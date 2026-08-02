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یکشنبه ۱۱ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۷:۲۹

افغانستان

اخراج نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان از ایالت پنجاب؛ نگرانی نهادهای حقوق بشری از تشدید بحران

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ایالت پنجاب پاکستان نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را به افغانستان اخراج کرده است.

رسانه‌های پاکستانی روز یک‌شنبه ۱۱ اسد، به نقل از مقام‌های حکومت ایالت پنجاب گزارش دادند که در چارچوب کارزار جاری علیه اتباع خارجی فاقد اسناد، نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان را بازداشت و پس از طی مراحل قانونی، به افغانستان اخراج کرده‌اند.

پاکستان روند تازه اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از دهم ماه جولای سال جاری از سر گرفته است.

براساس معلومات وزارت داخله ایالت پنجاب، تاکنون ۱۳۹ هزار و ۹۰۲ شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شده‌اند و ۲۴۸ تن دیگر نیز در ۳۹ مرکز نگهداری تحت بازداشت قرار دارند که پس از تکمیل مراحل قانونی، از طریق گذرگاه مرزی تورخم به افغانستان فرستاده خواهند شد.

پاکستان می‌گوید که در سه سال گذشته، حدود ۲.۶۶ میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را به افغانستان بازگردانده است.

در همین حال، نهادهای مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که اخراج گسترده و اجباری مهاجران افغان می‌تواند هزاران خانواده آسیب‌پذیر را با مشکلات جدی روبه‌رو سازد.

این نهادها از حکومت پاکستان خواسته‌اند که روند اخراج مهاجران افغان را مطابق با اصول و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر اجرا کند.

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اجساد سه افغان که در ایتالیا سوخته بودند به کابل منتقل شد

محلی که سه مهاجر کارگر افغان و یک پاکستانی در آنجا کشته شدند.
محلی که سه مهاجر کارگر افغان و یک پاکستانی در آنجا کشته شدند.

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان از انتقال اجساد سه افغان که حدود دو ماه پیش در یک موتر در ایتالیا آتش‌زده شده بودند، خبر داد.

این وزارت روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که اجساد این پناهندگان افغان به تاریخ‌های پنجم و ششم اسد به کابل منتقل شدند.

بر اساس این بیانیه مطبوعاتی، قربانیان باشندگان بلخ، پروان و ننگرهار بودند.

این سه افغان و یک پاکستان حدود دو ماه پیش در جنوب ایتالیا در یک موتر آتش‌زده شدند.

پولیس ایتالیا در آن زمان اعلام کرده بود که دو سرکارگر این قربانیان که پاکستانی اند، به اتهام این قضیه بازداشت شده اند.

جورجیا ملونی، صدر اعظم ایتالیا این رویداد را هولناک خوانده و گفته بود: "این جنایت هولناک باید به طور کامل افشا شود و همه عاملان آن به دست عدالت سپرده شوند."

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حکومت طالبان مدعی است که ۷ سارق مسلح را در کابل از بین برده است

شماری از نظامیان حکومت طالبان در کابل (تصویر آرشیف)
شماری از نظامیان حکومت طالبان در کابل (تصویر آرشیف)

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل مدعی است که شب گذشته هفت تن از سارقان مسلح در درگیری با نیروهای آنان کشته شدند.

او در صفحه ایکس خود نوشته است که این رویداد حوالی ۹ بجه شب گذشته در ساحه بلاک‌های استانکزی در مربوطات حوزه هشتم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

او همچنان مدعی شده که چند قبضه سلاح و یک موتر این افراد نیز از سوی نیروهای آنان ضبظ شده است.

زدران گفته که یک عضو نیروی آنان نیز در این درگیری زخمی شده است.

رادیو آزادی به گونه مستقل نمی‌تواند این ادعا را تأیید کند.

این درحالیست که اخیراً مردم در ولایت‌های مختلف از جمله کابل از افزایش سرقت‌ها و آدم‌ربایی شکایت کرده اند.

