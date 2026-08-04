امریکا: توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک است

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران می‌گوید که هیچ قصدی برای استعفا ندارد و شایعاتی را که در روزهای اخیر درباره کناره‌گیری او منتشر شده، رد کرده‌است.

پزشکیان در ویدیویی‌که شماری از خبرگزاری‌های ایران منتشر کرده‌اند، گفته است هر زمان که تصمیم به استعفا بگیرد، آن را به‌صورت رسمی اعلام خواهد کرد.

او همچنین شایعاتی را که گویا میان وی و آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، اختلاف به وجود آمده‌است، رد کرد.

پزشکیان گفت: "آن‌ها می‌خواهند چنین وانمود کنند که گویا اختلافی وجود دارد. رهبر چیزی می‌گوید و آن‌ها ادعا می‌کنند که من چیز دیگری می‌گویم."

قرار است این ویدیو که «گزارش به مردم» نام دارد، در روزهای آینده به‌طور کامل منتشر شود.

مجتبی خامنه‌ای پس از آن‌که به‌عنوان جانشین پدرش، آیت‌الله علی خامنه‌ای، اعلام شد، تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده‌است.

هرچند چندین بیانیه کتبی به نام او منتشر شده، اما تاکنون نه پیام صوتی و نه هم ویدیوی تأیید شده‌ی از وی منتشر شده‌اند.