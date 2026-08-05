افغانستان
طالبان: برای بیش از ۶۵ هزار خانوادۀ عودت کننده زمین توزیع شدهاست
حکومت طالبان، از توزیع زمینهای رهایشی برای بیش از ۶۵ هزار خانوادۀ عودت کننده خبر میدهد.
وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان میگوید که تاکنون برای ۶۵ هزار و ۱۵۴ خانوادۀ مهاجر عودت کننده در سراسر افغانستان، زمینهای رهایشی توزیع شدهاست.
این وزارت گفته است که روند توزیع زمینهای رهایشی برای خانوادههای عودت کننده همچنان ادامه دارد.
در همین حال، سازمان ملل متحد میگوید که از اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، نزدیک به ۶ میلیون شهروند افغان از کشورهای همسایه، بهویژه پاکستان و ایران، به افغانستان بازگشته اند.
شماری از مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان، در گفتوگو با رادیو آزادی، میگویند که به کمکهای بشردوستانه، بهویژه سرپناه، دسترسی ندارند و با مشکلات جدی معیشتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان روبهرو هستند.
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محکمۀ عالی پشاور اخراج یک جنرال پیشین و دو خبرنگار افغان را متوقف کرد
رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که محکمۀ عالی پشاور از اخراج یک جنرال پیشین افغان و دو خبرنگار جلوگیری کردهاست.
این محکمه به وزارت امور داخلۀ ایالت خیبرپختونخوا دستور داده که در مدت دو ماه، در مورد درخواست اقامت جنرال نوید احمد عمری و دو خبرنگار، سید انعامالله صالحی و سید منیر احمد هدف، تصمیمگیری کند.
روزنامۀ پاکستان تودی، روز چهارشنبه «۱۴ اسد» گزارش داد که این افراد در درخواستهای خود خواسته اند برای دو ماه دیگر در پاکستان بمانند، زیرا بهگفتۀ آنان، در صورت بازگشت به افغانستان، جانشان در خطر خواهد بود.
پاکستان از ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳ میلادی، در چارچوب برنامه «بازگرداندن اتباع خارجی غیر قانونی»، روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده و تاکنون بیش از دونیم میلیون شهروند افغان را به افغانستان بازگردانده است.
دومین نبرد کرکت افغانستان و ایرلند پس از بازی بینتیجه نخست
دومین بازی از سلسلۀ پنج مسابقۀ یکروزه کرکت میان تیمهای ملی افغانستان و ایرلند روز جمعه ۱۶ اسد، برگزار میشود.
نخستین بازی این سلسله که روز چهارشنبه ۱۴ اسد، برگزار شد، به دلیل بارندهگی بدون نتیجه پایان یافت.
قرار است این سلسلۀ مسابقات تا ۱۴ آگست ادامه پیدا کند.
آغاز رقابتهای یکروزه کرکت افغانستان و ایرلند اما در سایۀ حاشیههای حقوق بشری نیز قرار داد.
کرکت بورد ایرلند روز شنبه اعلام کرد که با پیشبینی اعتراضات، اقدامات امنیتی مناسبی را برای مسابقات یکروزه در برابر افغانستان اتخاذ کرده و با پولیس و سایر سازمانهای مربوطه هماهنگی میکند تا اطمینان حاصل شود که هر پنج مسابقه با امنیت برگزار میشوند.
میزبانی این مسابقات به دلیل محدودیتهای شدید بر حقوق زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان با انتقادهایی مواجه شدهاست.
تیم ملی فوتسال افغانستان پس از دو شکست، امروز به مصاف روسیه میرود
به سلسله مسابقات قهرمانی فوتسال قاره ای تایلند، تیم ملی فوتسال افغانستان در سومین بازی خود امروز با روسیه مسابقه می کند.
این بازی ساعت ۳ و ۳۰ بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود.
افغانستان در این رقابت ها دوبازی اول خود در مقابل تایلند که میزبان این مسابقات است و ویتنام باخت.
تیم ملی فوتسال افغانستان در تلاش است تا در مسابقه امروز پیروز میدان شود.
