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چهارشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۳۹

جهان

امریکا: توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک است

تنگه هرمز
تنگه هرمز

امریکا می‌گوید ممکن است به‌زودی برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد.

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید واشنگتن و تهران ممکن است تا روز چهارشنبه به توافقی دست یابند که بر اساس آن تنگه هرمز دوباره بازگشایی شود، اقدامی‌که می‌تواند به ثبات قیمت انرژی کمک کند.

بسنت در گفت‌وگو با «سی‌ان‌بی‌سی» گفته است که مذاکرات با ایران ادامه دارد و احتمال دارد برای بازگشایی این آبراه مهم و عادی شدن وضعیت، توافقی حاصل شود.

مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا نیز گفته است که واشنگتن در گفت‌وگوهای میان عمان و ایران درباره افزایش رفت‌وآمد از تنگه هرمز دخیل است.

او افزوده که این مذاکرات پیشرفت‌های داشته، اما هنوز توافق نهایی به دست نیامده است.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود و پیش از آغاز جنگ، حدود ۲۰ درصد از انتقال نفت جهان از این مسیر انجام می‌شد.

ایران ادعای انجام گفت‌وگوهای مستقیم با امریکا را رد کرده‌است.

بسنت گفته است که بازگشایی دوباره تنگه هرمز رفت‌وآمد کشتی‌ها را آسان‌تر خواهد کرد و احتمال دارد باعث کاهش دوباره قیمت انرژی شود.

هم‌زمان با ادامه گفت‌وگوها درباره احتمال بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روز سه شنبه «۱۳ اسد» بار دیگر حدود ۴ درصد کاهش یافت.

بهای هر بشکه نفت خام برنت به نزدیک ۸۰ دالر و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (دبلیو تی آی) به حدود ۷۶ دالر رسید.

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کمک تازه استرالیا به صندوق بشردوستانه افغانستان

آرشیف، بیرق استرالیا
آرشیف، بیرق استرالیا

اوچا از کمک ۹ میلیون دالر استرالیایی به صندوق بشردوستانه افغانستان خبر داده‌است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان روز سه شنبه «۱۳ اسد» در صفحه اکس خود نوشته است که از استرالیا به‌خاطر کمک سخاوتمندانه ۹ میلیون دالر استرالیایی معادل ۶.۳۴ میلیون دالر امریکایی به صندوق بشردوستانه افغانستان سپاس‌گزاریم.

اوچا افزوده، در زمانی‌که نیازهای بشردوستانه رو به افزایش است و منابع محدود هستند، این کمک باعث می‌شود تا ارائه کمک‌های نجات‌بخش بشردوستانه در سراسر افغانستان ادامه یابد.
اوچا پیش از این گفته بود که با گذشت شش ماه از آغاز سال ۲۰۲۶، این سازمان تنها توانسته ۱۷ درصد بودجه مورد نیازش را بدست آورد.

به‌گفتۀ این اداره ملل متحد، بیشتر نیازمندان در افغانستان روزانه با تصمیم‌های دشواری روبه‌رو می‌شوند که میان غذا و دوا و یا هم غذای امروز و فردا چه را انتخاب کنند.

این درحالی‌ست که برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) نیز هشدار داده بود که در حال حاضر ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا اضطراری مواجه اند.

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پزشکیان شایعات استعفا و اختلاف با رهبر ایران را رد کرد

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران می‌گوید که هیچ قصدی برای استعفا ندارد و شایعاتی را که در روزهای اخیر درباره کناره‌گیری او منتشر شده، رد کرده‌است.

پزشکیان در ویدیویی‌که شماری از خبرگزاری‌های ایران منتشر کرده‌اند، گفته است هر زمان که تصمیم به استعفا بگیرد، آن را به‌صورت رسمی اعلام خواهد کرد.

او همچنین شایعاتی را که گویا میان وی و آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، اختلاف به وجود آمده‌است، رد کرد.

پزشکیان گفت: "آن‌ها می‌خواهند چنین وانمود کنند که گویا اختلافی وجود دارد. رهبر چیزی می‌گوید و آن‌ها ادعا می‌کنند که من چیز دیگری می‌گویم."

قرار است این ویدیو که «گزارش به مردم» نام دارد، در روزهای آینده به‌طور کامل منتشر شود.

مجتبی خامنه‌ای پس از آن‌که به‌عنوان جانشین پدرش، آیت‌الله علی خامنه‌ای، اعلام شد، تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده‌است.

هرچند چندین بیانیه کتبی به نام او منتشر شده، اما تاکنون نه پیام صوتی و نه هم ویدیوی تأیید شده‌ی از وی منتشر شده‌اند.

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ترمپ: مذاکرات با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز جریان دارد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحد در جریان گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحد در جریان گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید مذاکراتی با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است.

ترمپ، عصر دوشنبه ۱۲ اسد، در گفت‌وگو با خبرنگاران در قصر سفید گفت که امیدوار است که در نتیجه این مذاکرات، تنگه هرمز تا فردا دوباره بازگشایی شود.

او افزود: "این آخرین فرصت برای آن‌ها است تا یک توافق خوب را امضا کنند، در غیر آن با پیامدهای بسیار سخت روبه‌رو خواهند شد."

ترمپ تاکید کرد که این مذاکرات به درخواست ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و شماری دیگر از کشورها انجام می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شماری از مقام‌ها و رسانه‌های ایران، روز دوشنبه انجام هرگونه مذاکره با ایالات متحده را رد کرده بودند.

به گفتۀ ترمپ، محور اصلی این مذاکرات جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای است، اما افزود که گفت‌وگوها همچنین بر بازگشایی تنگه هرمز نیز تمرکز دارد.

ترامپ پیش از این نیز در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته بود که تنگه هرمز اکنون به‌گونه کامل تحت کنترول ایالات متحده قرار دارد و اجازه نخواهد داد ایران از کشتی‌های عبوری در این مسیر هزینه دریافت کند.

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افزایش ۵۷ درصدی صادرات غله قزاقستان به افغانستان

آرشیف، محموله از صادرات غله قزاقستان
آرشیف، محموله از صادرات غله قزاقستان

قزاقستان از ماه سپتمبر سال گذشته تاکنون، ۲.۴ میلیون تُن غله به افغانستان صادر کرده‌است.

وزارت زراعت این کشور می‌گوید که صادرات غلهٔ قزاقستان به افغانستان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشتهٔ ۵۷ درصد افزایش یافته است.

پس از بسته شدن مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان در ماه اکتوبر سال گذشته، تاجران افغان به مسیرهای آسیای میانه و بندرهای ایران روی آوردند.

در حال حاضر، بیشتر مواد اولیهٔ خوراکی و مواد سوخت از کشورهای آسیای میانه به افغانستان وارد می‌شود.

این درحالی‌ست که در ماه گذشته وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان گفته بود که اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا که متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغیزستان است، برای تسهیل تجارت و کاهش موانع گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است.

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دعوت پاکستان از وزیر خارجه ایران در بحبوحۀ تحولات دیپلماتیک منطقه

اسحاق دار، وزیر امور خارجهٔ پاکستان (راست) و عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران (چپ)
اسحاق دار، وزیر امور خارجهٔ پاکستان (راست) و عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران (چپ)

پاکستان از عباس عراقچی برای انجام یک سفر به اسلام‌آباد دعوت کرده‌است.

رسانه‌های ایران روز دوشنبه «۱۲ اسد» گزارش دادند که وزیران خارجهٔ ایران و پاکستان در مورد تحولات مهم منطقه و جهان به‌صورت تیلیفونی گفت‌وگو کرده‌اند و پاکستان به‌گونهٔ رسمی از عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، برای انجام یک سفر در اولین فرصت ممکن به اسلام‌آباد دعوت کرده‌است.

بر اساس گزارش‌ها، وزیران خارجهٔ دو کشور آخرین تحولات منطقه و روند جاری دیپلماسی را بررسی کرده و بر ضرورت همکاری نزدیک و ادامهٔ رایزنی‌ها برای تأمین صلح و ثبات پایدار در منطقه تأکید کرده‌اند.

در این گزارش آمده که اسحاق دار، وزیر امور خارجهٔ پاکستان، در این گفت‌وگوی تیلیفونی به‌گونهٔ رسمی از عباس عراقچی خواسته تا در نخستین فرصت مناسب به اسلام‌آباد سفر کند.

وزیر خارجهٔ ایران در حال حاضر در عراق به‌سر می‌برد.

تاکنون دربارهٔ علت اصلی این دعوت، جزئیاتی منتشر نشده‌است.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده که پیش‌تر گفته بود حملهٔ گستردهٔ برنامه‌ ریزی‌شده علیه ایران را برای دادن فرصتی دیگر به دیپلماسی لغو کرده، به خبرنگاران گفته بود که قرار است گفت‌وگوها برای دست‌یابی به توافق میان تهران و واشنگتن روز دوشنبه آغاز شود.

اما تهران روز دوشنبه گزارش‌ها دربارهٔ برگزاری این گفت‌وگوها را رد کرده‌است.

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گام تازه دمشق برای ادغام کردها؛ رئیس اقلیم کردستان عراق با الشرع دیدار کرد

احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه
احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه

احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق، دیدار کرد.

منابع رسمی به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته اند که هدف این گفت‌وگوها، پیشبرد توافق ادغام میان دمشق و کردهای سوریه بوده است.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گزارش داد که رئیس جمهور سوریه روز دوشنبه «۱۲ اسد» در کاخ ریاست جمهوری در دمشق از نچیروان بارزانی استقبال کرد.

این نخستین سفر رئیس اقلیم کردستان عراق به سوریه پس از برکناری بشار اسد، رئیس جمهور پیشین این کشور، در دسمبر ۲۰۲۴ است.

پس از درگیری‌های که در ماه جنوری سال جاری میان نیروهای کرد سوریه و نیرو های حکومت جدید رخ داد، دو طرف به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، نهادها و نیروهای کرد سوریه در ساختار دولت ادغام شوند.

دفتر ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که در دیدار روز دوشنبه درباره تقویت همکاری‌ها و هماهنگی، به‌ویژه در بخش اقتصادی، به‌گونه‌ی که به حمایت از امنیت و ثبات کمک کند گفت‌وگو شده‌است.

نچیروان بارزانی نیز در بیانیه‌ی اعلام کرد که بر حمایت خود از سوریه‌ی باثبات و متحد که در آن حقوق همه اقوام و پیروان ادیان مختلف حفظ شود، تأکید کرده‌است.

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ترمپ می‌گوید که مذاکره با ایران روز دوشنبه آغاز می‌شود

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا می‌گوید که مذاکرات با ایران بعدازظهر دوشنبه ۱۲ اسد آغاز خواهد شد، اما درباره محل برگزاری، شرکت‌کنندگان و ضرب‌الاجل احتمالی برای دستیابی به توافق توضیحی نداد.

آقای ترمپ روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در طیاره ویژه ریاست‌جمهوری گفت ترجیح می‌دهد توافقی حاصل شود، زیرا به دنبال "کشتن مردم" نیست.

او پیشتر اعلام کرده بود حمله قریب‌الوقوع به ایران را به امید دستیابی سریع به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و حل مناقشه هسته‌ای متوقف کرده است.

هم‌زمان، رسانه‌های دولتی ایران از گفت‌وگوی تیلیفونی عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه عربستان سعودی و فرمانده ارتش پاکستان درباره تلاش‌های دیپلوماتیک خبر دادند.

اما به تازگی اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که در حال حاضر مذاکره‌ای بین ایران و امریکا در جریان نیست.

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در یک حمله انتحاری در خیبرپختونخوا دست کم ۱۴ نفر کشته شدند

پس از حمله در منطقه سوات ایالت خیبرپختونخوا، مردم در حال انتقال یک زخمی این حمله
پس از حمله در منطقه سوات ایالت خیبرپختونخوا، مردم در حال انتقال یک زخمی این حمله

در حمله انتحاری بیرون یک مرکز پولیس در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، دست کم ۱۴ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این رویداد اواخر روز یکشنبه در منطقه کبل این منطقه رخ داد، جایی که ساکنان محلی در حال برگزاری تجمعی در حمایت از پولیس بودند. هنوز مشخص نیست که آیا این تجمع هدف اصلی حمله بوده است یا نه.

فدا حسین، یک مقام محلی پولیس به رویترز گفت که پنج پولیس و هشت غیرنظامی در میان کشته‌شدگان بودند. وی افزود که چهاردهمین فرد کشته شده احتمالاً یک بمب‌گذار انتحاری بوده است. طبق بیانیه پولیس، حداقل ۱۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

گروه مسلح تحریک طالبان پاکستان (TTP) در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، در بیانیه‌ای "غم و اندوه عمیق" خود را از این حمله انتحاری ابراز کرد.

حملات شبه‌نظامیان در مناطق مرزی پاکستان در ماه‌های اخیر به گونه قابل توجهی افزایش یافته است و بیشتر نیروهای نظامی و پولیس را هدف قرار می‌دهد.

حکومت پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان را مسئول افزایش حملات می‌داند و آنها را به حمایت از شبه‌نظامیان متهم می‌کند. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است.

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مارکو روبیو: حتی بدون تغییر رژیم، ایران باید سیاست‌های خود را تغییر دهد

مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده

مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، میگوید که حتی اگر در تهران به‌طور رسمی «تغییر رژیم» رخ ندهد، حکومت ایران «باید» روش خود را تغییر دهد.

او همچنان در گفت‌وگو با شبکۀ فاکس نیوز گفته است که ایران در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای و گسترش نفوذ خود در منطقه است و برای جلوگیری از این اقدامات، باید فشارها بر تهران افزایش یابد.

از سوی دیگر، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، ایران را تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی ایالات متحده و ثبات جهانی خوانده و گفته است که تهران منابع خود را صرف حمایت از گروه‌های تروریستی، برنامه راکتی و فعالیت‌های هسته‌ای کرده است.

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