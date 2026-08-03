افزایش ۵۷ درصدی صادرات غله قزاقستان به افغانستان

سازمان جهانی صحت به مناسبت هفتهٔ جهانی تغذیه با شیر مادر می‌گوید که نخستین ساعت پس از تولد می‌تواند تغییر بزرگی را برای تمام عمر کودک رقم بزند.

این سازمان افزوده که شیر دادن به نوزاد در نخستین ساعت پس از تولد، سیستم معافیتی او را تقویت کرده و فرصت زنده ماندن وی را افزایش می‌دهد، به‌ویژه اگر نوزاد پیش از وقت به دنیا آمده باشد.

سازمان جهانی صحت همچنین به این مناسبت تأکید می‌کند که در این هفته باید در سراسر افغانستان از مادران و از حق هر کودک برای بهره‌مند شدن از شیر مادر حمایت و حفاظت شود.

هر سال، نخستین هفتهٔ ماه اگست به‌عنوان هفتهٔ جهانی تغذیه با شیر مادر گرامی داشته می‌شود.

هدف از این هفته، جلب توجه به نقش حیاتی شیر مادر در رشد، سلامت و بقای نوزادان و کودکان است.

این درحالی‌ست که بر اساس آمار اداره‌های ملل متحد، هنوز هم میلیون‌ها مادر و کودک در افغانستان دچار سوء‌ تغذیه هستند.