آغاز رسیدگی به پرونده قتل امدادگر اسکاتلندی؛ بوکسر افغان در دادگاه حاضر میشود
یک بوکسر ۲۶ سالهٔ افغان که در یونان پناهنده شده است، امروز چهارشنبه ۱۴ اسد به اتهام قتل الیزابت جین راس، یک کارمند امدادرسان اسکاتلندی، در محکمه حاضر میشود.
پولیس یونان میگوید که جسد الیزابت جین راس ۳۸ ساله، به تاریخ ۱۸ جولای در داخل یک بکس در شهر آتن پیدا شد. او از تاریخ ۱۵ جولای به اینسو ناپدید بود.
پولیس میگوید که متهم اتهام قتل را رد کرده و ادعا میکند که جسد را در یک آپارتمان پیدا کرده است، اما به دلیل ترس، آن را داخل یک بکس گذاشته و تلاش کرده آن را پنهان کند.
شماری از رسانهها هویت متهم را شریف احمدزی معرفی کرده و گفتهاند که او در افغانستان متولد شده، در جوانی به یونان رفته و در آنجا ساکن شده است.
مقامها میگویند که متهم پس از مرگ راس از کارت بانکی او برای برداشت پول استفاده کرده و احتمال دارد از تلفن همراه او نیز پیامهایی فرستاده باشد تا چنین وانمود شود که او هنوز زنده است.
به گفتهٔ پولیس، تحقیقات دربارهٔ این قضیه ادامه دارد و ممکن است با پیشرفت بررسیها، ماهیت اتهامها تغییر کند.
کمک تازه استرالیا به صندوق بشردوستانه افغانستان
اوچا از کمک ۹ میلیون دالر استرالیایی به صندوق بشردوستانه افغانستان خبر دادهاست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان روز سه شنبه «۱۳ اسد» در صفحه اکس خود نوشته است که از استرالیا بهخاطر کمک سخاوتمندانه ۹ میلیون دالر استرالیایی معادل ۶.۳۴ میلیون دالر امریکایی به صندوق بشردوستانه افغانستان سپاسگزاریم.
اوچا افزوده، در زمانیکه نیازهای بشردوستانه رو به افزایش است و منابع محدود هستند، این کمک باعث میشود تا ارائه کمکهای نجاتبخش بشردوستانه در سراسر افغانستان ادامه یابد.
اوچا پیش از این گفته بود که با گذشت شش ماه از آغاز سال ۲۰۲۶، این سازمان تنها توانسته ۱۷ درصد بودجه مورد نیازش را بدست آورد.
بهگفتۀ این اداره ملل متحد، بیشتر نیازمندان در افغانستان روزانه با تصمیمهای دشواری روبهرو میشوند که میان غذا و دوا و یا هم غذای امروز و فردا چه را انتخاب کنند.
این درحالیست که برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) نیز هشدار داده بود که در حال حاضر ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا اضطراری مواجه اند.
آغاز رقابتهای یکروزه کرکت افغانستان و ایرلند در سایۀ حاشیههای حقوق بشری
سلسله مسابقات یکروزه کرکت میان تیمهای ملی افغانستان و ایرلند امروز چهارشنبه ۵ اگست در ایرلند آغاز میشود.
نخستین دیدار این سلسله که بخشی از مجموعه پنج مسابقه یکروزه میان دو تیم است امروز برگزار میگردد.
کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که بازیکنان تیم ملی روز دوشنبه برای آمادهگی در برابر ایرلند تمرینات خود را انجام دادهاند.
این مسابقه ساعت ۲:۱۵ بعد از ظهر به وقت افغانستان در میدان کرکت «بردی» برگزار میشود.
قرار است این سلسله مسابقات تا ۱۴ اگست ادامه داشته باشد.
این درحالیست که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه گفته بود که کرکت بورد ایرلند فرصت دارد تا با دعوت از تیم ملی کرکت زنان افغانستان در تبعید برای بازی در ایرلند، حمایت خود را از برابری جنسیتی نشان دهد.
کرکت بورد ایرلند روز شنبه اعلام کرد که با پیشبینی اعتراضات، اقدامات امنیتی مناسبی را برای مسابقات یکروزه در برابر افغانستان اتخاذ کرده و با پولیس و سایر سازمانهای مربوطه هماهنگی میکند تا اطمینان حاصل شود که هر پنج مسابقه با امنیت برگزار میشوند.
