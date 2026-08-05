محکمۀ عالی پشاور اخراج یک جنرال پیشین و دو خبرنگار افغان را متوقف کرد

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که محکمۀ عالی پشاور از اخراج یک جنرال پیشین افغان و دو خبرنگار جلوگیری کرده‌است.

این محکمه به وزارت امور داخلۀ ایالت خیبرپختونخوا دستور داده که در مدت دو ماه، در مورد درخواست اقامت جنرال نوید احمد عمری و دو خبرنگار، سید انعام‌الله صالحی و سید منیر احمد هدف، تصمیم‌گیری کند.

روزنامۀ پاکستان تودی، روز چهارشنبه «۱۴ اسد» گزارش داد که این افراد در درخواست‌های خود خواسته اند برای دو ماه دیگر در پاکستان بمانند، زیرا به‌گفتۀ آنان، در صورت بازگشت به افغانستان، جان‌شان در خطر خواهد بود.

پاکستان از ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳ میلادی، در چارچوب برنامه «بازگرداندن اتباع خارجی غیر قانونی»، روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده و تاکنون بیش از دونیم میلیون شهروند افغان را به افغانستان بازگردانده است.