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بنیت رویداد جان باختن ۱۹ جوان در دشت‌های نیمروز را وحشتناک خواند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به رویداد جان باختن ۱۹ جوان که اخیراً در مسیر مهاجرت از راه‌های غیرقانونی در دشت‌های نیمروز جان باختند، این رویداد را وحشتناک خواند.

بنیت روز شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که رسیدگی به علت‌های اصلی این موضوع که منجر به انجام چنین سفرهای ناامیدانه و خطرناک می‌شود، بسیار حیاتی است.

اخیراً اجساد ۱۹ جوان که می‌خواستند از راه‌های قاچاقی به ایران مهاجرت کنند و در دشت‌های سوزان نیمروز به دلیل شدت گرمی و تشنگی جان باختند، پیدا شده است.

اجساد ۵ تن آنان نزدیک به دو هفته پیش و ۱۴ تن دیگرشان روز جمعه گذشته پیدا شد.

اجساد این چهارده تن روز شنبه از نیمروز به محل اصلی‌شان در ولسوالی دره‌بوم ولایت بادغیس منتقل شدند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) هم این رویداد را تأسف‌بار و یک تراژدی عمیق خوانده است.

اعضای خانواده برخی از این جوانان در گفت‌وگو با رادیو آزادی علت مهاجرت آنان را مشکلات اقتصادی و بیکاری عنوان کردند.

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سازمان جهانی صحت در افغانستان بر تغذیه با شیر مادر تأکید کرد

همزمان با آغاز هفته تغذیه با شیر مادر، سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) در افغانستان بر نقش حیاتی تغذیه کودکان با شیر مادر تأکید کرد.

این سازمان روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که شیر مادر یک تغذیه ضروری است و محافظت و مراقبتی را که هر نوزاد برای رشد سالم و قوی به آن نیاز دارد، فراهم می‌کند.

سازمان جهانی صحت خواستار حمایت از مادران در سراسر افغانستان شده و افزوده که باید از حق هر کودک برای تغذیه از شیر مادر حمایت شود.

همه ساله از هفته نخست ماه آگست به عنوان هفته تغذیه با شیر مادر به هدف نشان دادن نقش حیاتی آن در رشد کودکان و نوزادان در جهان بزرگداشت می‌شود.

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در ادامه روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، بیش از ۲۳۰۰ مهاجر افغان از این کشور بازگشتند

برخی زنان برگشته از پاکستان در کمپ مهاجرین در تورخم (تصویر آرشیف)
برخی زنان برگشته از پاکستان در کمپ مهاجرین در تورخم (تصویر آرشیف)

حکومت طالبان می‌گوید که تنها به روز پنج‌شنبه ۲۳۴۶ مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشته اند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که از این میان، بیش از دو هزار نفر آنان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان برگشته اند.

او افزوده که نزدیک به ۵۰۰ مهاجر افغان همچنان از ایران به افغانستان برگشته اند.

این درحالیست که حکومت پاکستان از دهم جولای به این سو دور تازه‌ای از اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است.

در این مدت ده‌ها هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت داده شده اند و در کنار آن مهاجرین افغان در پاکستان بارها به رادیو آزادی گفته اند که فشارها بر آنها افزایش یافته است.

اخیراً سازمان داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) هم گفت که مهاجران افغان در پاکستان در فضای ترس از بازداشت، از دست دادن کار و درآمد و اخراج اجباری به افغانستان زند‌گی می‌کنند.

این سازمان بین‌المللی امدادرسان از حکومت پاکستان خواست که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند.

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در نتیجه سیلاب‌ها در ننگرهار یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند

سیلاب‌ها در افغانستان (تصویر آرشیف)
سیلاب‌ها در افغانستان (تصویر آرشیف)

مسئولان محلی حکومت طالبان در ننگرهار می‌گویند که روز جمعه در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی شینوار این ولایت یک نفر جان باخته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار گزارش داده که این تلفات در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه وارد شده است.

سیلاب‌ها در این ولسوالی و همچنان در شهر جلال‌آباد، مرکز ننگرهار خسارات هنگفت مالی به مردم و تاسیسات عامه وارد کرده است.

این درحالیست که اخیراً سیلاب‌ها در نورستان و برخی ولایت‌های همجوار آن هم تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرد.

