افغانستان
افتتاح نخستین شفاخانه درمان سوراخ قلب کودکان در کابل
نخستین شفاخانۀ ویژه درمان بیماری سوراخ قلب کودکان در شهر کابل افتتاح شد.
جمعیت هلال احمر افغانی روز یکشنبه ۱۱ اسد، در کابل یک شفاخانۀ ویژه برای درمان بیماری سوراخ قلب کودکان افتتاح کرد که به گفتۀ مسئولان، سالانه ظرفیت درمان حدود دو هزار کودک را خواهد داشت.
این نهاد گفته است که تمامی خدمات تشخیص، تداوی و عملیات جراحی قلب در این شفاخانه بهگونه رایگان به بیماران ارائه خواهد شد.
مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیسالوزرای حکومت طالبان، در مراسم افتتاح این شفاخانه گفت که تاکنون بیش از ۳۶ هزار کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب در افغانستان ثبت شدهاند و بیشتر آنان توانایی پرداخت هزینههای درمان را ندارند.
پیش از این، شماری از کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای انجام عملیات جراحی به آلمان اعزام میشدند.
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تاجیکستان نخستین سفر آزمایشی دهلیز دوشنبه–کابل–تهران را آغاز میکند
انتظار میرود تاجیکستان نخستین سفر آزمایشی دهلیز ترانسپورتی دوشنبه–کابل–تهران را آغاز کند.
وزارت ترانسپورت تاجیکستان روز یکشنبه، ۱۱ اسد، اعلام کرد که نخستین سفر آزمایشی دهلیز ترانسپورتی جدید دوشنبه–کابل–تهران در ماه آینده انجام خواهد شد.
هدف از این سفر، ارزیابی روندهای گمرکی و تشریفات مرزی، و همچنان تقویت هماهنگی میان تاجیکستان، افغانستان و ایران عنوان شده است تا پس از آن، انتقالات منظم تجارتی در این مسیر آغاز شود.
بر بنیاد این طرح، کالاهای تجارتی میان تاجیکستان و ایران از طریق خاک افغانستان انتقال خواهد یافت؛ اقدامی که میتواند زمینه افزایش عواید ترانزیتی افغانستان و گسترش تجارت منطقهای را فراهم سازد.
امریکا یک زن افغان متهم به حمایت از داعش را به افغانستان اخراج میکند
ایالات متحده در نظر دارد یک زن افغان را از طریق محکمۀ ویژه تروریسم به افغانستان اخراج کند.
وزارت عدلیۀ ایالات متحده اعلام کرده است که قصد دارد نذیره حاجیزاده، زن ۴۷ سالۀ افغان را از طریق محکمۀ ویژه اخراج تروریستان خارجی (ATRC) از این کشور اخراج کند.
این نخستین بار است که از این محکمه برای اخراج یک تبعۀ خارجی استفاده میشود؛ فردی که به گفتۀ مقامهای امریکایی، در حمایت از طرح یک حملۀ تروریستی مربوط به یک خانوادۀ حامی گروه داعش نقش داشته است.
به گفتۀ مقامهای امریکایی، نذیره حاجیزاده و شماری از اعضای خانوادهاش در سال ۲۰۲۴ در طرح یک حملۀ دستهجمعی با حمایت داعش در روز انتخابات ایالات متحده دست داشتهاند. پسر او، عبدالله حاجیزاده، و دامادش، ناصر احمد توحیدی، پیش از این در پیوند به همین پرونده مجرم شناخته شدهاند.
وزارت عدلیۀ امریکا میگوید این خانواده برای تأمین هزینههای اجرای این حمله، تلاش کرده بودند خانه و دیگر داراییهای خود را به فروش برسانند. همچنین، نذیره حاجیزاده قصد داشت پیش از اجرای حمله، سایر اعضای خانواده را به افغانستان منتقل کند.
مقامهای امریکایی تأکید کردهاند که برای اتباع خارجی متهم به تروریسم در ایالات متحده جایی وجود ندارد و به همین دلیل، در نظر دارند نذیره حاجیزاده را از طریق این محکمۀ ویژه از امریکا اخراج کنند.
اخراج نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان از ایالت پنجاب؛ نگرانی نهادهای حقوق بشری از تشدید بحران
ایالت پنجاب پاکستان نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را به افغانستان اخراج کرده است.
رسانههای پاکستانی روز یکشنبه ۱۱ اسد، به نقل از مقامهای حکومت ایالت پنجاب گزارش دادند که در چارچوب کارزار جاری علیه اتباع خارجی فاقد اسناد، نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان را بازداشت و پس از طی مراحل قانونی، به افغانستان اخراج کردهاند.
پاکستان روند تازه اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از دهم ماه جولای سال جاری از سر گرفته است.
براساس معلومات وزارت داخله ایالت پنجاب، تاکنون ۱۳۹ هزار و ۹۰۲ شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شدهاند و ۲۴۸ تن دیگر نیز در ۳۹ مرکز نگهداری تحت بازداشت قرار دارند که پس از تکمیل مراحل قانونی، از طریق گذرگاه مرزی تورخم به افغانستان فرستاده خواهند شد.
پاکستان میگوید که در سه سال گذشته، حدود ۲.۶۶ میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را به افغانستان بازگردانده است.
در همین حال، نهادهای مدافع حقوق بشر هشدار دادهاند که اخراج گسترده و اجباری مهاجران افغان میتواند هزاران خانواده آسیبپذیر را با مشکلات جدی روبهرو سازد.
این نهادها از حکومت پاکستان خواستهاند که روند اخراج مهاجران افغان را مطابق با اصول و معیارهای بینالمللی حقوق بشر اجرا کند.
