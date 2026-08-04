افغانستان
هشدار از بارندگی شدید و سیلابهای آنی در هشت ولایت افغانستان
اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعدوبرق، وزش بادهای شدید و جاری شدن سیلابهای آنی در شماری از ولایتهای افغانستان هشدار داده است.
این اداره روز دوشنبه ۱۲ اسد، در خبرنامهای که در شبکه ایکس منتشر کرد، اعلام نمود که روز سهشنبه ۱۳ اسد، در ولایتهای نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست احتمال بارندگی شدید، رعدوبرق و سیلابهای آنی وجود دارد.
بر بنیاد این خبرنامه، میزان بارندگی در این ولایتها بین ۱۰ تا ۳۵ میلیمتر پیشبینی شده است.
اداره هواشناسی همچنین گفته است که در ولایتهای مرکزی، شرقی، جنوبشرقی و غربی کشور احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد و سرعت این بادها در مناطق مختلف بین ۵۰ تا ۹۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
این هشدار در حالی صادر میشود که در روزهای اخیر، سیلابها در ولایت نورستان و شماری از ولایتهای همجوار، تلفات جانی و خسارات سنگین مالی برجا گذاشته است.
بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل متحد، در نتیجه این سیلابها دستکم ۲۳ نفر جان باختهاند.
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شیر مادر؛ نخستین سپر نجات برای نوزادان در افغانستان
سازمان جهانی صحت به مناسبت هفتهٔ جهانی تغذیه با شیر مادر میگوید که نخستین ساعت پس از تولد میتواند تغییر بزرگی را برای تمام عمر کودک رقم بزند.
این سازمان افزوده که شیر دادن به نوزاد در نخستین ساعت پس از تولد، سیستم معافیتی او را تقویت کرده و فرصت زنده ماندن وی را افزایش میدهد، بهویژه اگر نوزاد پیش از وقت به دنیا آمده باشد.
سازمان جهانی صحت همچنین به این مناسبت تأکید میکند که در این هفته باید در سراسر افغانستان از مادران و از حق هر کودک برای بهرهمند شدن از شیر مادر حمایت و حفاظت شود.
هر سال، نخستین هفتهٔ ماه اگست بهعنوان هفتهٔ جهانی تغذیه با شیر مادر گرامی داشته میشود.
هدف از این هفته، جلب توجه به نقش حیاتی شیر مادر در رشد، سلامت و بقای نوزادان و کودکان است.
این درحالیست که بر اساس آمار ادارههای ملل متحد، هنوز هم میلیونها مادر و کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند.
افزایش ۵۷ درصدی صادرات غله قزاقستان به افغانستان
قزاقستان از ماه سپتمبر سال گذشته تاکنون، ۲.۴ میلیون تُن غله به افغانستان صادر کردهاست.
وزارت زراعت این کشور میگوید که صادرات غلهٔ قزاقستان به افغانستان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشتهٔ ۵۷ درصد افزایش یافته است.
پس از بسته شدن مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان در ماه اکتوبر سال گذشته، تاجران افغان به مسیرهای آسیای میانه و بندرهای ایران روی آوردند.
در حال حاضر، بیشتر مواد اولیهٔ خوراکی و مواد سوخت از کشورهای آسیای میانه به افغانستان وارد میشود.
این درحالیست که در ماه گذشته وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان گفته بود که اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا که متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغیزستان است، برای تسهیل تجارت و کاهش موانع گمرکی، تعرفههای ترجیحی را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است.
ریچارد بنیت: ایرلند باید تیم ملی کریکت زنان افغانستان را برای بازی دعوت کند
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بورد کریکت ایرلند فرصتی دارد تا با دعوت از تیم ملی کریکت زنان افغانستان در تبعید برای بازی در ایرلند، حمایت خود را از برابری جنسیتی نشان دهد.
بنیت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که بورد کریکت باید از این فرصت استفاده کند و همچنین از به رسمیت شناختن رسمی تیم کریکت زنان افغانستان توسط شورای بینالمللی کریکت (ICC) حمایت کند.
اظهارات او در حالی مطرح میشود که قرار است تیم ملی کریکت مردان افغانستان از ۵ تا ۱۴ آگست در یک سری مسابقات یک روزه بینالمللی (ODI) پنج روزه با ایرلند بازی کند.
بورد کریکت ایرلند روز شنبه اعلام کرد که با پیشبینی اعتراضات، اقدامات امنیتی مناسبی را برای = مسابقات یک روزه پیش رو در برابر افغانستان اتخاذ کرده و با پولیس و سایر سازمانهای مربوطه هماهنگی میکند تا اطمینان حاصل شود که هر پنج مسابقه با امنیت برگزار میشوند.
