جهان
امریکا به شهروندانش در شرقمیانه هشدار داد که آماده خروج از منطقه باشند
سفارتخانههای امریکا در اسرائیل، اردن و عراق با انتشار هشدارهای امنیتی، از شهروندان امریکایی خواستند که با توجه به احتمال تشدید پیشبینینشده تنشها، احتیاط کنند و برای ترک شرقمیانه آماده باشند.
در این هشدارها آمده است که شهروندان امریکا باید خود را برای لغو پروازها، بستهشدن موقت حریمهای هوایی و اختلال در سفر آماده کنند.
همچنان از امریکاییهای خارج از منطقه نیز خواسته شده است در سفر به شرقمیانه یا عبور از آن بهطور جدی تجدیدنظر کنند.
سفارت امریکا در عَمان، پایتخت اردن، به شهروندان این کشور توصیه کرد از سفر به پایگاههای نظامی در اردن خودداری کنند و هشدار داد که ایران و گروههای همسو با آن ممکن است منافع، مؤسسات و شهروندان امریکایی را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند.
سفارت امریکا در عراق نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شهروندان این کشور در صورت تشدید تنشها باید آماده خروج از منطقه باشند.
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عراقچی، اقدام بریتانیا برای شناسایی سپاه پاسداران به حیث یک سازمان تروریستی را «غیرموجه» خواند
عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، از همتای بریتانیایی خود خواست تا سیاست خود را در قبال ایران تغییر دهد. او اقدام برای شناسایی سپاه پاسداران به حیث یک سازمان تروریستی و حمایت از امریکا و اسرائیل را «غیرموجه» خواند.
عراقچی گفته که ایران دیپلوماسی را با حسن نیت آغاز کرده بود، اما ایالات متحدۀ امریکا به وعدههای خود عمل نکرد و اجرای توافق را مختل کرد.
او همچنین هشدار داده که دخالت طرفهای ثالث در ترافیک کشتیرانی در تنگۀ هرمز، اوضاع را پیچیدهتر خواهد کرد.
براساس گزارشها، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته، کشورش با ایران در جنگ نیست، به دیپلوماسی برای حل اختلافات باور دارد و از ادامۀ روابط و گفتگو با تهران حمایت میکند
اسپانیا از «بازگشت داوطلبانه» تعدادی بیشتر مهاجران، از سبته به مراکش خبر داد
دو روز پس از هجوم هزاران مهاجر به منطقۀ سبته، حکومت اسپانیا از «بازگشت داوطلبانه» تعدادی بیشتر مهاجران، خبر داده است.
در تصاویری که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، دیده میشود که گروه بزرگی از این مهاجران توسط پولیس و نیروهای نظامی اسپانیا به سمت گذرگاه سرحدی هدایت میشوند.
اسپانیا روز جمعه(9 اسد) اعلام کرد اکثر بیش از ۵۰ هزار تنی که از طریق خشکه و بحر از سرحد عبور کرده بودند، بطور داوطلبانه در حال بازگشت هستند.
نماینده حکومت اسپانیا در سبته گفته که ۵۷ جسد در سمت اسپانیایی سرحد پیدا شده و ممکن است تلفات بیشتری در سمت مراکش وجود داشته باشد.
براساس گزارشها، تعدادی از این مهاجران غرق شده اند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موجشکنی که حصار سرحدی روی آن قرار دارد، زیر دستوپا شده اند.
تدابیر امنیتی برای بازیهای کریکت میان افغانستان و ایرلند، اتخاذ میشود
کریکت بورد ایرلند اعلام کرد که با پیشبینی اعتراضات احتمالی، در برابر سلسلۀ از مسابقات یک روزه با تیم افغانستان، اقدامات امنیتی مناسب را اتخاذ کرده، با پولیس و سایر ادارات مربوط هماهنگی میکند تا اطمینان حاصل شود که هر پنج مسابقه، در فضای امن برگزار میشود.
میزبانی از این سلسلۀ مسابقات که در پنجم ماه جاری آغاز خواهد، به دلیل محدودیتهای شدید بر حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، انتقاداتی را برانگیخته است.
