لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۱۱ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۵۸

افغانستان

حکومت طالبان مدعی است که ۷ سارق مسلح را در کابل از بین برده است

شماری از نظامیان حکومت طالبان در کابل (تصویر آرشیف)
شماری از نظامیان حکومت طالبان در کابل (تصویر آرشیف)

خالد زردان، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل مدعی است که شب گذشته هفت تن از سارقان مسلح در درگیری با نیروهای آنان کشته شدند.

او در صفحه ایکس خود نوشته است که این رویداد حوالی ۹ بجه شب گذشته در ساحه بلاک‌های استانکزی در مربوطات حوزه هشتم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

او همچنان مدعی شده که چند قبضه سلاح و یک موتر این افراد نیز از سوی نیروهای آنان ضبظ شده است.

زدران گفته که یک عضو نیروی آنان نیز در این درگیری زخمی شده است.

رادیو آزادی به گونه مستقل نمی‌تواند این ادعا را تأیید کند.

این درحالیست که اخیراً مردم در ولایت‌های مختلف از جمله کابل از افزایش سرقت‌ها و آدم‌ربایی شکایت کرده اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

بنیت رویداد جان باختن ۱۹ جوان در دشت‌های نیمروز را وحشتناک خواند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به رویداد جان باختن ۱۹ جوان که اخیراً در مسیر مهاجرت از راه‌های غیرقانونی در دشت‌های نیمروز جان باختند، این رویداد را وحشتناک خواند.

بنیت روز شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که رسیدگی به علت‌های اصلی این موضوع که منجر به انجام چنین سفرهای ناامیدانه و خطرناک می‌شود، بسیار حیاتی است.

اخیراً اجساد ۱۹ جوان که می‌خواستند از راه‌های قاچاقی به ایران مهاجرت کنند و در دشت‌های سوزان نیمروز به دلیل شدت گرمی و تشنگی جان باختند، پیدا شده است.

اجساد ۵ تن آنان نزدیک به دو هفته پیش و ۱۴ تن دیگرشان روز جمعه گذشته پیدا شد.

اجساد این چهارده تن روز شنبه از نیمروز به محل اصلی‌شان در ولسوالی دره‌بوم ولایت بادغیس منتقل شدند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) هم این رویداد را تأسف‌بار و یک تراژدی عمیق خوانده است.

اعضای خانواده برخی از این جوانان در گفت‌وگو با رادیو آزادی علت مهاجرت آنان را مشکلات اقتصادی و بیکاری عنوان کردند.

ادامه خبر ...

سازمان جهانی صحت در افغانستان بر تغذیه با شیر مادر تأکید کرد

همزمان با آغاز هفته تغذیه با شیر مادر، سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) در افغانستان بر نقش حیاتی تغذیه کودکان با شیر مادر تأکید کرد.

این سازمان روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که شیر مادر یک تغذیه ضروری است و محافظت و مراقبتی را که هر نوزاد برای رشد سالم و قوی به آن نیاز دارد، فراهم می‌کند.

سازمان جهانی صحت خواستار حمایت از مادران در سراسر افغانستان شده و افزوده که باید از حق هر کودک برای تغذیه از شیر مادر حمایت شود.

همه ساله از هفته نخست ماه آگست به عنوان هفته تغذیه با شیر مادر به هدف نشان دادن نقش حیاتی آن در رشد کودکان و نوزادان در جهان بزرگداشت می‌شود.

ادامه خبر ...

در ادامه روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، بیش از ۲۳۰۰ مهاجر افغان از این کشور بازگشتند

برخی زنان برگشته از پاکستان در کمپ مهاجرین در تورخم (تصویر آرشیف)
برخی زنان برگشته از پاکستان در کمپ مهاجرین در تورخم (تصویر آرشیف)

حکومت طالبان می‌گوید که تنها به روز پنج‌شنبه ۲۳۴۶ مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشته اند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که از این میان، بیش از دو هزار نفر آنان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان برگشته اند.

او افزوده که نزدیک به ۵۰۰ مهاجر افغان همچنان از ایران به افغانستان برگشته اند.

