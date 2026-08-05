حکومت طالبان، از توزیع زمین‌های رهایشی برای بیش از ۶۵ هزار خانوادۀ عودت کننده خبر می‌دهد.

وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان می‌گوید که تاکنون برای ۶۵ هزار و ۱۵۴ خانوادۀ مهاجر عودت کننده در سراسر افغانستان، زمین‌های رهایشی توزیع شده‌است.

این وزارت گفته است که روند توزیع زمین‌های رهایشی برای خانواده‌های عودت کننده همچنان ادامه دارد.

در همین حال، سازمان ملل متحد می‌گوید که از اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، نزدیک به ۶ میلیون شهروند افغان از کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان و ایران، به افغانستان بازگشته اند.

شماری از مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان، در گفت‌وگو با رادیو آزادی، می‌گویند که به کمک‌های بشردوستانه، به‌ویژه سرپناه، دسترسی ندارند و با مشکلات جدی معیشتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان روبه‌رو هستند.