پولیس ایرلند شمالی اعلام کرده که حق اعتراض مسالمتآمیز محفوظ است، اما اگر اعتراضات به حقوق دیگران آسیب برساند، امنیت را مختل کند و یا قانون را زیر پا بگذارد، پولیس اقدامات قانونی و متناسب را انجام خواهد داد.
سازمان عفو بینالملل نیز اعلام کرده که ممکن است از این مسابقات برای پخش تبلیغات برای طالبان استفاده شود.
اعمار پروژه آبرسانی به ارتفاعات بلند تپهها از کانال قوش تپه آغاز شد.
حافظ عبدالرحمان همت شاروال طالبان در شهر مزارشریف در یک ویدیو که امروز(شنبه ۱۰ اسد) در شبکه های اجتماعی منتشر شد، می گوید که به زودی آبرسانی به ارتفاعات از کانال قوش تپه آغاز خواهد شد.
به گفتهی آقای همت، ادارۀ ولایت بلخ تصمیم گرفته که دو پایپ لاین را از کانال قوش تپه برای تامین آب آشامیدنی به ارتفاعات تمدید کند، تا نیازهای آب آشامیدنی باشندهگان این مناطق مرفوع شود.
شاروال مزارشریف گفته که با تطبیق این پروژه، بسیاری از باشندگان ارتفاعات به آب پاک دسترسی پیدا خواهند کرد.
این در حالیست که با تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیهم اکثر مناطق افغانستان به شمول پایتخت، کابل با کمبود آب روبروست.
یک کشتی نفتکش در نزدیک سواحل عمان هدف قرار گرفت
سازمان عملیات تجارت بحری بریتانیا می گوید که یک نفتکش در نزدیک سواحل عمان هدف قرار گرفته و موتورخانه آن آسیب دیده است.
این نهاد، امروز(شنبه ۱۰ اسد) گفت که این حادثه در فاصلۀ حدود 20 کیلومتری سواحل لیما در عمان روی داده و از کشته و یا زخمی شدن خدمۀ این کشتی گزارشی ارائه نشده است.
این حمله در شرایطی رخ داده که تنش میان ایالات متحدۀ امریکا و ایران در مورد کنترل تردد کشتی ها در تنگه هرمز ادامه دارد. جمهوری اسلامی از آغاز جنگ، گفته که کشتیها باید پیش از عبور از این آبراه اجازه بگیرند و مصارف ترانزیت بپردازند.
سپاه پاسداران ایران هم تعدادی از کشتیهای در حال عبور از تنگه هرمز را متوقف کرده، یا هدف قرار داده و در روزهای اخیر ادعا کرده که ایران «کنترل کامل» این آبراه مهم را در اختیار دارد.
" کپلر "شرکت ردیابی تجارت بحری روز جمعه اعلام کرد که میزان تردد کشتیها از تنگه هرمز «بهشدت» کاهش یافته است.
حوثیها گزارشهای مبنی بر پلان این گروه برای دریافت حق العبور را تکذیب کردند
نهاد هماهنگی بحری تحت کنترل حوثیهای یمن امروز(شنبه ۱۰ اسد) گزارشهای مبنی بر پلان این گروه برای دریافت حق العبور از کشتیهای تجارتی عبوری از تنگه "بابالمندب" را تکذیب کرده، می گوید هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده و عبور از این آبراه ستراتیژیک همچنان رایگان است.
این اعلامیه پس از آن منتشر شد که خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از قول منابع منطقهای گزارش داد که حوثیهای مورد حمایت ایران، یک هفته پس از اعلام محاصره بحری عربستان سعودی، در حال بررسی دریافت مصارف از کشتیهای عبوری از جنوب بحیرۀ احمر هستند.
منابع به رویترز گفته بودند که این پیشنهاد در جریان سفر مقامهای حوثی به تهران در ماه جولای با مقامهای ایرانی مطرح شده، اما زمان مشخصی برای تطبیق آن تعیین نشده است.
«مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه» حوثیها یمن اعلام کرده خدمات «عبور امن» این نهاد داوطلبانه و رایگان است و هر فرد یا نهادی که در برابر عبور از تنگۀ"بابالمندب" درخواست پول کند، نمایندۀ حوثیها و این مرکز نیست.
ترمپ میگوید که جنگ با ایران خوب پیش میرود و ایران در نهایت عقبنشینی خواهد کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا روز جمعه گفت که درگیری با ایران "بهخوبی پیش میرود" و با اشاره به حملات ارتش ایالات متحده اعلام کرد که ایران در نهایت عقبنشینی خواهد کرد.
ترمپ در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز، درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ با ایران گفت: "همهچیز خوب پیش میرود. تنها کاری که میتوانید انجام دهید این است که به پیروزی ادامه دهید، بعد در نهایت اتفاقی خواهد افتاد. ولی ما بهشدت آنها را هدف قرار میدهیم، کاملاً گیج و درماندهشان کردهایم، و فقط به پیروزی ادامه میدهیم."
او تصریح کرد: "در نهایت، آنها چارهای جز این نخواهند داشت که بازگردند و عقبنشینی کنند."
اظهارات ترمپ پس از آن مطرح شد که فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) صبح پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده مجموعهای از حملات را علیه ایران انجام داده است.
صبح جمعه نیز ایران خبر داد که با درو به کویت حمله کرده و به دو نفتکش در تنگه هرمز موشک شلیک کرده است.
کویت می گوید که حملات طیارات بیپیلوت ایران را رهگیری و خنثی کرده است
وزارت دفاع کویت، امروز(جمعه ۹ اسد) حملات طیارات بیپیلوت ایران بر «تأسیسات حیاتی و نظامی» این کشور را تأیید کرده، گفت که این حملات را رهگیری و خنثی کرده است.
در اعلامیه وزارت دفاع کویت گفته شده که «اهداف متخاصم هدف قرار گرفته، ازبین برده شدند، اما هیچ تلفات انسانی ثبت نشده است.»
صبح امروز اردوی جمهوری اسلامی ایران از حملات طیارات بیپیلوت بر کویت خبر داده، این حملات را واکنش به حملات چهارشنبهشب امریکا بر ایران از جمله بر یک محله مسکونی در جزیره قشم خواند که به گفته مقامهای ایرانی در آن سه فرد ملکی از جمله یک کودک کشته شدند.
پایگاههای امریکا در کویت از اهداف اصلی ایران در دور جدید حملات بوده و تقریباً بهطور روزانه هدف حملات راکتی و طیارات بیپیلوت سپاه پاسداران و اردوی ایران قرار گرفتهاند.
سنتکام، ادعا های مطرحشده از سوی سپاه پاسداران ایران را رد کرد
قوماندانی مرکزی نیروهای امریکایی(سنتکام) بعدازظهر پنجشنبه(8 اسد) سه ادعای مطرحشده از سوی سپاه پاسداران ایران و رسانههای نزدیک به آن در مورد بسته بودن تنگه هرمز، انهدام سه طیارۀ جنگندۀ اف-۳۵ و عبور یک نفتکش ایرانی از محاصرۀ بحری امریکا را «نادرست» خوانده، گفت که این ادعاها با واقعیت مطابقت ندارند.
سنتکام همچنین اعلام کرده که تردد کشتیهای تجارتی در تنگۀ هرمز بهخودیخود خطرناک نیست، آنچه امنیت کشتیرانی را تهدید میکند «تهدیدهای لفظی و تلاشهای سپاه پاسدران برای حمله بر کشتیهای تجارتی و خدمه ملکی آنها» است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پی این اعلام سنتکام در بیانیهای جداگانه با پافشاری بر ادعاهای قبلی خود گفته که بر دو نفتکش دیگر حمله و آنها را متوقف کرده است. همچنین تصاویری از یک نفتکش را که در میان شعلههای آتش در تاریکی میسوزد، منتشر کرده است.