میزبانی این مسابقات به دلیل محدودیتهای شدید بر حقوق زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان با انتقادهایی مواجه شده است.
دیدهبان حقوق بشر: حکومت طالبان بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیقتر کرده است
دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان، یکی از بدترین بحرانهای حقوق بشر در جهان را تثبیت کرده و به گونه سیستماتیک حقوق زنان و دختران را از بین برده است.
این سازمان بینالمللی روز دوشنبه در گزارشی گفته که طالبان حقوق زنان و دختران را در بخش آموزش، کار، گشتوگذار و مشارکت در زندگی عمومی به شدت محدود کردهاند.
افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند.
حکومت طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد آنان بارها مدعی شده که حقوق تمام افراد به شمول زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
دیدهبان حقوق بشر گفته که طالبان همچنین محدودیتهای آزادی رسانهها را تشدید کرده و خبرنگاران، فعالان و منتقدان را دستگیر و با آنها بدرفتاری میکنند. این سازمان افزوده که قوانین جدید طالبان تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی را افزایش میدهد و حمایتهای قانونی از زنان، به ویژه در زمینههای خشونت خانگی و ازدواج کودکان را تضعیف میکند.
این گزارش هشدار میدهد که بحران بشری در افغانستان رو به وخامت است و حدود ۴۰ درصد از جمعیت یا بیش از ۱۷ میلیون نفر، با کاهش کمکهای بینالمللی ممکن است با کمبود شدید غذا مواجه شوند.
دیدبان حقوق بشر از جامعه بینالمللی خواست تا فشار بر طالبان را افزایش دهد، از تلاشها برای پاسخگو کردن آنها در قبال نقض حقوق بشر حمایت کند، بازگشت اجباری افغانهایی را که در معرض آزار و اذیت هستند متوقف کند و به کمکهای بشردوستانه ادامه دهد.
این گزارش همچنین به تلفات غیرنظامیان ناشی از خشونتهای مرزی بین پاکستان و حکومت طالبان اشاره کرده و گفته که طبق گزارش ملل متحد، حداقل ۲۶۹ غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ کشته شدند.
تاجیکستان نخستین سفر آزمایشی دهلیز دوشنبه–کابل–تهران را آغاز میکند
انتظار میرود تاجیکستان نخستین سفر آزمایشی دهلیز ترانسپورتی دوشنبه–کابل–تهران را آغاز کند.
وزارت ترانسپورت تاجیکستان روز یکشنبه، ۱۱ اسد، اعلام کرد که نخستین سفر آزمایشی دهلیز ترانسپورتی جدید دوشنبه–کابل–تهران در ماه آینده انجام خواهد شد.
هدف از این سفر، ارزیابی روندهای گمرکی و تشریفات مرزی، و همچنان تقویت هماهنگی میان تاجیکستان، افغانستان و ایران عنوان شده است تا پس از آن، انتقالات منظم تجارتی در این مسیر آغاز شود.
بر بنیاد این طرح، کالاهای تجارتی میان تاجیکستان و ایران از طریق خاک افغانستان انتقال خواهد یافت؛ اقدامی که میتواند زمینه افزایش عواید ترانزیتی افغانستان و گسترش تجارت منطقهای را فراهم سازد.
افتتاح نخستین شفاخانه درمان سوراخ قلب کودکان در کابل
نخستین شفاخانۀ ویژه درمان بیماری سوراخ قلب کودکان در شهر کابل افتتاح شد.
جمعیت هلال احمر افغانی روز یکشنبه ۱۱ اسد، در کابل یک شفاخانۀ ویژه برای درمان بیماری سوراخ قلب کودکان افتتاح کرد که به گفتۀ مسئولان، سالانه ظرفیت درمان حدود دو هزار کودک را خواهد داشت.
این نهاد گفته است که تمامی خدمات تشخیص، تداوی و عملیات جراحی قلب در این شفاخانه بهگونه رایگان به بیماران ارائه خواهد شد.
مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیسالوزرای حکومت طالبان، در مراسم افتتاح این شفاخانه گفت که تاکنون بیش از ۳۶ هزار کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب در افغانستان ثبت شدهاند و بیشتر آنان توانایی پرداخت هزینههای درمان را ندارند.
پیش از این، شماری از کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای انجام عملیات جراحی به آلمان اعزام میشدند.
امریکا یک زن افغان متهم به حمایت از داعش را به افغانستان اخراج میکند
ایالات متحده در نظر دارد یک زن افغان را از طریق محکمۀ ویژه تروریسم به افغانستان اخراج کند.
وزارت عدلیۀ ایالات متحده اعلام کرده است که قصد دارد نذیره حاجیزاده، زن ۴۷ سالۀ افغان را از طریق محکمۀ ویژه اخراج تروریستان خارجی (ATRC) از این کشور اخراج کند.
این نخستین بار است که از این محکمه برای اخراج یک تبعۀ خارجی استفاده میشود؛ فردی که به گفتۀ مقامهای امریکایی، در حمایت از طرح یک حملۀ تروریستی مربوط به یک خانوادۀ حامی گروه داعش نقش داشته است.
به گفتۀ مقامهای امریکایی، نذیره حاجیزاده و شماری از اعضای خانوادهاش در سال ۲۰۲۴ در طرح یک حملۀ دستهجمعی با حمایت داعش در روز انتخابات ایالات متحده دست داشتهاند. پسر او، عبدالله حاجیزاده، و دامادش، ناصر احمد توحیدی، پیش از این در پیوند به همین پرونده مجرم شناخته شدهاند.
وزارت عدلیۀ امریکا میگوید این خانواده برای تأمین هزینههای اجرای این حمله، تلاش کرده بودند خانه و دیگر داراییهای خود را به فروش برسانند. همچنین، نذیره حاجیزاده قصد داشت پیش از اجرای حمله، سایر اعضای خانواده را به افغانستان منتقل کند.
مقامهای امریکایی تأکید کردهاند که برای اتباع خارجی متهم به تروریسم در ایالات متحده جایی وجود ندارد و به همین دلیل، در نظر دارند نذیره حاجیزاده را از طریق این محکمۀ ویژه از امریکا اخراج کنند.
اخراج نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان از ایالت پنجاب؛ نگرانی نهادهای حقوق بشری از تشدید بحران
ایالت پنجاب پاکستان نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را به افغانستان اخراج کرده است.
رسانههای پاکستانی روز یکشنبه ۱۱ اسد، به نقل از مقامهای حکومت ایالت پنجاب گزارش دادند که در چارچوب کارزار جاری علیه اتباع خارجی فاقد اسناد، نزدیک به ۱۴۰ هزار مهاجر افغان را بازداشت و پس از طی مراحل قانونی، به افغانستان اخراج کردهاند.
پاکستان روند تازه اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از دهم ماه جولای سال جاری از سر گرفته است.
براساس معلومات وزارت داخله ایالت پنجاب، تاکنون ۱۳۹ هزار و ۹۰۲ شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شدهاند و ۲۴۸ تن دیگر نیز در ۳۹ مرکز نگهداری تحت بازداشت قرار دارند که پس از تکمیل مراحل قانونی، از طریق گذرگاه مرزی تورخم به افغانستان فرستاده خواهند شد.
پاکستان میگوید که در سه سال گذشته، حدود ۲.۶۶ میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را به افغانستان بازگردانده است.
در همین حال، نهادهای مدافع حقوق بشر هشدار دادهاند که اخراج گسترده و اجباری مهاجران افغان میتواند هزاران خانواده آسیبپذیر را با مشکلات جدی روبهرو سازد.
این نهادها از حکومت پاکستان خواستهاند که روند اخراج مهاجران افغان را مطابق با اصول و معیارهای بینالمللی حقوق بشر اجرا کند.
اجساد سه افغان که در ایتالیا سوخته بودند به کابل منتقل شد
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان از انتقال اجساد سه افغان که حدود دو ماه پیش در یک موتر در ایتالیا آتشزده شده بودند، خبر داد.
این وزارت روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که اجساد این پناهندگان افغان به تاریخهای پنجم و ششم اسد به کابل منتقل شدند.
بر اساس این بیانیه مطبوعاتی، قربانیان باشندگان بلخ، پروان و ننگرهار بودند.
این سه افغان و یک پاکستان حدود دو ماه پیش در جنوب ایتالیا در یک موتر آتشزده شدند.
پولیس ایتالیا در آن زمان اعلام کرده بود که دو سرکارگر این قربانیان که پاکستانی اند، به اتهام این قضیه بازداشت شده اند.
جورجیا ملونی، صدر اعظم ایتالیا این رویداد را هولناک خوانده و گفته بود: "این جنایت هولناک باید به طور کامل افشا شود و همه عاملان آن به دست عدالت سپرده شوند."