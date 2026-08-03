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دوشنبه ۱۲ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۲۵

افغانستان

ریچارد بنیت: ایرلند باید تیم ملی کریکت زنان افغانستان را برای بازی دعوت کند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان می‌گوید که بورد کریکت ایرلند فرصتی دارد تا با دعوت از تیم ملی کریکت زنان افغانستان در تبعید برای بازی در ایرلند، حمایت خود را از برابری جنسیتی نشان دهد.

بنیت روز یک‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که بورد کریکت باید از این فرصت استفاده کند و همچنین از به رسمیت شناختن رسمی تیم کریکت زنان افغانستان توسط شورای بین‌المللی کریکت (ICC) حمایت کند.

اظهارات او در حالی مطرح می‌شود که قرار است تیم ملی کریکت مردان افغانستان از ۵ تا ۱۴ آگست در یک سری مسابقات یک روزه بین‌المللی (ODI) پنج روزه با ایرلند بازی کند.

بورد کریکت ایرلند روز شنبه اعلام کرد که با پیش‌بینی اعتراضات، اقدامات امنیتی مناسبی را برای = مسابقات یک روزه پیش رو در برابر افغانستان اتخاذ کرده و با پولیس و سایر سازمان‌های مربوطه هماهنگی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هر پنج مسابقه با امنیت برگزار می‌شوند.

میزبانی این مسابقات به دلیل محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان با انتقادهایی مواجه شده است.

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دیده‌بان حقوق بشر: حکومت طالبان بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیق‌تر کرده است

زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان
زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان

دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان، یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشر در جهان را تثبیت کرده و به گونه سیستماتیک حقوق زنان و دختران را از بین برده است.

این سازمان بین‌المللی روز دوشنبه در گزارشی گفته که طالبان حقوق زنان و دختران را در بخش آموزش، کار، گشت‌وگذار و مشارکت در زندگی عمومی به شدت محدود کرده‌اند.

افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند.

حکومت طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد آنان بارها مدعی شده که حقوق تمام افراد به شمول زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.

دیده‌بان حقوق بشر گفته که طالبان همچنین محدودیت‌های آزادی رسانه‌ها را تشدید کرده و خبرنگاران، فعالان و منتقدان را دستگیر و با آنها بدرفتاری می‌کنند. این سازمان افزوده که قوانین جدید طالبان تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی را افزایش می‌دهد و حمایت‌های قانونی از زنان، به ویژه در زمینه‌های خشونت خانگی و ازدواج کودکان را تضعیف می‌کند.

این گزارش هشدار می‌دهد که بحران بشری در افغانستان رو به وخامت است و حدود ۴۰ درصد از جمعیت یا بیش از ۱۷ میلیون نفر، با کاهش کمک‌های بین‌المللی ممکن است با کمبود شدید غذا مواجه شوند.

دیدبان حقوق بشر از جامعه بین‌المللی خواست تا فشار بر طالبان را افزایش دهد، از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن آنها در قبال نقض حقوق بشر حمایت کند، بازگشت اجباری افغان‌هایی را که در معرض آزار و اذیت هستند متوقف کند و به کمک‌های بشردوستانه ادامه دهد.

این گزارش همچنین به تلفات غیرنظامیان ناشی از خشونت‌های مرزی بین پاکستان و حکومت طالبان اشاره کرده و گفته که طبق گزارش ملل متحد، حداقل ۲۶۹ غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ کشته شدند.

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تاجیکستان نخستین سفر آزمایشی دهلیز دوشنبه–کابل–تهران را آغاز می‌کند

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انتظار می‌رود تاجیکستان نخستین سفر آزمایشی دهلیز ترانسپورتی دوشنبه–کابل–تهران را آغاز کند.

وزارت ترانسپورت تاجیکستان روز یک‌شنبه، ۱۱ اسد، اعلام کرد که نخستین سفر آزمایشی دهلیز ترانسپورتی جدید دوشنبه–کابل–تهران در ماه آینده انجام خواهد شد.

هدف از این سفر، ارزیابی روندهای گمرکی و تشریفات مرزی، و همچنان تقویت هماهنگی میان تاجیکستان، افغانستان و ایران عنوان شده است تا پس از آن، انتقالات منظم تجارتی در این مسیر آغاز شود.

بر بنیاد این طرح، کالاهای تجارتی میان تاجیکستان و ایران از طریق خاک افغانستان انتقال خواهد یافت؛ اقدامی که می‌تواند زمینه افزایش عواید ترانزیتی افغانستان و گسترش تجارت منطقه‌ای را فراهم سازد.