میزبانی این مسابقات به دلیل محدودیتهای شدید بر حقوق زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان با انتقادهایی مواجه شدهاست.
طالبان راهبرد پنجسالۀ صحت را اعلام کردند؛ نظام صحی افغانستان همچنان زیر فشار بحران و کمبود کادرهای زن
حکومت طالبان راهبرد پنجسالۀ ملی برای تقویت سکتور صحت افغانستان را اعلام کرد.
نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان، روز سهشنبه ۱۳ اسد، در مراسمی گفت که این راهبرد با هدف تقویت خدمات صحی و فراهمسازی خدمات درمانی متناسب با نیازهای کنونی مردم تدوین شده است.
او افزود که حمایت از تولیدات داخلی یکی از محورهای اساسی این راهبرد است و با تطبیق آن، از تولید دوا، تجهیزات طبی و واکسین در داخل کشور حمایت خواهد شد و وابستگی افغانستان به واردات این محصولات از کشورهای دیگر کاهش خواهد یافت.
اعلام این راهبرد در حالی صورت میگیرد که نظام صحی افغانستان در پنج سال گذشته، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به دلیل کاهش کمکهای بینالمللی، بازگشت میلیونها مهاجر افغان و افزایش نیاز به خدمات صحی، با فشارهای جدی روبهرو بوده است.
همزمان، افغانستان همچنان با کمبود داکتران زن، بهویژه در مناطق دوردست، روبهرو است. این در حالی است که حکومت طالبان دختران را از ادامه آموزش در مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم کرده و همچنان دروازههای پوهنتونها و انستیتوتهای آموزشی طبی را به روی زنان و دختران بسته است؛ اقدامی که نگرانیها را در مورد تشدید کمبود کادرهای صحی زن در سالهای آینده افزایش داده است.
هشدار از بارندگی شدید و سیلابهای آنی در هشت ولایت افغانستان
اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعدوبرق، وزش بادهای شدید و جاری شدن سیلابهای آنی در شماری از ولایتهای افغانستان هشدار داده است.
این اداره روز دوشنبه ۱۲ اسد، در خبرنامهای که در شبکه ایکس منتشر کرد، اعلام نمود که روز سهشنبه ۱۳ اسد، در ولایتهای نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست احتمال بارندگی شدید، رعدوبرق و سیلابهای آنی وجود دارد.
بر بنیاد این خبرنامه، میزان بارندگی در این ولایتها بین ۱۰ تا ۳۵ میلیمتر پیشبینی شده است.
اداره هواشناسی همچنین گفته است که در ولایتهای مرکزی، شرقی، جنوبشرقی و غربی کشور احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد و سرعت این بادها در مناطق مختلف بین ۵۰ تا ۹۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
این هشدار در حالی صادر میشود که در روزهای اخیر، سیلابها در ولایت نورستان و شماری از ولایتهای همجوار، تلفات جانی و خسارات سنگین مالی برجا گذاشته است.
بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل متحد، در نتیجه این سیلابها دستکم ۲۳ نفر جان باختهاند.
شیر مادر؛ نخستین سپر نجات برای نوزادان در افغانستان
سازمان جهانی صحت به مناسبت هفتهٔ جهانی تغذیه با شیر مادر میگوید که نخستین ساعت پس از تولد میتواند تغییر بزرگی را برای تمام عمر کودک رقم بزند.
این سازمان افزوده که شیر دادن به نوزاد در نخستین ساعت پس از تولد، سیستم معافیتی او را تقویت کرده و فرصت زنده ماندن وی را افزایش میدهد، بهویژه اگر نوزاد پیش از وقت به دنیا آمده باشد.
سازمان جهانی صحت همچنین به این مناسبت تأکید میکند که در این هفته باید در سراسر افغانستان از مادران و از حق هر کودک برای بهرهمند شدن از شیر مادر حمایت و حفاظت شود.
هر سال، نخستین هفتهٔ ماه اگست بهعنوان هفتهٔ جهانی تغذیه با شیر مادر گرامی داشته میشود.
هدف از این هفته، جلب توجه به نقش حیاتی شیر مادر در رشد، سلامت و بقای نوزادان و کودکان است.
این درحالیست که بر اساس آمار ادارههای ملل متحد، هنوز هم میلیونها مادر و کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند.