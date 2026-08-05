یک بوکسر ۲۶ سالهٔ افغان که در یونان پناهنده شده است، امروز چهارشنبه ۱۴ اسد به اتهام قتل الیزابت جین راس، یک کارمند امدادرسان اسکاتلندی، در محکمه حاضر می‌شود.

پولیس یونان می‌گوید که جسد الیزابت جین راس ۳۸ ساله، به تاریخ ۱۸ جولای در داخل یک بکس در شهر آتن پیدا شد. او از تاریخ ۱۵ جولای به این‌سو ناپدید بود.

پولیس می‌گوید که متهم اتهام قتل را رد کرده و ادعا می‌کند که جسد را در یک آپارتمان پیدا کرده است، اما به دلیل ترس، آن را داخل یک بکس گذاشته و تلاش کرده آن را پنهان کند.

شماری از رسانه‌ها هویت متهم را شریف احمدزی معرفی کرده و گفته‌اند که او در افغانستان متولد شده، در جوانی به یونان رفته و در آنجا ساکن شده است.

مقام‌ها می‌گویند که متهم پس از مرگ راس از کارت بانکی او برای برداشت پول استفاده کرده و احتمال دارد از تلفن همراه او نیز پیام‌هایی فرستاده باشد تا چنین وانمود شود که او هنوز زنده است.

به گفتهٔ پولیس، تحقیقات دربارهٔ این قضیه ادامه دارد و ممکن است با پیشرفت بررسی‌ها، ماهیت اتهام‌ها تغییر کند.