کمک تازه استرالیا به صندوق بشردوستانه افغانستان

حکومت طالبان راهبرد پنج‌سالۀ ملی برای تقویت سکتور صحت افغانستان را اعلام کرد.

نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان، روز سه‌شنبه ۱۳ اسد، در مراسمی گفت که این راهبرد با هدف تقویت خدمات صحی و فراهم‌سازی خدمات درمانی متناسب با نیازهای کنونی مردم تدوین شده است.

او افزود که حمایت از تولیدات داخلی یکی از محورهای اساسی این راهبرد است و با تطبیق آن، از تولید دوا، تجهیزات طبی و واکسین در داخل کشور حمایت خواهد شد و وابستگی افغانستان به واردات این محصولات از کشورهای دیگر کاهش خواهد یافت.

اعلام این راهبرد در حالی صورت می‌گیرد که نظام صحی افغانستان در پنج سال گذشته، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان و افزایش نیاز به خدمات صحی، با فشارهای جدی روبه‌رو بوده است.

همزمان، افغانستان همچنان با کمبود داکتران زن، به‌ویژه در مناطق دوردست، روبه‌رو است. این در حالی است که حکومت طالبان دختران را از ادامه آموزش در مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم کرده و همچنان دروازه‌های پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های آموزشی طبی را به روی زنان و دختران بسته است؛ اقدامی که نگرانی‌ها را در مورد تشدید کمبود کادرهای صحی زن در سال‌های آینده افزایش داده است.