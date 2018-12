R.U.S.I: افزایش استفاده از طیارات بی پیلوت توسط برخی کشورها تاثیر مرگبار دارد

در سالیان اخیر افزایش استفاده از طیارات بی‌پیلوت مسلح توسط برخی از کشورها در منازعات منطقوی، تاثیر مرگبار دارد و استفاده از این نوع طیارات در شرق میانه به‌طور عمده با فروش آن توسط چین تحریک می‌شود.

براساس گزارش اخیر انستیتوت شاهی خدمات متحد برای مطالعات دفاعی و امنیتی (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) یا "آر. یو. اس. آی" که در لندن مستقر است، چندین کشور را در شرق میانه می توان یافت که طیارات بی پیلوت مسلح در اختیار دارند.

تجهیز با طیارات بی پیلوت مسلح یا از طریق وارد کردن آن مانند کشورهای عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی صورت گرفته است و یا هم مانند کشورهای اسرائیل، ایران و ترکیه، خود آن را تولید کرده اند.

به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، چین در تداراکات طیارات بی پیلوت مسلح در شرق میانه چین برنده شده‌است.

چون از یک طرف این نوع طیارات بی‌پیلوت را با قیمت ارزان فراهم می کند، از جانب دیگر فروش آن وابسته به شرایط سیاسی نیست.

در حالیکه در فروشات این نوع طیارات بی‌پیلوت توسط امریکا، شرایط سیاسی ضمیمه آنست.

در گزارش انستیتوت شاهی خدمات متحد برای مطالعات دفاعی و امنیتی یا "آر. یو. اس. آی" همچنان گفته شده است، چین برای آن کشورهای شرق میانه طیارات بی‌پیلوت مسلح را به قیمت نازل فراهم کرده که ایالات متحده امریکا فروش این نوع طیارات را برای آن‌ها اجازه نداده‌است.

بر اساس این گزارش، چین هیچ نوع سوالی را از خریداران طیارات بی پیلوت مسلح نکرده و به نقش خود به حیث صادر کننده عمده این نوع طیارات در شرق میانه ادامه می دهد.

این گزارش همچنان موارد استفاده از طیارات بی پیلوت مسلح بی‌پیلوت توسط کشورهای شرق میانه را بررسی کرده می نویسد، ایران، ترکیه و امارات متحدۀ عربی بعد از استفاده از طیارات بی پیلوت مسلح، شیوه ها و طریق استفاده از نیروهای هوایی شان را کاملاً تغییر داده اند.

ترکیه و امارات متحده عربی در شرایطی از طیارات بی‌پیلوت استفاده می کنند که طیارات و نیروهای هوایی شان به مخاطره نیفتد.

ایران از آن‌ها برای تقویت عقبی نیروهای هوایی‌اش استفاده می‌کند.

در گزارش انستیتوت شاهی خدمات متحد برای مطالعات دفاعی و امنیتی یا "آر. یو. اس. آی" همچنان گفته شده است، دیده شود که سهل ساختن صادرات طیارات بی پیلوت مسلح توسط اداره دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا چه تاثیر بالای این منطقه خواهد داشت، اما به گمان اغلب که تکثیر طیارات بی پیلوت مسلح در شرق میانه متوقف نشده، حتی افزایش می یابد.