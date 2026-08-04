ترمپ: مذاکرات با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز جریان دارد

پاکستان از عباس عراقچی برای انجام یک سفر به اسلام‌آباد دعوت کرده‌است.

رسانه‌های ایران روز دوشنبه «۱۲ اسد» گزارش دادند که وزیران خارجهٔ ایران و پاکستان در مورد تحولات مهم منطقه و جهان به‌صورت تیلیفونی گفت‌وگو کرده‌اند و پاکستان به‌گونهٔ رسمی از عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، برای انجام یک سفر در اولین فرصت ممکن به اسلام‌آباد دعوت کرده‌است.

بر اساس گزارش‌ها، وزیران خارجهٔ دو کشور آخرین تحولات منطقه و روند جاری دیپلماسی را بررسی کرده و بر ضرورت همکاری نزدیک و ادامهٔ رایزنی‌ها برای تأمین صلح و ثبات پایدار در منطقه تأکید کرده‌اند.

در این گزارش آمده که اسحاق دار، وزیر امور خارجهٔ پاکستان، در این گفت‌وگوی تیلیفونی به‌گونهٔ رسمی از عباس عراقچی خواسته تا در نخستین فرصت مناسب به اسلام‌آباد سفر کند.

وزیر خارجهٔ ایران در حال حاضر در عراق به‌سر می‌برد.

تاکنون دربارهٔ علت اصلی این دعوت، جزئیاتی منتشر نشده‌است.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده که پیش‌تر گفته بود حملهٔ گستردهٔ برنامه‌ ریزی‌شده علیه ایران را برای دادن فرصتی دیگر به دیپلماسی لغو کرده، به خبرنگاران گفته بود که قرار است گفت‌وگوها برای دست‌یابی به توافق میان تهران و واشنگتن روز دوشنبه آغاز شود.

اما تهران روز دوشنبه گزارش‌ها دربارهٔ برگزاری این گفت‌وگوها را رد کرده‌است.