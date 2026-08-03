گام تازه دمشق برای ادغام کردها؛ رئیس اقلیم کردستان عراق با الشرع دیدار کرد

احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق، دیدار کرد.

منابع رسمی به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته اند که هدف این گفت‌وگوها، پیشبرد توافق ادغام میان دمشق و کردهای سوریه بوده است.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گزارش داد که رئیس جمهور سوریه روز دوشنبه «۱۲ اسد» در کاخ ریاست جمهوری در دمشق از نچیروان بارزانی استقبال کرد.

این نخستین سفر رئیس اقلیم کردستان عراق به سوریه پس از برکناری بشار اسد، رئیس جمهور پیشین این کشور، در دسمبر ۲۰۲۴ است.

پس از درگیری‌های که در ماه جنوری سال جاری میان نیروهای کرد سوریه و نیرو های حکومت جدید رخ داد، دو طرف به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، نهادها و نیروهای کرد سوریه در ساختار دولت ادغام شوند.

دفتر ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که در دیدار روز دوشنبه درباره تقویت همکاری‌ها و هماهنگی، به‌ویژه در بخش اقتصادی، به‌گونه‌ی که به حمایت از امنیت و ثبات کمک کند گفت‌وگو شده‌است.

نچیروان بارزانی نیز در بیانیه‌ی اعلام کرد که بر حمایت خود از سوریه‌ی باثبات و متحد که در آن حقوق همه اقوام و پیروان ادیان مختلف حفظ شود، تأکید کرده‌است.