اجساد سه افغان که در ایتالیا سوخته بودند به کابل منتقل شد
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان از انتقال اجساد سه افغان که حدود دو ماه پیش در یک موتر در ایتالیا آتشزده شده بودند، خبر داد.
این وزارت روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که اجساد این پناهندگان افغان به تاریخهای پنجم و ششم اسد به کابل منتقل شدند.
بر اساس این بیانیه مطبوعاتی، قربانیان باشندگان بلخ، پروان و ننگرهار بودند.
این سه افغان و یک پاکستان حدود دو ماه پیش در جنوب ایتالیا در یک موتر آتشزده شدند.
پولیس ایتالیا در آن زمان اعلام کرده بود که دو سرکارگر این قربانیان که پاکستانی اند، به اتهام این قضیه بازداشت شده اند.
جورجیا ملونی، صدر اعظم ایتالیا این رویداد را هولناک خوانده و گفته بود: "این جنایت هولناک باید به طور کامل افشا شود و همه عاملان آن به دست عدالت سپرده شوند."
حکومت طالبان مدعی است که ۷ سارق مسلح را در کابل از بین برده است
خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل مدعی است که شب گذشته هفت تن از سارقان مسلح در درگیری با نیروهای آنان کشته شدند.
او در صفحه ایکس خود نوشته است که این رویداد حوالی ۹ بجه شب گذشته در ساحه بلاکهای استانکزی در مربوطات حوزه هشتم امنیتی شهر کابل رخ داده است.
او همچنان مدعی شده که چند قبضه سلاح و یک موتر این افراد نیز از سوی نیروهای آنان ضبظ شده است.
زدران گفته که یک عضو نیروی آنان نیز در این درگیری زخمی شده است.
رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند این ادعا را تأیید کند.
این درحالیست که اخیراً مردم در ولایتهای مختلف از جمله کابل از افزایش سرقتها و آدمربایی شکایت کرده اند.
بنیت رویداد جان باختن ۱۹ جوان در دشتهای نیمروز را وحشتناک خواند
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به رویداد جان باختن ۱۹ جوان که اخیراً در مسیر مهاجرت از راههای غیرقانونی در دشتهای نیمروز جان باختند، این رویداد را وحشتناک خواند.
بنیت روز شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که رسیدگی به علتهای اصلی این موضوع که منجر به انجام چنین سفرهای ناامیدانه و خطرناک میشود، بسیار حیاتی است.
اخیراً اجساد ۱۹ جوان که میخواستند از راههای قاچاقی به ایران مهاجرت کنند و در دشتهای سوزان نیمروز به دلیل شدت گرمی و تشنگی جان باختند، پیدا شده است.
اجساد ۵ تن آنان نزدیک به دو هفته پیش و ۱۴ تن دیگرشان روز جمعه گذشته پیدا شد.
اجساد این چهارده تن روز شنبه از نیمروز به محل اصلیشان در ولسوالی درهبوم ولایت بادغیس منتقل شدند.
سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) هم این رویداد را تأسفبار و یک تراژدی عمیق خوانده است.
اعضای خانواده برخی از این جوانان در گفتوگو با رادیو آزادی علت مهاجرت آنان را مشکلات اقتصادی و بیکاری عنوان کردند.
سازمان جهانی صحت در افغانستان بر تغذیه با شیر مادر تأکید کرد
همزمان با آغاز هفته تغذیه با شیر مادر، سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) در افغانستان بر نقش حیاتی تغذیه کودکان با شیر مادر تأکید کرد.
این سازمان روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که شیر مادر یک تغذیه ضروری است و محافظت و مراقبتی را که هر نوزاد برای رشد سالم و قوی به آن نیاز دارد، فراهم میکند.
سازمان جهانی صحت خواستار حمایت از مادران در سراسر افغانستان شده و افزوده که باید از حق هر کودک برای تغذیه از شیر مادر حمایت شود.
همه ساله از هفته نخست ماه آگست به عنوان هفته تغذیه با شیر مادر به هدف نشان دادن نقش حیاتی آن در رشد کودکان و نوزادان در جهان بزرگداشت میشود.
در ادامه روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، بیش از ۲۳۰۰ مهاجر افغان از این کشور بازگشتند
حکومت طالبان میگوید که تنها به روز پنجشنبه ۲۳۴۶ مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشته اند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که از این میان، بیش از دو هزار نفر آنان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان برگشته اند.
او افزوده که نزدیک به ۵۰۰ مهاجر افغان همچنان از ایران به افغانستان برگشته اند.
این درحالیست که حکومت پاکستان از دهم جولای به این سو دور تازهای از اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است.
در این مدت دهها هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت داده شده اند و در کنار آن مهاجرین افغان در پاکستان بارها به رادیو آزادی گفته اند که فشارها بر آنها افزایش یافته است.
اخیراً سازمان داکتران بدون مرز (اماساف) هم گفت که مهاجران افغان در پاکستان در فضای ترس از بازداشت، از دست دادن کار و درآمد و اخراج اجباری به افغانستان زندگی میکنند.
این سازمان بینالمللی امدادرسان از حکومت پاکستان خواست که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند.
در نتیجه سیلابها در ننگرهار یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند
مسئولان محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که روز جمعه در نتیجه جاری شدن سیلابها در ولسوالی شینوار این ولایت یک نفر جان باخته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار گزارش داده که این تلفات در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه وارد شده است.
سیلابها در این ولسوالی و همچنان در شهر جلالآباد، مرکز ننگرهار خسارات هنگفت مالی به مردم و تاسیسات عامه وارد کرده است.
این درحالیست که اخیراً سیلابها در نورستان و برخی ولایتهای همجوار آن هم تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرد.
بر اساس آمار ادارههای ملل متحد، در این سیلابها دستکم ۲۳ نفر جان باختند.