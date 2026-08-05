افغانستان
تیم ملی فوتسال افغانستان پس از دو شکست، امروز به مصاف روسیه میرود
به سلسله مسابقات قهرمانی فوتسال قاره ای تایلند، تیم ملی فوتسال افغانستان در سومین بازی خود امروز با روسیه مسابقه می کند.
این بازی ساعت ۳ و ۳۰ بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود.
افغانستان در این رقابت ها دوبازی اول خود در مقابل تایلند که میزبان این مسابقات است و ویتنام باخت.
تیم ملی فوتسال افغانستان در تلاش است تا در مسابقه امروز پیروز میدان شود.
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آغاز رسیدگی به پرونده قتل امدادگر اسکاتلندی؛ بوکسر افغان در دادگاه حاضر میشود
یک بوکسر ۲۶ سالهٔ افغان که در یونان پناهنده شده است، امروز چهارشنبه ۱۴ اسد به اتهام قتل الیزابت جین راس، یک کارمند امدادرسان اسکاتلندی، در محکمه حاضر میشود.
پولیس یونان میگوید که جسد الیزابت جین راس ۳۸ ساله، به تاریخ ۱۸ جولای در داخل یک بکس در شهر آتن پیدا شد. او از تاریخ ۱۵ جولای به اینسو ناپدید بود.
پولیس میگوید که متهم اتهام قتل را رد کرده و ادعا میکند که جسد را در یک آپارتمان پیدا کرده است، اما به دلیل ترس، آن را داخل یک بکس گذاشته و تلاش کرده آن را پنهان کند.
شماری از رسانهها هویت متهم را شریف احمدزی معرفی کرده و گفتهاند که او در افغانستان متولد شده، در جوانی به یونان رفته و در آنجا ساکن شده است.
مقامها میگویند که متهم پس از مرگ راس از کارت بانکی او برای برداشت پول استفاده کرده و احتمال دارد از تلفن همراه او نیز پیامهایی فرستاده باشد تا چنین وانمود شود که او هنوز زنده است.
به گفتهٔ پولیس، تحقیقات دربارهٔ این قضیه ادامه دارد و ممکن است با پیشرفت بررسیها، ماهیت اتهامها تغییر کند.
کمک تازه استرالیا به صندوق بشردوستانه افغانستان
اوچا از کمک ۹ میلیون دالر استرالیایی به صندوق بشردوستانه افغانستان خبر دادهاست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان روز سه شنبه «۱۳ اسد» در صفحه اکس خود نوشته است که از استرالیا بهخاطر کمک سخاوتمندانه ۹ میلیون دالر استرالیایی معادل ۶.۳۴ میلیون دالر امریکایی به صندوق بشردوستانه افغانستان سپاسگزاریم.
اوچا افزوده، در زمانیکه نیازهای بشردوستانه رو به افزایش است و منابع محدود هستند، این کمک باعث میشود تا ارائه کمکهای نجاتبخش بشردوستانه در سراسر افغانستان ادامه یابد.
اوچا پیش از این گفته بود که با گذشت شش ماه از آغاز سال ۲۰۲۶، این سازمان تنها توانسته ۱۷ درصد بودجه مورد نیازش را بدست آورد.
بهگفتۀ این اداره ملل متحد، بیشتر نیازمندان در افغانستان روزانه با تصمیمهای دشواری روبهرو میشوند که میان غذا و دوا و یا هم غذای امروز و فردا چه را انتخاب کنند.
این درحالیست که برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) نیز هشدار داده بود که در حال حاضر ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا اضطراری مواجه اند.
آغاز رقابتهای یکروزه کرکت افغانستان و ایرلند در سایۀ حاشیههای حقوق بشری
سلسله مسابقات یکروزه کرکت میان تیمهای ملی افغانستان و ایرلند امروز چهارشنبه ۵ اگست در ایرلند آغاز میشود.
نخستین دیدار این سلسله که بخشی از مجموعه پنج مسابقه یکروزه میان دو تیم است امروز برگزار میگردد.
کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که بازیکنان تیم ملی روز دوشنبه برای آمادهگی در برابر ایرلند تمرینات خود را انجام دادهاند.
این مسابقه ساعت ۲:۱۵ بعد از ظهر به وقت افغانستان در میدان کرکت «بردی» برگزار میشود.
قرار است این سلسله مسابقات تا ۱۴ اگست ادامه داشته باشد.
این درحالیست که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه گفته بود که کرکت بورد ایرلند فرصت دارد تا با دعوت از تیم ملی کرکت زنان افغانستان در تبعید برای بازی در ایرلند، حمایت خود را از برابری جنسیتی نشان دهد.
کرکت بورد ایرلند روز شنبه اعلام کرد که با پیشبینی اعتراضات، اقدامات امنیتی مناسبی را برای مسابقات یکروزه در برابر افغانستان اتخاذ کرده و با پولیس و سایر سازمانهای مربوطه هماهنگی میکند تا اطمینان حاصل شود که هر پنج مسابقه با امنیت برگزار میشوند.
میزبانی این مسابقات به دلیل محدودیتهای شدید بر حقوق زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان با انتقادهایی مواجه شدهاست.
طالبان راهبرد پنجسالۀ صحت را اعلام کردند؛ نظام صحی افغانستان همچنان زیر فشار بحران و کمبود کادرهای زن
حکومت طالبان راهبرد پنجسالۀ ملی برای تقویت سکتور صحت افغانستان را اعلام کرد.
نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان، روز سهشنبه ۱۳ اسد، در مراسمی گفت که این راهبرد با هدف تقویت خدمات صحی و فراهمسازی خدمات درمانی متناسب با نیازهای کنونی مردم تدوین شده است.
او افزود که حمایت از تولیدات داخلی یکی از محورهای اساسی این راهبرد است و با تطبیق آن، از تولید دوا، تجهیزات طبی و واکسین در داخل کشور حمایت خواهد شد و وابستگی افغانستان به واردات این محصولات از کشورهای دیگر کاهش خواهد یافت.
اعلام این راهبرد در حالی صورت میگیرد که نظام صحی افغانستان در پنج سال گذشته، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به دلیل کاهش کمکهای بینالمللی، بازگشت میلیونها مهاجر افغان و افزایش نیاز به خدمات صحی، با فشارهای جدی روبهرو بوده است.
همزمان، افغانستان همچنان با کمبود داکتران زن، بهویژه در مناطق دوردست، روبهرو است. این در حالی است که حکومت طالبان دختران را از ادامه آموزش در مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم کرده و همچنان دروازههای پوهنتونها و انستیتوتهای آموزشی طبی را به روی زنان و دختران بسته است؛ اقدامی که نگرانیها را در مورد تشدید کمبود کادرهای صحی زن در سالهای آینده افزایش داده است.
هشدار از بارندگی شدید و سیلابهای آنی در هشت ولایت افغانستان
اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعدوبرق، وزش بادهای شدید و جاری شدن سیلابهای آنی در شماری از ولایتهای افغانستان هشدار داده است.
این اداره روز دوشنبه ۱۲ اسد، در خبرنامهای که در شبکه ایکس منتشر کرد، اعلام نمود که روز سهشنبه ۱۳ اسد، در ولایتهای نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست احتمال بارندگی شدید، رعدوبرق و سیلابهای آنی وجود دارد.
بر بنیاد این خبرنامه، میزان بارندگی در این ولایتها بین ۱۰ تا ۳۵ میلیمتر پیشبینی شده است.
اداره هواشناسی همچنین گفته است که در ولایتهای مرکزی، شرقی، جنوبشرقی و غربی کشور احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد و سرعت این بادها در مناطق مختلف بین ۵۰ تا ۹۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
این هشدار در حالی صادر میشود که در روزهای اخیر، سیلابها در ولایت نورستان و شماری از ولایتهای همجوار، تلفات جانی و خسارات سنگین مالی برجا گذاشته است.
بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل متحد، در نتیجه این سیلابها دستکم ۲۳ نفر جان باختهاند.
شیر مادر؛ نخستین سپر نجات برای نوزادان در افغانستان
سازمان جهانی صحت به مناسبت هفتهٔ جهانی تغذیه با شیر مادر میگوید که نخستین ساعت پس از تولد میتواند تغییر بزرگی را برای تمام عمر کودک رقم بزند.
این سازمان افزوده که شیر دادن به نوزاد در نخستین ساعت پس از تولد، سیستم معافیتی او را تقویت کرده و فرصت زنده ماندن وی را افزایش میدهد، بهویژه اگر نوزاد پیش از وقت به دنیا آمده باشد.
سازمان جهانی صحت همچنین به این مناسبت تأکید میکند که در این هفته باید در سراسر افغانستان از مادران و از حق هر کودک برای بهرهمند شدن از شیر مادر حمایت و حفاظت شود.
هر سال، نخستین هفتهٔ ماه اگست بهعنوان هفتهٔ جهانی تغذیه با شیر مادر گرامی داشته میشود.
هدف از این هفته، جلب توجه به نقش حیاتی شیر مادر در رشد، سلامت و بقای نوزادان و کودکان است.
این درحالیست که بر اساس آمار ادارههای ملل متحد، هنوز هم میلیونها مادر و کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند.
افزایش ۵۷ درصدی صادرات غله قزاقستان به افغانستان
قزاقستان از ماه سپتمبر سال گذشته تاکنون، ۲.۴ میلیون تُن غله به افغانستان صادر کردهاست.
وزارت زراعت این کشور میگوید که صادرات غلهٔ قزاقستان به افغانستان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشتهٔ ۵۷ درصد افزایش یافته است.
پس از بسته شدن مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان در ماه اکتوبر سال گذشته، تاجران افغان به مسیرهای آسیای میانه و بندرهای ایران روی آوردند.
در حال حاضر، بیشتر مواد اولیهٔ خوراکی و مواد سوخت از کشورهای آسیای میانه به افغانستان وارد میشود.
این درحالیست که در ماه گذشته وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان گفته بود که اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا که متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغیزستان است، برای تسهیل تجارت و کاهش موانع گمرکی، تعرفههای ترجیحی را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است.
ریچارد بنیت: ایرلند باید تیم ملی کریکت زنان افغانستان را برای بازی دعوت کند
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بورد کریکت ایرلند فرصتی دارد تا با دعوت از تیم ملی کریکت زنان افغانستان در تبعید برای بازی در ایرلند، حمایت خود را از برابری جنسیتی نشان دهد.
بنیت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که بورد کریکت باید از این فرصت استفاده کند و همچنین از به رسمیت شناختن رسمی تیم کریکت زنان افغانستان توسط شورای بینالمللی کریکت (ICC) حمایت کند.
اظهارات او در حالی مطرح میشود که قرار است تیم ملی کریکت مردان افغانستان از ۵ تا ۱۴ آگست در یک سری مسابقات یک روزه بینالمللی (ODI) پنج روزه با ایرلند بازی کند.
بورد کریکت ایرلند روز شنبه اعلام کرد که با پیشبینی اعتراضات، اقدامات امنیتی مناسبی را برای = مسابقات یک روزه پیش رو در برابر افغانستان اتخاذ کرده و با پولیس و سایر سازمانهای مربوطه هماهنگی میکند تا اطمینان حاصل شود که هر پنج مسابقه با امنیت برگزار میشوند.
میزبانی این مسابقات به دلیل محدودیتهای شدید بر حقوق زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان با انتقادهایی مواجه شده است.
دیدهبان حقوق بشر: حکومت طالبان بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیقتر کرده است
دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان، یکی از بدترین بحرانهای حقوق بشر در جهان را تثبیت کرده و به گونه سیستماتیک حقوق زنان و دختران را از بین برده است.
این سازمان بینالمللی روز دوشنبه در گزارشی گفته که طالبان حقوق زنان و دختران را در بخش آموزش، کار، گشتوگذار و مشارکت در زندگی عمومی به شدت محدود کردهاند.
افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند.
حکومت طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد آنان بارها مدعی شده که حقوق تمام افراد به شمول زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
دیدهبان حقوق بشر گفته که طالبان همچنین محدودیتهای آزادی رسانهها را تشدید کرده و خبرنگاران، فعالان و منتقدان را دستگیر و با آنها بدرفتاری میکنند. این سازمان افزوده که قوانین جدید طالبان تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی را افزایش میدهد و حمایتهای قانونی از زنان، به ویژه در زمینههای خشونت خانگی و ازدواج کودکان را تضعیف میکند.
این گزارش هشدار میدهد که بحران بشری در افغانستان رو به وخامت است و حدود ۴۰ درصد از جمعیت یا بیش از ۱۷ میلیون نفر، با کاهش کمکهای بینالمللی ممکن است با کمبود شدید غذا مواجه شوند.
دیدبان حقوق بشر از جامعه بینالمللی خواست تا فشار بر طالبان را افزایش دهد، از تلاشها برای پاسخگو کردن آنها در قبال نقض حقوق بشر حمایت کند، بازگشت اجباری افغانهایی را که در معرض آزار و اذیت هستند متوقف کند و به کمکهای بشردوستانه ادامه دهد.
این گزارش همچنین به تلفات غیرنظامیان ناشی از خشونتهای مرزی بین پاکستان و حکومت طالبان اشاره کرده و گفته که طبق گزارش ملل متحد، حداقل ۲۶۹ غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ کشته شدند.