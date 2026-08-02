ایالات متحده در نظر دارد یک زن افغان را از طریق محکمۀ ویژه تروریسم به افغانستان اخراج کند.

وزارت عدلیۀ ایالات متحده اعلام کرده است که قصد دارد نذیره حاجی‌زاده، زن ۴۷ سالۀ افغان را از طریق محکمۀ ویژه اخراج تروریستان خارجی (ATRC) از این کشور اخراج کند.

این نخستین بار است که از این محکمه برای اخراج یک تبعۀ خارجی استفاده می‌شود؛ فردی که به گفتۀ مقام‌های امریکایی، در حمایت از طرح یک حملۀ تروریستی مربوط به یک خانوادۀ حامی گروه داعش نقش داشته است.

به گفتۀ مقام‌های امریکایی، نذیره حاجی‌زاده و شماری از اعضای خانواده‌اش در سال ۲۰۲۴ در طرح یک حملۀ دسته‌جمعی با حمایت داعش در روز انتخابات ایالات متحده دست داشته‌اند. پسر او، عبدالله حاجی‌زاده، و دامادش، ناصر احمد توحیدی، پیش از این در پیوند به همین پرونده مجرم شناخته شده‌اند.

وزارت عدلیۀ امریکا می‌گوید این خانواده برای تأمین هزینه‌های اجرای این حمله، تلاش کرده بودند خانه و دیگر دارایی‌های خود را به فروش برسانند. همچنین، نذیره حاجی‌زاده قصد داشت پیش از اجرای حمله، سایر اعضای خانواده را به افغانستان منتقل کند.

مقام‌های امریکایی تأکید کرده‌اند که برای اتباع خارجی متهم به تروریسم در ایالات متحده جایی وجود ندارد و به همین دلیل، در نظر دارند نذیره حاجی‌زاده را از طریق این محکمۀ ویژه از امریکا اخراج کنند.