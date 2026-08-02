اخراج نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان از ایالت پنجاب؛ نگرانی نهادهای حقوق بشری از تشدید بحران

ایالت پنجاب پاکستان نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را به افغانستان اخراج کرده است.

رسانه‌های پاکستانی روز یک‌شنبه ۱۱ اسد، به نقل از مقام‌های حکومت ایالت پنجاب گزارش دادند که در چارچوب کارزار جاری علیه اتباع خارجی فاقد اسناد، نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان را بازداشت و پس از طی مراحل قانونی، به افغانستان اخراج کرده‌اند.

پاکستان روند تازه اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از دهم ماه جولای سال جاری از سر گرفته است.

براساس معلومات وزارت داخله ایالت پنجاب، تاکنون ۱۳۹ هزار و ۹۰۲ شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شده‌اند و ۲۴۸ تن دیگر نیز در ۳۹ مرکز نگهداری تحت بازداشت قرار دارند که پس از تکمیل مراحل قانونی، از طریق گذرگاه مرزی تورخم به افغانستان فرستاده خواهند شد.

پاکستان می‌گوید که در سه سال گذشته، حدود ۲.۶۶ میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را به افغانستان بازگردانده است.

در همین حال، نهادهای مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که اخراج گسترده و اجباری مهاجران افغان می‌تواند هزاران خانواده آسیب‌پذیر را با مشکلات جدی روبه‌رو سازد.

این نهادها از حکومت پاکستان خواسته‌اند که روند اخراج مهاجران افغان را مطابق با اصول و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر اجرا کند.