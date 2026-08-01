بیشتر این خبرنگاران پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در آگست ۲۰۲۱ به پاکستان رفتند. برخی از آنان به دلیل تمدید نشدن ویزهشان به گونه مخفی زندگی میکنند.
یکی از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که از ۱۰ جولای، زمانی که پاکستان روند بازداشت و اخراج خارجیهای فاقد اسناد اقامت را تسریع کرد، شماری از خبرنگاران افغان نیز بازداشت و به افغانستان بازگردانده شدهاند.
به گفته او، بسیاری از خبرنگارانی که ویزه آنها در برخی از مناطق پاکستان، از جمله پشاور و اسلامآباد، دیگر معتبر نیست، اکنون به گونه مخفی زندگی میکنند.
بسیاری از مردم از جمله زنان، کودکان و بزرگسالان شبها نمیتوانند بخوابند.
"اولاً، از ماه مه ۲۰۲۵، ویزههایی که قبلاً تمدید میشدند، دیگر تمدید نمیشوند. این یک مشکل است. ثانیاً، به طور کلی، افغانهایی که ویزه ندارند، مهاجران غیرقانونی نامیده میشوند، اخراج میشوند و در میان آنها، خبرنگاران دستگیر و اخراج شدهاند. برخی از خبرنگارانی که در خفا هستند، نیز خطر را احساس میکنند. بسیاری از مردم از جمله زنان، کودکان و بزرگسالان شبها نمیتوانند بخوابند. این خطر وجود دارد که پولیس در جریان شب و یا روز به خانهشان بیاید."
این خبرنگار میگوید که پیش از حاکمیت دوباره طالبان چندین سال برای یک رسانه بینالمللی در افغانستان کار کرده است و نگران است که اگر دستگیر و به افغانستان بازگردانده شود، به دلیل سابقه کاریاش به دست طالبان بیافتد.
شمار دقیق خبرنگاران افغان که در پاکستان هستند، مشخص نیست، اما گزارشگران بدون مرز اخیراً در گزارشی در پیوند به روز جهانی پناهندگان اعلام کرد که هیچ کشور دیگری در جهان به مانند افغانستان شاهد خروج این تعداد خبرنگار نبوده است.
این سازمان افغانستان را " مرکز جهانی تبعید خبرنگاران" نامید و گفت که بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، حداقل ۶۷۷ خبرنگاران افغان به دلیل تهدید، دستگیری یا خطر مرگ مجبور به ترک کشور خود شدهاند.
یکی دیگر از خبرنگاران افغان مقیم اسلامآباد به دلیل فشار فزاینده بر مهاجرین افغان در پاکستان با وضعیت مشابهی روبرو است. او که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که از یک سو روند تمدید ویزه متوقف شده است و از سوی دیگر، نگران است که اگر پولیس او را بازداشت کند و به افغانستان بفرستد، جانش در آنجا به خطر خواهد افتاد.
"متأسفانه وضعیت خبرنگاران و مهاجرانی که پس از سال ۲۰۲۱ به پاکستان آمدهاند بسیار خراب است. از یک طرف ویزهها تمدید نمیشود و از طرف دیگر عملیات پولیس جریان دارد. عملاً مهاجران بازداشت میشوند و پس از سه یا چهار شب نگهداری در کمپ، اخراج میشوند. در حالی که من و مانند من خبرنگاران نمیتوانیم به افغانستان برگردیم و زندگی ما به شدت در خطر است. ما مجبور هستیم در نوعی حبس خانگی زندگی کنیم تا زمانی که پروسه دوسیههایمان برای رفتن به کشورهای دیگر تکمیل شود."
شماری از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند که قادر به ترک خانههای خود نیستند و از ترس دستگیری هرازگاهی مجبور به تغییر محل سکونت خود میشوند. چندین سازمان بینالمللی از جمله سازمانهای حامی خبرنگاران در گذشته از حکومت پاکستان خواستهاند که امنیت خبرنگاران افغان در آن کشور را تضمین کند و آنها را به افغانستان بازنگرداند، جایی که گزارشگران بدون مرز میگوید که خبرنگاران افغان هنوز با تهدیدها و محدودیتهای جدی برای فعالیتهای رسانهای خود مواجه هستند.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز اخیراً در گزارشی اعلام کرد که خبرنگاران و رسانهها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان تحت فشار هستند.
یوناما اعلام کرد که چندین مورد بازداشت خبرنگاران و تعلیق فعالیتهای رسانهای را ثبت کرده است که نشان میدهد رسانهها همچنان در یک محیط دشوار فعالیت میکند.
در این گزارش به چندین مورد دستگیری خبرنگاران و تعطیلی رسانهها به دلیل فشار بر رسانهها توسط مقامات طالبان اشاره شده است و همچنین آمده است که تعدادی از رسانهها نیز به دلیل مشکلات مالی فعالیتهای خود را متوقف کردهاند.