بر اساس آمار اداره‌های ملل متحد، در این سیلاب‌ها دست‌کم ۲۳ نفر جان باختند.

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سرپرست یوناما بار دیگر از طالبان خواست ممنوعیت آموزشی دختران را بردارند

جورجیت گانیون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)
جورجیت گانیون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)

جورجیت گانیون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از حکومت طالبان خواست که ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را بردارد.

او این موضوع را پس از بازدید از یک مکتب دخترانه در ولسوالی استالف کابل مطرح کرد.

گانیون در ویدیویی که روز جمعه در صفحه فسبوک یوناما نشر شده، می‌گوید که مقام‌های حاکم هنوز هم مانع حضور دختران در مکتب‌های دولتی بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان می‌شوند.

او از طالبان خواست که ممنوعیت آموزشی دختران را بردارند تا آنان بتوانند هم در رشد خود و هم توسعه افغانستان نقش داشته باشند.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم تحصیل آنان در موسسه‌های تحصیلی عالی و نیمه عالی را منع کردند.

با وجود فشارهای جهانی و خواست مردم در افغانستان، حکومت طالبان هنوز هم این ممنوعیت‌ها را لغو نکرده است.

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جرمنی در شش ماه اول ۲۰۲۶، بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن را اخراج کرده است

شماری از مهاجران افغان که از جرمنی اخراج شده اند(آرشیف)
شماری از مهاجران افغان که از جرمنی اخراج شده اند(آرشیف)

جرمنی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن را از آن کشور اخراج کرده است.

این رقم در مقایسه با همین مدت در سال گذشته کمتر است. جرمنی طی همین مدت در سال گذشته، ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن را اخراج کرده بود.

این آمار بر اساس اطلاعات وزارت امور داخلهٔ جرمنی منتشر شده است.

جرمنی در هفته‌های اخیر با پروازهای چارتر، انتقال افراد اخراج‌شده به افغانستان را نیز از سر گرفته است؛ اقدامی که به دلیل نیاز هماهنگی با حکومت طالبان، با انتقادهای شدید منتقدان روبه‌رو شده است.

به همین سلسله جرمنی سه‌شنبهٔ گذشته، شماری از افغان‌های اخراج شده را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل انتقال داد.

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عفو بین‌الملل خواستار توقف اخراج اجباری افغان‌ها از سوی اتحادیه اروپا شد

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سازمان عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواست تا همکاری با طالبان برای اخراج اجباری شهروندان افغان به افغانستان را متوقف کنند.

این سازمان در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه، ۷ اسد در وب‌سایت خود نشر کرد، گفت افغانستان تحت اداره طالبان جای امن برای بازگشت اجباری مهاجران نیست.

عفو بین‌الملل افزود که طالبان پس از به قدرت رسیدن، بسیاری از قوانین و چارچوب‌های حمایتی از حقوق شهروندان را از بین برده و با وضع فرمان‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، حقوق اساسی مردم، به‌ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی را محدود کرده‌اند.

در اعلامیه عفو بین‎الملل این محدودیت‌ها با مجازات‌هایی مانند شلاق، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر همراه بوده است.

عفو بین‌الملل هشدار داد که توافق با طالبان در زمینه بازگرداندن مهاجران، با تعهدات بین‌المللی اتحادیه اروپا در بخش حقوق بشر و حقوق پناهندگان، به‌ویژه اصل منع بازگرداندن اجباری، در تضاد است.

این نهاد حقوق بشری پس از دیدار اخیر مقام‌های اتحادیه اروپا و طالبان در بروکسل گفت که اخراج اجباری افغان‌ها می‌تواند آنان را با خطر نقض حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و بحران انسانی روبه‌رو کند.

عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا خواست به جای همکاری برای اخراج مهاجران، تمرکز خود را بر پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان بگذارد.

کمیسیون اروپا روز دوم سرطان در بروکسل میزبان یک هیأت حکومت طالبان بود تا در مورد موضوعات فنی مربوط به اخراج و بازگرداندن شهروندان افغان گفت‌وگو کند.

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