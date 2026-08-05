اگر تولیدکنندگان ما بازار مناسب برای فروش محصولات شان ندارند، حکومت باید در یافتن بازارهای جدید از آنها حمایت کند

سه مقام حکومت طالبان پس از دریافت ویزه، روزسه‌شنبه( سوم اگست) در یک سفر چندروزه، وارد شهر کیشیناو، پایتخت ملداویا، شدند.

وزارت زراعت حکومت طالبان عکسی را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده که اعضای این هیئت را با لباس سنتی در کنار یک طیارۀ شرکت ترکی‌ش ایرلاینز نشان می‌دهد و در متن تصویر، دو بار از این سفر به‌حیث یک «سفر رسمی» یاد شده است.

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، رسانه‌های نزدیک به طالبان گزارش داده اند که صدراعظم عثمانی، معین وزارت زراعت طالبان و هیئت همراه او برای گفت‌وگو درمورد گسترش همکاری‌های عملی و تخنیکی میان افغانستان و ملداویا به آن کشور سفر کرده‌اند، تا با مقام‌های ملداویا درباره توسعۀ زراعت، تحقیقات علمی، حفاظت نباتات، مدیریت آفات، تکنولوژی‌های نوین و مدرن زراعتی و تطبیق پروژه‌های مشترک تحقیقاتی گفت‌وگو کنند.

طالبان که پس از خروج نیروهای بین‌المللی در اگست ۲۰۲۱ میلادی دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، تاهنوز از سوی هیچ کشوری جهان به‌جز روسیه به رسمیت شناخته نشده اند، حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های افغان‌ها، به‌ویژه زنان و دختران، با انتقادات شدید جامعه جهانی روبه‌رو است.

«شرم‌آور و غیرقابل قبول»

سفر این سه مقام حکومت طالبان به ملداویا، موجی از جنجال‌های سیاسی را در این کشور اروپای شرقی برانگیخته است.

واسیله سربان، یکی از مقام‌های وزارت زراعت و صنایع غذایی ملداویا، که از این هیئت دعوت کرده، گفته است این اقدام در پاسخ به درخواست شرکت‌های خصوصی ملداویا انجام شده که خواهان صادرات محصولات شان به افغانستان هستند.

سربان گفته است:

«اگر تولیدکنندگان ما بازار مناسب برای فروش محصولات شان ندارند، حکومت باید در یافتن بازارهای جدید از آنها حمایت کند. »

هیچ دیدار رسمی یا تماس دوجانبه‌ با اعضای این هیئت صورت نخواهد گرفت

با این حال، این توضیحات سربان نتوانسته که از شدت انتقادات بکاهد.

پس از ورود هیئت طالبان به شهر کیشیناو، وزارت امور خارجۀ ملداویا در اعلامیه‌ای تأیید کرد که برای این افراد ویزه صادر شده، اما تأکید کرد که این موضوع به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.

در اعلامیه گفته شده که اعضای هیئت طالبان شامل تحریم‌های بین‌المللی نیستند و جمهوری ملداویا به همه تحریم‌های بین‌المللی پایبند است و حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.

وزارت امور خارجه ملداویا همچنین گفته که هیچ دیدار رسمی یا تماس دوجانبه‌ با اعضای این هیئت صورت نخواهد گرفت.

حکومت ملداویا نیز گفته که در مورد چگونگی صدور ویزه برای این سه مقام طالبان تحقیق خواهد کرد.

واسیله توفان، صدراعظم ملداویا ، در شبکۀ فیسبوک این موضوع را «شرم‌آور و غیر‌ پذیرفتنی» خوانده است.

طالبان در تلاش گسترش روابط

روسیه تنها کشوری است که در سال ۲۰۲۵ میلادی حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. در عین حال، کشورهایی از جمله چین، قزاقستان و ازبیکستان، بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان، روابط دیپلوماتیک، تجارتی و اقتصادی خود را با این گروه حفظ کرده‌اند.

در ماه جون نیز شماری از مقام‌های طالبان برای نخستین بار در بروکسل درمورد بازگرداندن مهاجران افغان گفت‌وگو کردند؛ اقدامی که با انتقادات شدید نهادهای مدافع حقوق بشر روبه‌رو شد.

کارشناسان می‌گویند که طالبان در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا روابط شان را با کشورهای مختلف جهان گسترش دهند، تا از یکسو مشروعیت بین‌المللی به دست آورند و از جانب دیگر این روابط را به‌حیث دستاورد سیاسی در داخل افغانستان مطرح کنند.