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افتتاح نخستین شفاخانه درمان سوراخ قلب کودکان در کابل

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نخستین شفاخانۀ ویژه درمان بیماری‌ سوراخ قلب کودکان در شهر کابل افتتاح شد.

جمعیت هلال احمر افغانی روز یک‌شنبه ۱۱ اسد، در کابل یک شفاخانۀ ویژه برای درمان بیماری‌ سوراخ قلب کودکان افتتاح کرد که به گفتۀ مسئولان، سالانه ظرفیت درمان حدود دو هزار کودک را خواهد داشت.

این نهاد گفته است که تمامی خدمات تشخیص، تداوی و عملیات جراحی قلب در این شفاخانه به‌گونه رایگان به بیماران ارائه خواهد شد.

مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس‌الوزرای حکومت طالبان، در مراسم افتتاح این شفاخانه گفت که تاکنون بیش از ۳۶ هزار کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب در افغانستان ثبت شده‌اند و بیشتر آنان توانایی پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند.

پیش از این، شماری از کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای انجام عملیات جراحی به آلمان اعزام می‌شدند.

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امریکا یک زن افغان متهم به حمایت از داعش را به افغانستان اخراج می‌کند

ایالات متحده در نظر دارد یک زن افغان را از طریق محکمۀ ویژه تروریسم به افغانستان اخراج کند.

وزارت عدلیۀ ایالات متحده اعلام کرده است که قصد دارد نذیره حاجی‌زاده، زن ۴۷ سالۀ افغان را از طریق محکمۀ ویژه اخراج تروریستان خارجی (ATRC) از این کشور اخراج کند.

این نخستین بار است که از این محکمه برای اخراج یک تبعۀ خارجی استفاده می‌شود؛ فردی که به گفتۀ مقام‌های امریکایی، در حمایت از طرح یک حملۀ تروریستی مربوط به یک خانوادۀ حامی گروه داعش نقش داشته است.

به گفتۀ مقام‌های امریکایی، نذیره حاجی‌زاده و شماری از اعضای خانواده‌اش در سال ۲۰۲۴ در طرح یک حملۀ دسته‌جمعی با حمایت داعش در روز انتخابات ایالات متحده دست داشته‌اند. پسر او، عبدالله حاجی‌زاده، و دامادش، ناصر احمد توحیدی، پیش از این در پیوند به همین پرونده مجرم شناخته شده‌اند.

وزارت عدلیۀ امریکا می‌گوید این خانواده برای تأمین هزینه‌های اجرای این حمله، تلاش کرده بودند خانه و دیگر دارایی‌های خود را به فروش برسانند. همچنین، نذیره حاجی‌زاده قصد داشت پیش از اجرای حمله، سایر اعضای خانواده را به افغانستان منتقل کند.

مقام‌های امریکایی تأکید کرده‌اند که برای اتباع خارجی متهم به تروریسم در ایالات متحده جایی وجود ندارد و به همین دلیل، در نظر دارند نذیره حاجی‌زاده را از طریق این محکمۀ ویژه از امریکا اخراج کنند.

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اخراج نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان از ایالت پنجاب؛ نگرانی نهادهای حقوق بشری از تشدید بحران

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ایالت پنجاب پاکستان نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را به افغانستان اخراج کرده است.

رسانه‌های پاکستانی روز یک‌شنبه ۱۱ اسد، به نقل از مقام‌های حکومت ایالت پنجاب گزارش دادند که در چارچوب کارزار جاری علیه اتباع خارجی فاقد اسناد، نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان را بازداشت و پس از طی مراحل قانونی، به افغانستان اخراج کرده‌اند.

پاکستان روند تازه اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از دهم ماه جولای سال جاری از سر گرفته است.

براساس معلومات وزارت داخله ایالت پنجاب، تاکنون ۱۳۹ هزار و ۹۰۲ شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شده‌اند و ۲۴۸ تن دیگر نیز در ۳۹ مرکز نگهداری تحت بازداشت قرار دارند که پس از تکمیل مراحل قانونی، از طریق گذرگاه مرزی تورخم به افغانستان فرستاده خواهند شد.

پاکستان می‌گوید که در سه سال گذشته، حدود ۲.۶۶ میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را به افغانستان بازگردانده است.

در همین حال، نهادهای مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که اخراج گسترده و اجباری مهاجران افغان می‌تواند هزاران خانواده آسیب‌پذیر را با مشکلات جدی روبه‌رو سازد.

این نهادها از حکومت پاکستان خواسته‌اند که روند اخراج مهاجران افغان را مطابق با اصول و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر اجرا کند.

