اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعدوبرق، وزش بادهای شدید و جاری شدن سیلاب‌های آنی در شماری از ولایت‌های افغانستان هشدار داده است.

این اداره روز دوشنبه ۱۲ اسد، در خبرنامه‌ای که در شبکه ایکس منتشر کرد، اعلام نمود که روز سه‌شنبه ۱۳ اسد، در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست احتمال بارندگی شدید، رعدوبرق و سیلاب‌های آنی وجود دارد.

بر بنیاد این خبرنامه، میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

اداره هواشناسی همچنین گفته است که در ولایت‌های مرکزی، شرقی، جنوب‌شرقی و غربی کشور احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد و سرعت این بادها در مناطق مختلف بین ۵۰ تا ۹۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

این هشدار در حالی صادر می‌شود که در روزهای اخیر، سیلاب‌ها در ولایت نورستان و شماری از ولایت‌های همجوار، تلفات جانی و خسارات سنگین مالی برجا گذاشته است.

بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل متحد، در نتیجه این سیلاب‌ها دست‌کم ۲۳ نفر جان باخته‌اند.