این درحالیست که حکومت پاکستان از دهم جولای به این سو دور تازه‌ای از اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است.

در این مدت ده‌ها هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت داده شده اند و در کنار آن مهاجرین افغان در پاکستان بارها به رادیو آزادی گفته اند که فشارها بر آنها افزایش یافته است.

اخیراً سازمان داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) هم گفت که مهاجران افغان در پاکستان در فضای ترس از بازداشت، از دست دادن کار و درآمد و اخراج اجباری به افغانستان زند‌گی می‌کنند.

این سازمان بین‌المللی امدادرسان از حکومت پاکستان خواست که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند.

ادامه خبر ...

در نتیجه سیلاب‌ها در ننگرهار یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند

سیلاب‌ها در افغانستان (تصویر آرشیف)
سیلاب‌ها در افغانستان (تصویر آرشیف)

مسئولان محلی حکومت طالبان در ننگرهار می‌گویند که روز جمعه در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی شینوار این ولایت یک نفر جان باخته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار گزارش داده که این تلفات در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه وارد شده است.

سیلاب‌ها در این ولسوالی و همچنان در شهر جلال‌آباد، مرکز ننگرهار خسارات هنگفت مالی به مردم و تاسیسات عامه وارد کرده است.

این درحالیست که اخیراً سیلاب‌ها در نورستان و برخی ولایت‌های همجوار آن هم تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرد.

بر اساس آمار اداره‌های ملل متحد، در این سیلاب‌ها دست‌کم ۲۳ نفر جان باختند.

ادامه خبر ...

سرپرست یوناما بار دیگر از طالبان خواست ممنوعیت آموزشی دختران را بردارند

جورجیت گانیون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)
جورجیت گانیون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)

جورجیت گانیون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از حکومت طالبان خواست که ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را بردارد.

او این موضوع را پس از بازدید از یک مکتب دخترانه در ولسوالی استالف کابل مطرح کرد.

گانیون در ویدیویی که روز جمعه در صفحه فسبوک یوناما نشر شده، می‌گوید که مقام‌های حاکم هنوز هم مانع حضور دختران در مکتب‌های دولتی بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان می‌شوند.

او از طالبان خواست که ممنوعیت آموزشی دختران را بردارند تا آنان بتوانند هم در رشد خود و هم توسعه افغانستان نقش داشته باشند.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم تحصیل آنان در موسسه‌های تحصیلی عالی و نیمه عالی را منع کردند.

با وجود فشارهای جهانی و خواست مردم در افغانستان، حکومت طالبان هنوز هم این ممنوعیت‌ها را لغو نکرده است.

ادامه خبر ...

جرمنی در شش ماه اول ۲۰۲۶، بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن را اخراج کرده است

شماری از مهاجران افغان که از جرمنی اخراج شده اند(آرشیف)
شماری از مهاجران افغان که از جرمنی اخراج شده اند(آرشیف)

جرمنی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن را از آن کشور اخراج کرده است.

این رقم در مقایسه با همین مدت در سال گذشته کمتر است. جرمنی طی همین مدت در سال گذشته، ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن را اخراج کرده بود.

این آمار بر اساس اطلاعات وزارت امور داخلهٔ جرمنی منتشر شده است.

جرمنی در هفته‌های اخیر با پروازهای چارتر، انتقال افراد اخراج‌شده به افغانستان را نیز از سر گرفته است؛ اقدامی که به دلیل نیاز هماهنگی با حکومت طالبان، با انتقادهای شدید منتقدان روبه‌رو شده است.

به همین سلسله جرمنی سه‌شنبهٔ گذشته، شماری از افغان‌های اخراج شده را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل انتقال داد.

ادامه خبر ...

عفو بین‌الملل خواستار توقف اخراج اجباری افغان‌ها از سوی اتحادیه اروپا شد

آرشیف
آرشیف

سازمان عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواست تا همکاری با طالبان برای اخراج اجباری شهروندان افغان به افغانستان را متوقف کنند.

این سازمان در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه، ۷ اسد در وب‌سایت خود نشر کرد، گفت افغانستان تحت اداره طالبان جای امن برای بازگشت اجباری مهاجران نیست.

عفو بین‌الملل افزود که طالبان پس از به قدرت رسیدن، بسیاری از قوانین و چارچوب‌های حمایتی از حقوق شهروندان را از بین برده و با وضع فرمان‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، حقوق اساسی مردم، به‌ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی را محدود کرده‌اند.

در اعلامیه عفو بین‎الملل این محدودیت‌ها با مجازات‌هایی مانند شلاق، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر همراه بوده است.

عفو بین‌الملل هشدار داد که توافق با طالبان در زمینه بازگرداندن مهاجران، با تعهدات بین‌المللی اتحادیه اروپا در بخش حقوق بشر و حقوق پناهندگان، به‌ویژه اصل منع بازگرداندن اجباری، در تضاد است.

این نهاد حقوق بشری پس از دیدار اخیر مقام‌های اتحادیه اروپا و طالبان در بروکسل گفت که اخراج اجباری افغان‌ها می‌تواند آنان را با خطر نقض حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و بحران انسانی روبه‌رو کند.

عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا خواست به جای همکاری برای اخراج مهاجران، تمرکز خود را بر پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان بگذارد.

کمیسیون اروپا روز دوم سرطان در بروکسل میزبان یک هیأت حکومت طالبان بود تا در مورد موضوعات فنی مربوط به اخراج و بازگرداندن شهروندان افغان گفت‌وگو کند.

ادامه خبر ...

رکورد تازه ورود مهاجران با قایق‌های باد به بریتانیا؛ ۷۵۲ نفر در یک روز وارد شدند

حکومت بریتانیا اعلام کرد که ۷۵۲ مهاجر روز چهارشنبه با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد این کشور شده‌اند؛ این بالاترین رقم روزانه ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ است.

وزارت داخله بریتانیا گفته است با وجود این افزایش روزانه، شمار عبور مهاجران از این مسیر در شش ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته است.

حکومت بریتانیا می‌گوید همکاری با کشورهای اروپایی برای مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان در کاهش ورود مهاجران نقش داشته است، اما حزب «ریفورم بریتانیا» این کاهش را بیشتر ناشی از شرایط جوی می‌داند.

همزمان، مقام‌های فرانسوی امروز اعلام کردند که چهار مهاجر در جریان تلاش برای عبور از کانال مانش در دو رویداد جداگانه جان باخته‌اند.

ادامه خبر ...

پاکستان اقامت ۱۶ هزار مهاجر افغان را تمدید کرد

آرشیف
آرشیف

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اقامت ۱۶ هزار مهاجر افغان به‌ویژه برای زنان، کودکان و سالمندان را تمدید کرده است.

طاهر اندرابی روز پنجشنبه، ۷ اسد، در یک نشست خبری گفت که اقامت این تعداد مهاجران به دلایل بشردوستانه تمدید شده است.

او افزود که هم‌زمان پرونده نزدیک به ۹۰ هزار مهاجر افغان نیز در حال بررسی است و افرادی که اقامت قانونی نداشته باشند، از پاکستان اخراج خواهند شد.

این درحالی است که پاکستان اخراج مهاجران افغن از این کشور را شدت بخشیده است و سازمان داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) با روزسه شنبه با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در پاکستان اعلام کرد که آنان در هراس از بازداشت، از دست دادن شغل و اخراج اجباری زندگی می‌کنند. این سازمان از دولت پاکستان خواست روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند.

به گفته داکتران بدون مرز، ترس از بازداشت باعث شده بسیاری از مهاجران مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات صحی را به تعویق بیندازند یا به‌طور کامل از آن صرف‌نظر کنند.

پاکستان از سپتامبر ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران افغان را در چارچوب برنامه بازگرداندن اتباع غیرقانونی آغاز کرده و تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون شهروند افغان را به کشورشان بازگردانده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG