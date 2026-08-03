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سه شنبه ۱۳ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۵:۰۹

جهان

دعوت پاکستان از وزیر خارجه ایران در بحبوحۀ تحولات دیپلماتیک منطقه

اسحاق دار، وزیر امور خارجهٔ پاکستان (راست) و عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران (چپ)
اسحاق دار، وزیر امور خارجهٔ پاکستان (راست) و عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران (چپ)

پاکستان از عباس عراقچی برای انجام یک سفر به اسلام‌آباد دعوت کرده‌است.

رسانه‌های ایران روز دوشنبه «۱۲ اسد» گزارش دادند که وزیران خارجهٔ ایران و پاکستان در مورد تحولات مهم منطقه و جهان به‌صورت تیلیفونی گفت‌وگو کرده‌اند و پاکستان به‌گونهٔ رسمی از عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، برای انجام یک سفر در اولین فرصت ممکن به اسلام‌آباد دعوت کرده‌است.

بر اساس گزارش‌ها، وزیران خارجهٔ دو کشور آخرین تحولات منطقه و روند جاری دیپلماسی را بررسی کرده و بر ضرورت همکاری نزدیک و ادامهٔ رایزنی‌ها برای تأمین صلح و ثبات پایدار در منطقه تأکید کرده‌اند.

در این گزارش آمده که اسحاق دار، وزیر امور خارجهٔ پاکستان، در این گفت‌وگوی تیلیفونی به‌گونهٔ رسمی از عباس عراقچی خواسته تا در نخستین فرصت مناسب به اسلام‌آباد سفر کند.

وزیر خارجهٔ ایران در حال حاضر در عراق به‌سر می‌برد.

تاکنون دربارهٔ علت اصلی این دعوت، جزئیاتی منتشر نشده‌است.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده که پیش‌تر گفته بود حملهٔ گستردهٔ برنامه‌ ریزی‌شده علیه ایران را برای دادن فرصتی دیگر به دیپلماسی لغو کرده، به خبرنگاران گفته بود که قرار است گفت‌وگوها برای دست‌یابی به توافق میان تهران و واشنگتن روز دوشنبه آغاز شود.

اما تهران روز دوشنبه گزارش‌ها دربارهٔ برگزاری این گفت‌وگوها را رد کرده‌است.

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افزایش ۵۷ درصدی صادرات غله قزاقستان به افغانستان

آرشیف، محموله از صادرات غله قزاقستان
آرشیف، محموله از صادرات غله قزاقستان

قزاقستان از ماه سپتمبر سال گذشته تاکنون، ۲.۴ میلیون تُن غله به افغانستان صادر کرده‌است.

وزارت زراعت این کشور می‌گوید که صادرات غلهٔ قزاقستان به افغانستان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشتهٔ ۵۷ درصد افزایش یافته است.

پس از بسته شدن مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان در ماه اکتوبر سال گذشته، تاجران افغان به مسیرهای آسیای میانه و بندرهای ایران روی آوردند.

در حال حاضر، بیشتر مواد اولیهٔ خوراکی و مواد سوخت از کشورهای آسیای میانه به افغانستان وارد می‌شود.

این درحالی‌ست که در ماه گذشته وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان گفته بود که اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا که متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغیزستان است، برای تسهیل تجارت و کاهش موانع گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است.

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گام تازه دمشق برای ادغام کردها؛ رئیس اقلیم کردستان عراق با الشرع دیدار کرد

احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه
احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه

احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق، دیدار کرد.

منابع رسمی به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته اند که هدف این گفت‌وگوها، پیشبرد توافق ادغام میان دمشق و کردهای سوریه بوده است.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گزارش داد که رئیس جمهور سوریه روز دوشنبه «۱۲ اسد» در کاخ ریاست جمهوری در دمشق از نچیروان بارزانی استقبال کرد.

این نخستین سفر رئیس اقلیم کردستان عراق به سوریه پس از برکناری بشار اسد، رئیس جمهور پیشین این کشور، در دسمبر ۲۰۲۴ است.

پس از درگیری‌های که در ماه جنوری سال جاری میان نیروهای کرد سوریه و نیرو های حکومت جدید رخ داد، دو طرف به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، نهادها و نیروهای کرد سوریه در ساختار دولت ادغام شوند.

دفتر ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که در دیدار روز دوشنبه درباره تقویت همکاری‌ها و هماهنگی، به‌ویژه در بخش اقتصادی، به‌گونه‌ی که به حمایت از امنیت و ثبات کمک کند گفت‌وگو شده‌است.

نچیروان بارزانی نیز در بیانیه‌ی اعلام کرد که بر حمایت خود از سوریه‌ی باثبات و متحد که در آن حقوق همه اقوام و پیروان ادیان مختلف حفظ شود، تأکید کرده‌است.

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ترمپ می‌گوید که مذاکره با ایران روز دوشنبه آغاز می‌شود

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا می‌گوید که مذاکرات با ایران بعدازظهر دوشنبه ۱۲ اسد آغاز خواهد شد، اما درباره محل برگزاری، شرکت‌کنندگان و ضرب‌الاجل احتمالی برای دستیابی به توافق توضیحی نداد.

آقای ترمپ روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در طیاره ویژه ریاست‌جمهوری گفت ترجیح می‌دهد توافقی حاصل شود، زیرا به دنبال "کشتن مردم" نیست.

او پیشتر اعلام کرده بود حمله قریب‌الوقوع به ایران را به امید دستیابی سریع به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و حل مناقشه هسته‌ای متوقف کرده است.

هم‌زمان، رسانه‌های دولتی ایران از گفت‌وگوی تیلیفونی عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه عربستان سعودی و فرمانده ارتش پاکستان درباره تلاش‌های دیپلوماتیک خبر دادند.

اما به تازگی اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که در حال حاضر مذاکره‌ای بین ایران و امریکا در جریان نیست.

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در یک حمله انتحاری در خیبرپختونخوا دست کم ۱۴ نفر کشته شدند

پس از حمله در منطقه سوات ایالت خیبرپختونخوا، مردم در حال انتقال یک زخمی این حمله
پس از حمله در منطقه سوات ایالت خیبرپختونخوا، مردم در حال انتقال یک زخمی این حمله

در حمله انتحاری بیرون یک مرکز پولیس در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، دست کم ۱۴ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این رویداد اواخر روز یکشنبه در منطقه کبل این منطقه رخ داد، جایی که ساکنان محلی در حال برگزاری تجمعی در حمایت از پولیس بودند. هنوز مشخص نیست که آیا این تجمع هدف اصلی حمله بوده است یا نه.

فدا حسین، یک مقام محلی پولیس به رویترز گفت که پنج پولیس و هشت غیرنظامی در میان کشته‌شدگان بودند. وی افزود که چهاردهمین فرد کشته شده احتمالاً یک بمب‌گذار انتحاری بوده است. طبق بیانیه پولیس، حداقل ۱۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

گروه مسلح تحریک طالبان پاکستان (TTP) در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، در بیانیه‌ای "غم و اندوه عمیق" خود را از این حمله انتحاری ابراز کرد.

حملات شبه‌نظامیان در مناطق مرزی پاکستان در ماه‌های اخیر به گونه قابل توجهی افزایش یافته است و بیشتر نیروهای نظامی و پولیس را هدف قرار می‌دهد.

حکومت پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان را مسئول افزایش حملات می‌داند و آنها را به حمایت از شبه‌نظامیان متهم می‌کند. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است.

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مارکو روبیو: حتی بدون تغییر رژیم، ایران باید سیاست‌های خود را تغییر دهد

مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده

مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، میگوید که حتی اگر در تهران به‌طور رسمی «تغییر رژیم» رخ ندهد، حکومت ایران «باید» روش خود را تغییر دهد.

او همچنان در گفت‌وگو با شبکۀ فاکس نیوز گفته است که ایران در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای و گسترش نفوذ خود در منطقه است و برای جلوگیری از این اقدامات، باید فشارها بر تهران افزایش یابد.

از سوی دیگر، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، ایران را تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی ایالات متحده و ثبات جهانی خوانده و گفته است که تهران منابع خود را صرف حمایت از گروه‌های تروریستی، برنامه راکتی و فعالیت‌های هسته‌ای کرده است.

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ابراز ناامیدی زلنسکی از سرعت تحویل موشک‌های پاتریوت همزمان با افزایش تلفات غیرنظامیان در اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین

در پی آخرین حملات هوایی مرگبار روسیه به کی‌یف و سایر شهرهای اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور ناامیدی خود را از متحدان غربی خود ابراز کرد و خواستار تحویل سریع‌تر موشک‌های دفاع هوایی پاتریوت و سایر سلاح‌های مورد نیاز اوکراین شد.

زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود پس از شلیک آنچه که به گفته او ۳۵ موشک کروز و بالستیک و نزدیک به ۱۹۰ درون به شهرهای اوکراین بود، گفت: "ما به پاسخ‌هایی برای این ترور روسیه نیاز داریم، پاسخ‌های واقعی از سوی جهان."

او ناوقت روز شنبه گفت: "همه در جهان باید ببینند که روسیه با طولانی کردن جنگ، راه‌های جدیدی برای کشتن یاد می‌گیرد و مطمئناً با اوکراینی‌ها متوقف نخواهد شد."

زلنسکی گفت: "جهان موشک‌های پاتریوت دارد. آنچه اکنون مهم است این است که شرکای ما تصمیم سیاسی بگیرند - تصمیم برای تأمین تجهیزات لازم."

اظهارات زلنسکی پس از آن مطرح شد که روسیه اوایل روز شنبه پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد، در حالی که ظاهراً دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، دوباره تمایلی به ارائه مجوز تولید موشک‌های پاتریوت به کی‌یف ندارد.

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ترمپ حمله تازه به ایران را به امید دستیابی سریع به توافق متوقف کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری امریکا، صبح امروز (یک‌شنبه) اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد، حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند.

او همچنین در پیام تازه خود نوشت که "چارچوب‌های اولیه برای یک توافق" با ایران حاصل شده است.

ترمپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران و "دیگر کشورهای شرق‌میانه" برای تکمیل توافقی که به بازگشایی "فوری، کامل و تمام‌عیار" تنگه هرمز و "پایان تهدید هسته‌ای ایران" منجر شود، درخواست زمان کرده‌اند.

او نوشت: "بر پایه این درخواست، برای منفعت آینده جهان و همچنین بقای ایرانی موفق و برخوردار، با لغو حمله موافقت کرده‌ام؛ مشروط بر اینکه بتوان به‌سرعت به یک توافق دست یافت."

ترمپ افزود که اسرائیل نیز "در این تعهد به من می‌پیوندد". اما اسرائیل تا هنوز در این باره چیزی نگفته است.

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امریکا به شهروندانش در شرق‌میانه هشدار داد که آماده خروج از منطقه باشند

ساختمان سفارت امریکا در بغداد، پایتخت عراق
ساختمان سفارت امریکا در بغداد، پایتخت عراق

سفارتخانه‌های امریکا در اسرائیل، اردن و عراق با انتشار هشدارهای امنیتی، از شهروندان امریکایی خواستند که با توجه به احتمال تشدید پیش‌بینی‌نشده تنش‌ها، احتیاط کنند و برای ترک شرق‌میانه آماده باشند.

در این هشدارها آمده است که شهروندان امریکا باید خود را برای لغو پروازها، بسته‌شدن موقت حریم‌های هوایی و اختلال در سفر آماده کنند.

همچنان از امریکایی‌های خارج از منطقه نیز خواسته شده است در سفر به شرق‌میانه یا عبور از آن به‌طور جدی تجدیدنظر کنند.

سفارت امریکا در عَمان، پایتخت اردن، به شهروندان این کشور توصیه کرد از سفر به پایگاه‌های نظامی در اردن خودداری کنند و هشدار داد که ایران و گروه‌های همسو با آن ممکن است منافع، مؤسسات و شهروندان امریکایی را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند.

سفارت امریکا در عراق نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شهروندان این کشور در صورت تشدید تنش‌ها باید آماده خروج از منطقه باشند.

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عراقچی، اقدام بریتانیا برای شناسایی سپاه پاسداران به حیث یک سازمان تروریستی را «غیرموجه» خواند

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، از همتای بریتانیایی خود خواست تا سیاست خود را در قبال ایران تغییر دهد. او اقدام برای شناسایی سپاه پاسداران به حیث یک سازمان تروریستی و حمایت از امریکا و اسرائیل را «غیرموجه» خواند.

عراقچی گفته که ایران دیپلوماسی را با حسن نیت آغاز کرده بود، اما ایالات متحدۀ امریکا به وعده‌های خود عمل نکرد و اجرای توافق را مختل کرد.

او همچنین هشدار داده که دخالت طرف‌های ثالث در ترافیک کشتیرانی در تنگۀ هرمز، اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد.

براساس گزارش‌ها، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته، کشورش با ایران در جنگ نیست، به دیپلوماسی برای حل اختلافات باور دارد و از ادامۀ روابط و گفتگو با تهران حمایت می‌کند

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