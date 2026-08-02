آنان می‌گویند که حتی دزدان به‌صورت مستقیم از آنان می‌خواهند موبایل‌هایشان را تسلیم کنند و در صورت مخالفت، با تهدید به مرگ روبه‌رو می‌شوند.

احمد خالد، یکی از آنان می‌گوید که در تاریکی شب، درست در نزدیکی خانه‌اش، دزدان تیلفون همراه و پولش را از او گرفته‌اند.

او می‌افزاید که با وجود این‌که هیچ مقاومتی نکرده بود، دزدان باز هم با چاقو به او حمله کردند که در نتیجه از ناحیه شانه به‌گونه سطحی زخمی شد.

چاقوهای‌شان را بیرون کشیدند و گفتند حرف نزن. تیلفونم را گرفتند.

"برق نبود و هوا تاریک بود. خیلی نزدیک خانه بودم که یک و دو نفر از آن طرف آمدند و گفتند: کاکا، ساعت چند است؟ من تیلفونم را روشن کردم تا ببینم ساعت چند است. وقتی به تیلفون نگاه می‌کردم، دورم را گرفتند. چاقوهای‌شان را بیرون کشیدند و گفتند حرف نزن. تیلفونم را گرفتند. تیلفونم چندان گران‌قیمت نبود، اما مقداری پول افغانی هم داشتم که آن را نیز از من گرفتند."

این در حالیست که چند روز پیش نیز شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که دزدان موبایل، جوانی به نام ارمان‌خان را در بلاک دوم شهرک احمدشاه بابا (ارزان‌قیمت) در نزدیکی حوزه دوازدهم امنیتی کابل، به خاطر یک تیلفون همراه با چاقو در ناحیه گردن زخمی کردند و او بعداً بر اثر شدت جراحات جان باخت. با این حال، نهادهای امنیتی حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

یکی از باشندگان محل نیز این رویداد را به رادیو آزادی تأیید کرد.

او که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:

چند روز پیش در منطقه ما یک جوان توسط دزدان با چاقو زده شد؛ فقط به خاطر یک تیلفون همراه.

"چند روز پیش در منطقه ما یک جوان توسط دزدان با چاقو زده شد؛ فقط به خاطر یک تیلفون همراه، این روزها که می‌بینیم، وضعیت بسیار خراب شده است. امید ما از دولت این است که گزمه‌ها را در این مناطق افزایش دهد. اگر نیمه‌شب بیمار داشته باشی، جرأت بیرون شدن را نداری، چون همیشه این ترس وجود دارد که همین حالا مورد حمله قرار بگیری."

احمد فرید، یکی از باشندگان بلاک دوازدهم شهرک احمدشاه بابا، نیز به رادیو آزادی گفت که تیلفون همراهش توسط کیسه برها به سرقت رفته است.

او گفت:

"به چهارراهی دوم رفته بودم، آنجا بسیار ازدحام بود. وقتی به خانه برگشتم، دیدم تیلفونم نیست. فکر می‌کنم کیسه بر آن را برده باشد، چون جیبم بریده شده بود."

خواستیم در مورد سرقت تیلفون‌های همراه که به گفته شماری از باشندگان کابل افزایش یافته است، نظر قوماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل را نیز داشته باشیم، اما خالد زدران سخنگوی آن، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

با این حال، این قوماندانی بارها در صفحات اجتماعی خود از بازداشت گروه‌های مختلف سارقان خبر داده است.

به تازگی زدران در صفحه ایکس خود مدعی شده که هفت شنبه‌شب در درگیری با نیروهای آنان در مربوطات حوزه هشتم امنیتی شهر کابل کشته شده است.

بر اساس خبرهای منتشرشده در صفحه ایکس (توییتر سابق) این قوماندانی، تنها در یک هفته گذشته، ۹ نفر به اتهام سرقت در ولسوالی بگرامی کابل بازداشت شده‌اند.

هرچند طالبان مدعی تأمین امنیت در افغانستان هستند، اما شماری از کارشناسان امور امنیتی معتقدند که امنیت تنها به معنای پایان جنگ نیست، بلکه به معنای تأمین مصونیت و امنیت همه‌جانبه است.

از جمله اسحاق اتمر به رادیو آزادی گفت:

"مفهوم امنیت تنها نبود جنگ نیست، بلکه یک جامعه به امنیت اجتماعی نیاز دارد، به امنیت روانی نیاز دارد و به امنیت اقتصادی نیز ضرورت دارد. اگر هر یک از این موارد موجود نباشد، آن جامعه سالم نخواهد بود. بدون تردید، چنین جامعه‌ای و شهروندان آن گرفتار مشکلات و ناهنجاری‌ها خواهند شد و این مشکلات همچنان ادامه خواهد یافت."