خوانندهای از سنپترزبورگ که با ترانههای ضد جنگ و اجراهای خیابانی بداههاش طرفداران پرشوری پیدا کرده، پس از آنکه یک محکمه تشخیص داد یکی از ترانههایش شامل واژهای رکیک بوده، با حکم تمدید بازداشت روبهرو شده است.
تشکیل دوسیه علیه دیانا لُگینووا، که با نام هنری نائوکو شناخته میشود، بین شمار روزافزونی از جوانان روسیه حساسیتبرانگیز شده است؛ برخی از آنان از پیگرد سنگین یک خواننده و نوازنده خشمگیناند و برخی دیگر بهطور کلی از واکنش سرکوبگرانۀ کرملین در واکنش به هرگونه مخالفت و انتقاد از دولت ناراضی هستند.
اوایل ماه جاری میلادی، لُگینووا که خوانندۀ اصلی گروه استاپتایم است، به اتهام اجرای کنسرتی که ورودی یک ایستگاه مترو را بسته بود، مجرم شناخته و به ۱۳ روز بازداشت اداری محکوم شد.
ولادیسلاو لئونتیف، دهل نواز گروه استاپتایم، و الکساندر اورلوف، گیتاریست آن، نیز احکام بازداشت مشابهی دریافت کردند.
۲۹ اکتوبر، یک روز پس از پایان قرار بازداشت قبلی لُگینووا، دادگاه منطقه اسمولنسکی سنپترزبورگ بعد از یافتن فحشی در متن یکی از ترانههای او، دستور داد این خوانندۀ جوان به اتهام «هولیگانیسم جزئی» (اخلال در نظم عمومی) ۱۳ روز دیگر در بازداشت بماند.
گزارشهای خبری حاکی است که او در عین حال به اتهام «سازماندهی یک رویداد جمعی» ۱۳ روز دیگر بازداشت دریافت کرده است، هرچند مشخص نیست که آیا این ۱۳ روز همزمان با مجازات استفاده از فحش در ترانه اجرا میشود یا نه.
اورلوف، گیتاریست گروه، نیز به اتهام ترتیب دادن این رویداد جمعی به ۱۳ روز بازداشت محکوم شده است.
استاپتایم در سنپترزبورگ و مناطق دیگر با اجرای ترانههایی - چه ساختۀ خود این گروه و چه دیگران- با مضامین مخالف جنگ کرملین علیه اوکراین و دیگر پیامهای ضددولتی طرفداران زیادی پیدا کرده است.
این گروه ۱۳ اکتوبر، یک کنسرت خیابانی در خیابان معروف نوسکی پروسپکت شهر اجرا کرد که توجه دهها نفر را جذب کرد و آنها با صدای بلند با خوانندگان این گروه همخوانی کردند.
گروه استاپتایم بهدلیل برگزاری کنسرتهای خیابانی بداههای که تنها چند ساعت قبل از طریق کانال تلگرامشان اعلام میشود، شناخته میشود.
بازداشت اعضای این گروه حساسیت زیادی برانگیخته و موسیقی نوازان خیابانی در دیگر شهرهای روسیه در همبستگی با آنها برنامههایی اجرا کرده و از پیگرد قضایی استاپتایم انتقاد کردهاند.