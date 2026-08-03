دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان، یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشر در جهان را تثبیت کرده و به گونه سیستماتیک حقوق زنان و دختران را از بین برده است.

این سازمان بین‌المللی روز دوشنبه در گزارشی گفته که طالبان حقوق زنان و دختران را در بخش آموزش، کار، گشت‌وگذار و مشارکت در زندگی عمومی به شدت محدود کرده‌اند.

افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند.

حکومت طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد آنان بارها مدعی شده که حقوق تمام افراد به شمول زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.

دیده‌بان حقوق بشر گفته که طالبان همچنین محدودیت‌های آزادی رسانه‌ها را تشدید کرده و خبرنگاران، فعالان و منتقدان را دستگیر و با آنها بدرفتاری می‌کنند. این سازمان افزوده که قوانین جدید طالبان تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی را افزایش می‌دهد و حمایت‌های قانونی از زنان، به ویژه در زمینه‌های خشونت خانگی و ازدواج کودکان را تضعیف می‌کند.

این گزارش هشدار می‌دهد که بحران بشری در افغانستان رو به وخامت است و حدود ۴۰ درصد از جمعیت یا بیش از ۱۷ میلیون نفر، با کاهش کمک‌های بین‌المللی ممکن است با کمبود شدید غذا مواجه شوند.

دیدبان حقوق بشر از جامعه بین‌المللی خواست تا فشار بر طالبان را افزایش دهد، از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن آنها در قبال نقض حقوق بشر حمایت کند، بازگشت اجباری افغان‌هایی را که در معرض آزار و اذیت هستند متوقف کند و به کمک‌های بشردوستانه ادامه دهد.

این گزارش همچنین به تلفات غیرنظامیان ناشی از خشونت‌های مرزی بین پاکستان و حکومت طالبان اشاره کرده و گفته که طبق گزارش ملل متحد، حداقل ۲۶۹ غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ کشته شدند.