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دوشنبه ۱۲ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۵۲

جهان

ترمپ می‌گوید که مذاکره با ایران روز دوشنبه آغاز می‌شود

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا می‌گوید که مذاکرات با ایران بعدازظهر دوشنبه ۱۲ اسد آغاز خواهد شد، اما درباره محل برگزاری، شرکت‌کنندگان و ضرب‌الاجل احتمالی برای دستیابی به توافق توضیحی نداد.

آقای ترمپ روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در طیاره ویژه ریاست‌جمهوری گفت ترجیح می‌دهد توافقی حاصل شود، زیرا به دنبال "کشتن مردم" نیست.

او پیشتر اعلام کرده بود حمله قریب‌الوقوع به ایران را به امید دستیابی سریع به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و حل مناقشه هسته‌ای متوقف کرده است.

هم‌زمان، رسانه‌های دولتی ایران از گفت‌وگوی تیلیفونی عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه عربستان سعودی و فرمانده ارتش پاکستان درباره تلاش‌های دیپلوماتیک خبر دادند.

اما به تازگی اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که در حال حاضر مذاکره‌ای بین ایران و امریکا در جریان نیست.

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در یک حمله انتحاری در خیبرپختونخوا دست کم ۱۴ نفر کشته شدند

پس از حمله در منطقه سوات ایالت خیبرپختونخوا، مردم در حال انتقال یک زخمی این حمله
پس از حمله در منطقه سوات ایالت خیبرپختونخوا، مردم در حال انتقال یک زخمی این حمله

در حمله انتحاری بیرون یک مرکز پولیس در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، دست کم ۱۴ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این رویداد اواخر روز یکشنبه در منطقه کبل این منطقه رخ داد، جایی که ساکنان محلی در حال برگزاری تجمعی در حمایت از پولیس بودند. هنوز مشخص نیست که آیا این تجمع هدف اصلی حمله بوده است یا نه.

فدا حسین، یک مقام محلی پولیس به رویترز گفت که پنج پولیس و هشت غیرنظامی در میان کشته‌شدگان بودند. وی افزود که چهاردهمین فرد کشته شده احتمالاً یک بمب‌گذار انتحاری بوده است. طبق بیانیه پولیس، حداقل ۱۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

گروه مسلح تحریک طالبان پاکستان (TTP) در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، در بیانیه‌ای "غم و اندوه عمیق" خود را از این حمله انتحاری ابراز کرد.

حملات شبه‌نظامیان در مناطق مرزی پاکستان در ماه‌های اخیر به گونه قابل توجهی افزایش یافته است و بیشتر نیروهای نظامی و پولیس را هدف قرار می‌دهد.

حکومت پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان را مسئول افزایش حملات می‌داند و آنها را به حمایت از شبه‌نظامیان متهم می‌کند. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است.

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مارکو روبیو: حتی بدون تغییر رژیم، ایران باید سیاست‌های خود را تغییر دهد

مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده

مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، میگوید که حتی اگر در تهران به‌طور رسمی «تغییر رژیم» رخ ندهد، حکومت ایران «باید» روش خود را تغییر دهد.

او همچنان در گفت‌وگو با شبکۀ فاکس نیوز گفته است که ایران در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای و گسترش نفوذ خود در منطقه است و برای جلوگیری از این اقدامات، باید فشارها بر تهران افزایش یابد.

از سوی دیگر، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، ایران را تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی ایالات متحده و ثبات جهانی خوانده و گفته است که تهران منابع خود را صرف حمایت از گروه‌های تروریستی، برنامه راکتی و فعالیت‌های هسته‌ای کرده است.

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ابراز ناامیدی زلنسکی از سرعت تحویل موشک‌های پاتریوت همزمان با افزایش تلفات غیرنظامیان در اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین

در پی آخرین حملات هوایی مرگبار روسیه به کی‌یف و سایر شهرهای اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور ناامیدی خود را از متحدان غربی خود ابراز کرد و خواستار تحویل سریع‌تر موشک‌های دفاع هوایی پاتریوت و سایر سلاح‌های مورد نیاز اوکراین شد.

زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود پس از شلیک آنچه که به گفته او ۳۵ موشک کروز و بالستیک و نزدیک به ۱۹۰ درون به شهرهای اوکراین بود، گفت: "ما به پاسخ‌هایی برای این ترور روسیه نیاز داریم، پاسخ‌های واقعی از سوی جهان."

او ناوقت روز شنبه گفت: "همه در جهان باید ببینند که روسیه با طولانی کردن جنگ، راه‌های جدیدی برای کشتن یاد می‌گیرد و مطمئناً با اوکراینی‌ها متوقف نخواهد شد."

زلنسکی گفت: "جهان موشک‌های پاتریوت دارد. آنچه اکنون مهم است این است که شرکای ما تصمیم سیاسی بگیرند - تصمیم برای تأمین تجهیزات لازم."

اظهارات زلنسکی پس از آن مطرح شد که روسیه اوایل روز شنبه پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد، در حالی که ظاهراً دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، دوباره تمایلی به ارائه مجوز تولید موشک‌های پاتریوت به کی‌یف ندارد.

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ترمپ حمله تازه به ایران را به امید دستیابی سریع به توافق متوقف کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری امریکا، صبح امروز (یک‌شنبه) اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد، حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند.

او همچنین در پیام تازه خود نوشت که "چارچوب‌های اولیه برای یک توافق" با ایران حاصل شده است.

ترمپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران و "دیگر کشورهای شرق‌میانه" برای تکمیل توافقی که به بازگشایی "فوری، کامل و تمام‌عیار" تنگه هرمز و "پایان تهدید هسته‌ای ایران" منجر شود، درخواست زمان کرده‌اند.

او نوشت: "بر پایه این درخواست، برای منفعت آینده جهان و همچنین بقای ایرانی موفق و برخوردار، با لغو حمله موافقت کرده‌ام؛ مشروط بر اینکه بتوان به‌سرعت به یک توافق دست یافت."

ترمپ افزود که اسرائیل نیز "در این تعهد به من می‌پیوندد". اما اسرائیل تا هنوز در این باره چیزی نگفته است.

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امریکا به شهروندانش در شرق‌میانه هشدار داد که آماده خروج از منطقه باشند

ساختمان سفارت امریکا در بغداد، پایتخت عراق
ساختمان سفارت امریکا در بغداد، پایتخت عراق

سفارتخانه‌های امریکا در اسرائیل، اردن و عراق با انتشار هشدارهای امنیتی، از شهروندان امریکایی خواستند که با توجه به احتمال تشدید پیش‌بینی‌نشده تنش‌ها، احتیاط کنند و برای ترک شرق‌میانه آماده باشند.

در این هشدارها آمده است که شهروندان امریکا باید خود را برای لغو پروازها، بسته‌شدن موقت حریم‌های هوایی و اختلال در سفر آماده کنند.

همچنان از امریکایی‌های خارج از منطقه نیز خواسته شده است در سفر به شرق‌میانه یا عبور از آن به‌طور جدی تجدیدنظر کنند.

سفارت امریکا در عَمان، پایتخت اردن، به شهروندان این کشور توصیه کرد از سفر به پایگاه‌های نظامی در اردن خودداری کنند و هشدار داد که ایران و گروه‌های همسو با آن ممکن است منافع، مؤسسات و شهروندان امریکایی را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند.

سفارت امریکا در عراق نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شهروندان این کشور در صورت تشدید تنش‌ها باید آماده خروج از منطقه باشند.

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عراقچی، اقدام بریتانیا برای شناسایی سپاه پاسداران به حیث یک سازمان تروریستی را «غیرموجه» خواند

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، از همتای بریتانیایی خود خواست تا سیاست خود را در قبال ایران تغییر دهد. او اقدام برای شناسایی سپاه پاسداران به حیث یک سازمان تروریستی و حمایت از امریکا و اسرائیل را «غیرموجه» خواند.

عراقچی گفته که ایران دیپلوماسی را با حسن نیت آغاز کرده بود، اما ایالات متحدۀ امریکا به وعده‌های خود عمل نکرد و اجرای توافق را مختل کرد.

او همچنین هشدار داده که دخالت طرف‌های ثالث در ترافیک کشتیرانی در تنگۀ هرمز، اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد.

براساس گزارش‌ها، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته، کشورش با ایران در جنگ نیست، به دیپلوماسی برای حل اختلافات باور دارد و از ادامۀ روابط و گفتگو با تهران حمایت می‌کند

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اسپانیا از «بازگشت داوطلبانه» تعدادی بیشتر مهاجران، از سبته به مراکش خبر داد

شماری از مهاجران در سبته
شماری از مهاجران در سبته

دو روز پس از هجوم هزاران مهاجر به منطقۀ سبته، حکومت اسپانیا از «بازگشت داوطلبانه» تعدادی بیشتر مهاجران، خبر داده است.

در تصاویری که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، دیده می‌شود که گروه بزرگی از این مهاجران توسط پولیس و نیروهای نظامی اسپانیا به سمت گذرگاه سرحدی هدایت می‌شوند.

اسپانیا روز جمعه(9 اسد) اعلام کرد اکثر بیش از ۵۰ هزار تنی که از طریق خشکه و بحر از سرحد عبور کرده بودند، بطور داوطلبانه در حال بازگشت هستند.

نماینده حکومت اسپانیا در سبته گفته که ۵۷ جسد در سمت اسپانیایی سرحد پیدا شده و ممکن است تلفات بیشتری در سمت مراکش وجود داشته باشد.

براساس گزارش‌ها، تعدادی از این مهاجران غرق شده‌ اند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موج‌شکنی که حصار سرحدی روی آن قرار دارد، زیر دست‌وپا شده اند.

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تدابیر امنیتی برای بازی‌های کریکت میان افغانستان و ایرلند، اتخاذ می‌شود

بازیکنان تیم کریکت ایرلند(آرشیف)
بازیکنان تیم کریکت ایرلند(آرشیف)

کریکت بورد ایرلند اعلام کرد که با پیش‌بینی اعتراضات احتمالی، در برابر سلسلۀ از مسابقات یک روزه با تیم افغانستان، اقدامات امنیتی مناسب را اتخاذ کرده، با پولیس و سایر ادارات مربوط هماهنگی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هر پنج مسابقه، در فضای امن برگزار می‌شود.

میزبانی از این سلسلۀ مسابقات که در پنجم ماه جاری آغاز خواهد، به دلیل محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، انتقاداتی را برانگیخته است.

پولیس ایرلند شمالی اعلام کرده که حق اعتراض مسالمت‌آمیز محفوظ است، اما اگر اعتراضات به حقوق دیگران آسیب برساند، امنیت را مختل کند و یا قانون را زیر پا بگذارد، پولیس اقدامات قانونی و متناسب را انجام خواهد داد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز اعلام کرده که ممکن است از این مسابقات برای پخش تبلیغات برای طالبان استفاده شود.

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اعمار پروژه آبرسانی به ارتفاعات بلند تپه‌ها از کانال قوش تپه آغاز شد.

پروژۀ قوش تپه در نخستین مراحل آن، ۲۰۲۲(آرشیف)
پروژۀ قوش تپه در نخستین مراحل آن، ۲۰۲۲(آرشیف)

حافظ عبدالرحمان همت شاروال طالبان در شهر مزارشریف در یک ویدیو که امروز(شنبه ۱۰ اسد) در شبکه های اجتماعی منتشر شد، می گوید که به زودی آبرسانی به ارتفاعات از کانال قوش تپه آغاز خواهد شد.

به گفته‌ی آقای همت، ادارۀ ولایت بلخ تصمیم گرفته که دو پایپ لاین را از کانال قوش تپه برای تامین آب آشامیدنی به ارتفاعات تمدید کند، تا نیازهای آب آشامیدنی باشنده‌گان این مناطق مرفوع شود.

شاروال مزارشریف گفته که با تطبیق این پروژه، بسیاری از باشندگان ارتفاعات به آب پاک دسترسی پیدا خواهند کرد.

این در حالیست که با تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیهم اکثر مناطق افغانستان به شمول پایتخت، کابل با کمبود آب روبروست.

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