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اجساد سه افغان که در ایتالیا سوخته بودند به کابل منتقل شد

محلی که سه مهاجر کارگر افغان و یک پاکستانی در آنجا کشته شدند.
محلی که سه مهاجر کارگر افغان و یک پاکستانی در آنجا کشته شدند.

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان از انتقال اجساد سه افغان که حدود دو ماه پیش در یک موتر در ایتالیا آتش‌زده شده بودند، خبر داد.

این وزارت روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که اجساد این پناهندگان افغان به تاریخ‌های پنجم و ششم اسد به کابل منتقل شدند.

بر اساس این بیانیه مطبوعاتی، قربانیان باشندگان بلخ، پروان و ننگرهار بودند.

این سه افغان و یک پاکستان حدود دو ماه پیش در جنوب ایتالیا در یک موتر آتش‌زده شدند.

پولیس ایتالیا در آن زمان اعلام کرده بود که دو سرکارگر این قربانیان که پاکستانی اند، به اتهام این قضیه بازداشت شده اند.

جورجیا ملونی، صدر اعظم ایتالیا این رویداد را هولناک خوانده و گفته بود: "این جنایت هولناک باید به طور کامل افشا شود و همه عاملان آن به دست عدالت سپرده شوند."

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حکومت طالبان مدعی است که ۷ سارق مسلح را در کابل از بین برده است

شماری از نظامیان حکومت طالبان در کابل (تصویر آرشیف)
شماری از نظامیان حکومت طالبان در کابل (تصویر آرشیف)

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل مدعی است که شب گذشته هفت تن از سارقان مسلح در درگیری با نیروهای آنان کشته شدند.

او در صفحه ایکس خود نوشته است که این رویداد حوالی ۹ بجه شب گذشته در ساحه بلاک‌های استانکزی در مربوطات حوزه هشتم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

او همچنان مدعی شده که چند قبضه سلاح و یک موتر این افراد نیز از سوی نیروهای آنان ضبظ شده است.

زدران گفته که یک عضو نیروی آنان نیز در این درگیری زخمی شده است.

رادیو آزادی به گونه مستقل نمی‌تواند این ادعا را تأیید کند.

این درحالیست که اخیراً مردم در ولایت‌های مختلف از جمله کابل از افزایش سرقت‌ها و آدم‌ربایی شکایت کرده اند.

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بنیت رویداد جان باختن ۱۹ جوان در دشت‌های نیمروز را وحشتناک خواند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به رویداد جان باختن ۱۹ جوان که اخیراً در مسیر مهاجرت از راه‌های غیرقانونی در دشت‌های نیمروز جان باختند، این رویداد را وحشتناک خواند.

بنیت روز شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که رسیدگی به علت‌های اصلی این موضوع که منجر به انجام چنین سفرهای ناامیدانه و خطرناک می‌شود، بسیار حیاتی است.

اخیراً اجساد ۱۹ جوان که می‌خواستند از راه‌های قاچاقی به ایران مهاجرت کنند و در دشت‌های سوزان نیمروز به دلیل شدت گرمی و تشنگی جان باختند، پیدا شده است.

اجساد ۵ تن آنان نزدیک به دو هفته پیش و ۱۴ تن دیگرشان روز جمعه گذشته پیدا شد.

اجساد این چهارده تن روز شنبه از نیمروز به محل اصلی‌شان در ولسوالی دره‌بوم ولایت بادغیس منتقل شدند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) هم این رویداد را تأسف‌بار و یک تراژدی عمیق خوانده است.

اعضای خانواده برخی از این جوانان در گفت‌وگو با رادیو آزادی علت مهاجرت آنان را مشکلات اقتصادی و بیکاری عنوان کردند.

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سازمان جهانی صحت در افغانستان بر تغذیه با شیر مادر تأکید کرد

همزمان با آغاز هفته تغذیه با شیر مادر، سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) در افغانستان بر نقش حیاتی تغذیه کودکان با شیر مادر تأکید کرد.

این سازمان روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که شیر مادر یک تغذیه ضروری است و محافظت و مراقبتی را که هر نوزاد برای رشد سالم و قوی به آن نیاز دارد، فراهم می‌کند.

سازمان جهانی صحت خواستار حمایت از مادران در سراسر افغانستان شده و افزوده که باید از حق هر کودک برای تغذیه از شیر مادر حمایت شود.

همه ساله از هفته نخست ماه آگست به عنوان هفته تغذیه با شیر مادر به هدف نشان دادن نقش حیاتی آن در رشد کودکان و نوزادان در جهان بزرگداشت می‌شود.

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