اجساد سه افغان که در ایتالیا سوخته بودند به کابل منتقل شد

همزمان با آغاز هفته تغذیه با شیر مادر، سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) در افغانستان بر نقش حیاتی تغذیه کودکان با شیر مادر تأکید کرد.

این سازمان روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که شیر مادر یک تغذیه ضروری است و محافظت و مراقبتی را که هر نوزاد برای رشد سالم و قوی به آن نیاز دارد، فراهم می‌کند.

سازمان جهانی صحت خواستار حمایت از مادران در سراسر افغانستان شده و افزوده که باید از حق هر کودک برای تغذیه از شیر مادر حمایت شود.

همه ساله از هفته نخست ماه آگست به عنوان هفته تغذیه با شیر مادر به هدف نشان دادن نقش حیاتی آن در رشد کودکان و نوزادان در جهان بزرگداشت می‌شود.