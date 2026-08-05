وزیر انرژی ترکیه با اشاره به مشکلات رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگۀ هرمز می‌گوید، تحولات ماه‌های اخیر نشان داده که جهان به مسیرهای جای‌گزین برای انتقال نفت نیاز دارد و انقره در حال گفت‌وگو با عراق برای توسعه مسیرهای جدید صادرات انرژی است.

آلپ‌ارسلان بایراکتار، در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی «تی‌آر‌تی» ترکیه که چهارشنبه «۱۴ اسد» منتشر شد، گفت که این کشور و عراق درباره ساخت یک خط لوله از مرزهای سیلوپی و خابور تا بصره گفت‌وگو می‌کنند، مسیری‌که می‌تواند بخشی از نفت عراق و کشورهای خلیج فارس را بدون وابسته‌گی کامل به تنگۀ هرمز، به بازارهای جهانی انتقال دهد.

او افزود که در مرحله نخست، روزانه ۷۵۰ هزار بشکه نفت عراق می‌تواند از طریق خط لولۀ موجود عراق-ترکیه به بندر جیهان منتقل شود.

به‌گفتۀ وزیر انرژی ترکیه، ظرفیت کنونی این مسیر روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است و ترکیه پیشنهاد کرده با توسعه این زیرساخت و امتداد آن تا بصره، ظرفیت انتقال نفت از این مسیر به دو تا دونیم میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

بایراکتار گفت که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگۀ هرمز عبور می‌کند و ادامه تنش‌ها در این مسیر، ضرورت ایجاد مسیرهای بدیل و مطمئن برای صادرات انرژی را بیش از پیش برجسته ساخته است.

او افزود که این مسیر در آینده می‌تواند، افزون بر نفت عراق، برای انتقال نفت کویت و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز مورد استفاده قرار گیرد.