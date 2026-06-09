سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به تیراندازی نیروهای طالبان به سوی معترضان در هرات گفته است که استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان، حمله بر حقوق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و حقوق زنان در افغانستان به شمار می‌رود.

عفو بین‌الملل در پیامی روز سه‌شنبه ۱۹ جوزا در صفحه «ایکس» نوشته است که افرادی که به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند نباید با خشونت و گلوله پاسخ داده شوند.

این نهاد همچنین از طالبان خواسته است تا استفاده از زور علیه معترضان را متوقف کرده، بازداشت‌شدگان را آزاد کنند و به حقوق و آزادی‌های زنان و دختران، از جمله آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و حق تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند.

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، روز سه‌شنبه ۱۹ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته است که از گزارش‌هایی که نشان می‌دهد در خیابان‌های هرات از زور استفاده شده، به‌شدت نگران است.

او افزوده است که خواستار کاهش تنش‌ها، احترام به آزادی بیان، و پاسخ‌گویی در برابر هرگونه آسیب و اقدام غیرقانونی است.

اعتراضات هرات

اعتراضات در منطقه جبرئیل هرات در پی بازداشت زنان و دختران به دلیل نداشتن چادر نماز و یا چادری از سوی محتسبان وابسته به اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان هرات برپا شد.

بازداشت این زنان و دختران در هرات واکنش‌هایی را نیز در پی داشت. همچنین ویدیوهایی منتشر شد که نشان می‌دهد شماری از مردان هنگام بازداشت زنان توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر، با این اقدام مخالفت کرده‌اند.

منابع محلی از شهرک جبرئیل در ولایت هرات مدعی شده‌اند که تظاهرات راه‌اندازی‌شده روز سه‌شنبه ۱۹ جوزا، از سوی تعدادی از مردم با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای طالبان روبه‌رو شده است.

یکی از شاهدان عینی که هنگام وقوع رویداد در محل حضور داشته به شرط حفظ هویت‌اش به دلایل امنیتی ادعا می‌کند که پس از متفرق شدن معترضان، نیروهای امنیتی طالبان در کوچه‌ها و جاده‌های اطراف به جست‌وجوی شرکت‌کنندگان در اعتراض پرداخته و شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند.

یکی دیگر از شاهدان عینی به رادیو آزادی مدعی شده که پس از اعتراض، تدابیر شدید امنیتی در جبرییل هرات حاکم است و نیروهای طالبان افراد را در جاده‌های این شهرک تلاشی می‌کنند و تلیفون های همراه آنان را بررسی می‌کنند.

ویدیوهای به رادیو آزادی ارسال شده نشان می‌دهد پس از برگزاری سرکوب معترضان، موتر های پولیس طالبان در جاده‌ی از این شهرک نشان می‌دهد.

همچنان خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از شاهدان گزارش داده است که در این رویداد یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شده‌اند و ده‌ها نفر از جمله زنان و دختران، بازداشت شده‌اند.

مقام‌های طالبان تاکنون این تلفات یا بازداشت‌ها را تأیید نکرده‌اند.

رادیو آزادی نمی‌تواند به گونه مستقل این آمار را تایید کند.

طالبان: معترضان می خواستند «نظم عامه را برهم بزنند»

سید مسعود حسینی، سخنگوی پولیس هرات در صحبت با فرانس پرس استفاده از هرگونه سلاح را رد کرده و معترضان را متهم کرده است که می‌خواستند«نظم عامه را برهم بزنند».

او همچنین گفته است که مردم «تلاش کردند تحت عنوان اعتراض درباره رعایت حجاب، تنش ایجاد کنند.»

به گفته او: «با حضور به‌موقع نیروهای امنیتی، وضعیت کاملاً تحت کنترول قرار گرفت و از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری شد.»

پس از وضع محدودیت ها از سوی طالبان، برپایی راهپیمایی‌ها کاهش یافته است.

بازداشت دختران و زنان در هرات

شماری از زنان و دختران در صحبت به رادیو آزادی مدعی اند که بازداشت زنان به دلیل نداشتن چادری و یا چادر نماز از روی شنبه همین هفته آغاز شد، به دلیل این بازداشت‌ها آنان از ترس بازداشت از خانه بیرون نشده اند.

همچنان چند منبع آگاه، بدون ذکر نام، ادعا می‌کنند که روز جمعه در شماری از مساجد هرات، امامان در خطبه‌های نماز جمعه گذشته به مردم هشدار داده‌اند که زنان باید آنچه را «حجاب اسلامی» خوانده شده رعایت کنند؛ در غیر آن با برخورد قانونی، از جمله بازداشت و انتقال به زندان روبه‌رو خواهند شد.

در این حال رادیو حریت، رسانه نزدیک به حکومت طالبان، روز دوشنبه ۱۸ جوزا به نقل از سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گزارش‌های مربوط به بازداشت زنان در هرات را رد کرده و آن‌ها را «شایعات بی‌اساس» خواند.

طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته، محدودیت های سختگیرانه را بر آموزش، کار و رفت و آمد زنان و دختران وضع کرده اند که مورد انتقاد شدید نهاد های حقوق بشری و فعالان حقوق زن مواجه شده است.