاسداران ایران را رد کرد
قوماندانی مرکزی نیروهای امریکایی(سنتکام) بعدازظهر پنجشنبه(8 اسد) سه ادعای مطرحشده از سوی سپاه پاسداران ایران و رسانههای نزدیک به آن در مورد بسته بودن تنگه هرمز، انهدام سه طیارۀ جنگندۀ اف-۳۵ و عبور یک نفتکش ایرانی از محاصرۀ بحری امریکا را «نادرست» خوانده، گفت که این ادعاها با واقعیت مطابقت ندارند.
سنتکام همچنین اعلام کرده که تردد کشتیهای تجارتی در تنگۀ هرمز بهخودیخود خطرناک نیست، آنچه امنیت کشتیرانی را تهدید میکند «تهدیدهای لفظی و تلاشهای سپاه پاسدران برای حمله بر کشتیهای تجارتی و خدمه ملکی آنها» است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پی این اعلام سنتکام در بیانیهای جداگانه با پافشاری بر ادعاهای قبلی خود گفته که بر دو نفتکش دیگر حمله و آنها را متوقف کرده است. همچنین تصاویری از یک نفتکش را که در میان شعلههای آتش در تاریکی میسوزد، منتشر کرده است.
در نتیجۀ انفجار در یک معدن در پاکستان حداقل ۳۴ تن کشته شدند
در نتیجۀ انفجار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در پاکستان حداقل ۳۴ تن کشته شدند.
این حادثه روز پنجشنبه(۸ اسد) در عمق حدود ۱۲۰۰ متری یک معدن زغال سنگ در نزدیک شهر کویته رخ داد و هنگام وقوع انفجار ۳۶ معدنچی در آن معدن حضور داشتند.
عملیات نجات برای یافتن و نجات دو معدنچی که گیرماندهاند، همچنان ادامه دارد.
عبدالغنی بلوچ، یک مقام ارشد حکومتی مسئول معدن در منطقه، گفته که «دو معدن که در نزدیک یکدیگر قرار داشتند، در اثر انفجار قدرتمند گاز میتان آسیب دیدند.»
حدود ۴۰ هزار مهاجر در روزهای اخیر از مراکش وارد منطقۀ سبته در اسپانیا شدهاند
هزاران مهاجر در طول شب گذشته از مراکش وارد شهرک سبته در قلمرو اسپانیا در شمال افریقا، شدند.
یک منبع پولیس اسپانیا روز جمعه(۹ اسد) به خبرگزاری فرانسپرس گفت که حدود ۴۰ هزار مهاجر در روزهای اخیر از مراکش وارد منطقه سبته در اسپانیا شدهاند، همزمان با اینکه قرار بود پدرو سانچز، صدراعظم اسپانیا، به آنجا برسد.
به گفتۀ منبع «در تمام طول شب گذشته نیز جریان پیوستهای از ورود مهاجران ادامه داشت.»
بر اساس آماری که صبح جمعه توسط یک منبع پولیس اسپانیا منتشر شد، این هجوم مهاجران، بزرگترین ورود مهاجران به سبته از سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون است، مهاجران عمدتاً مردان جوان و نوجوان هستند و تاهنوز ۱۸ مورد مرگ در جریان این عبور گزارش شده است.
اسپانیا یکی از کشورهایست که مهاجران از قارۀ افریقا می خواهند با ورد به آن، داخل قلمرو اتحادیۀ اروپا شوند.
رئیسجمهور ترمپ، از دستیابی به توافق در مورد خلعسلاح گروه حماس خبر داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، از دستیابی «هیئت صلح» به توافقی برای خلعسلاح گروه حماس و سایر گروههای مسلح در نوار غزه خبر داده است.
گروه حماس در فهرست گروههای تروریستی اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا قرار دارد.
دونالد ترمپ شامگاه پنجشنبه(۸ اسد) در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشال متعلق به او نوشته که «این توافق، گامی حیاتی در مسیر آن است که غزه سرانجام تحت ادارهٔ یک حکومت جدید فلسطینی قرار گیرد؛ حکومتی که برای کمک به مردم فلسطین، از نزدیک با هیئت صلح همکاری خواهد کرد.»
رئیسجمهور امریکا این توافق را تاریخی نامیده، آن را «گامی عظیم بهسوی صلح و امنیت پایدار» خوانده است.
از زمان برقراری آتشبس در جنگ غزه میان اسرائیل و حماس به میانجیگری دونالد ترمپ، نهادی به نام «هیئت صلح» برای پیگیری تطبیق توافق آتشبس و ادارهٔ نوار غزه تشکیل شده است.
هیئت صلح نیز در پیامی در شبکهٔ اجتماعی اکس تأیید کرده که حماس «با یک نقشهٔ راه دقیق برای تطبیق مراحل بعدی آتشبس در غزه موافقت کرده است».
ایران میگوید که پایگاه احمدالجابر در کویت را هدف قرار داده است
اردوی جمهوری اسلامی ایران میگوید که صبح امروز( جمعه 9 اسد) پایگاه احمدالجابر در کویت را با طیارات بیپیلوت هدف قرار داده است.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اردوی ایران در اعلامیهای گفته که «طیارات جنگنده، سیستمهای ارتباطات و دخایر تجهیزات اردوی امریکا در پایگاه احمدالجابر در کویت» را هدف حملات طیارات بیپیلوت قرار داده است.
اردوی ایران این حمله را واکنش به حملات چهارشنبهشب امریکا بر ایران از جمله بر یک محله مسکونی در جزیره قشم خوانده که روز گذشته رسانههای ایران ادعا کردند که چند فرد ملکی نیز در آن کشته شدند.
قوماندانی مرکزی اردوی امریکا(سنتکام) و حکومت کویت تا هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده اند.
مرگ ۱۵ فیل در کنیا بر اثر احتمال مسمومیت
مقامهای حیاتوحش کنیا میگویند ۱۵ فیل در یک ماه گذشته در پارک ملی آمبوسلی، در نزدیکی مرز تانزانیا، احتمالاً بر اثر مسمومیت با سیانید تلف شدهاند.
سیانید مواد شیمیایی است که در مزارع برای ازبین بردون آفت های نباتی استفاده میشود.
اداره حیاتوحش کنیا اعلام کرده که بررسیهای ابتدایی نشان میدهد این فیلها ممکن است بادنجانهای آلوده به آفتکشهای قوی را از مزارع اطراف مصرف کرده باشند.
مقامها میگویند تحقیقات برای مشخص شدن اینکه مسمومیت بهصورت اتفاقی رخ داده یا عمدی بوده، ادامه دارد.
پارک ملی آمبوسلی یکی از مناطق مشهور جهان برای زندگی گلههای فیل در آفریقا است.
حمله بر مرکز پولیس در خیبرپختوا؛ دست کم ده عضو نیروی پولیس کشته شدند
در حملهای در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا، اواخر شب گذشته، دست کم ده پولیس پاکستانی کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.
مهاجمان ابتدا با یک وسیله پرنده شبیه درون، یک مرکز پولیس در هنگو را هدف قرار دادند و سپس به گلولهباری آغاز کردند.
ذوالفقار حمید، رئیس پولیس خیبر پختونخوا به رسانهها تأیید کرد که درگیری بین نیروی پولیس و مهاجمان مسلح چندین ساعت طول کشیده است.
به گفته او، ده عضو نیروی پولیس و ۱۵ مهاجم مسلح در این درگیریها کشته شدهاند.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما مقامات پاکستانی همیشه شبهنظامیان را به برنامهریزی و انجام چنین حملاتی به پاکستان از خاک افغانستان متهم کردهاند.
اتهامی که مقامات طالبان آن را به شدت رد کردهاند.
این دومین حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی پاکستان در این هفته است.
در ۲۵ جولای، دست کم ۱۵ نفر، از جمله ۱۲ سرباز، در یک حمله انتحاری در ولسوالی تانک خیبر پختونخوا کشته شدند.
تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.
پس از رهگیری راکتهای ایران؛ ترمپ تهران را به «پاسخ شدید» تهدید کرد
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه «۷ اسد» پس از آنکه اردوی امریکا اعلام کرد چندین راکت بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت نیروهای امریکایی در شرق میانه رهگیری شدهاست، هشدار داد که ایالات متحده به ایران «پاسخ شدید» خواهد داد.
ترامپ در گفتوگو با شبکۀ فاکس نیوز گفت: "آنها را بهشدت هدف قرار خواهیم داد و ضربۀ بسیار سنگینی بر آنان وارد خواهیم کرد."
پیش از این فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) بامداد چهارشنبه به وقت ایران اعلام کرد که نیروهای سپاه پاسداران در تلاش برای انجام یک حملۀ غافلگیرانه بر نیروهای امریکایی مستقر در شرق میانه، چندین راکت بالستیک از خاک ایران شلیک کردند، اما تمامی این راکتها رهگیری شدند.
ترمپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ادامه مذاکرات با ایران نیز گفت: "اجازه میدهیم گفتوگوها همچنان ادامه یابد".