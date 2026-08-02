ترمپ حمله تازه به ایران را به امید دستیابی سریع به توافق متوقف کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری امریکا، صبح امروز (یک‌شنبه) اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد، حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند.

او همچنین در پیام تازه خود نوشت که "چارچوب‌های اولیه برای یک توافق" با ایران حاصل شده است.

ترمپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران و "دیگر کشورهای شرق‌میانه" برای تکمیل توافقی که به بازگشایی "فوری، کامل و تمام‌عیار" تنگه هرمز و "پایان تهدید هسته‌ای ایران" منجر شود، درخواست زمان کرده‌اند.

او نوشت: "بر پایه این درخواست، برای منفعت آینده جهان و همچنین بقای ایرانی موفق و برخوردار، با لغو حمله موافقت کرده‌ام؛ مشروط بر اینکه بتوان به‌سرعت به یک توافق دست یافت."

ترمپ افزود که اسرائیل نیز "در این تعهد به من می‌پیوندد". اما اسرائیل تا هنوز در این باره چیزی نگفته است.