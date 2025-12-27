{بازنشر} عملیات توفان ۳۳۳ ، حفیظ الله امین چگونه کشته شد؟

چهل سال و شش سال پیش شوروی پیشین مأموریت سری را به هدف قتل رئیس جمهور وقت افغانستان و کنترل کابل راه اندازی کرد. تهاجم ۲۷ ماه دسمبر سال ۱۹۷۹ ، (٦ جدي ١٣٥٨ خورشيدی) آغازگر جنگ خونین شوروی پیشین در افغانستان بود. فرود بیژن در این مستند به عملیاتی سری نگاه انداخته که در آن حفیظ الله امین رییس جمهور وقت افغانستان کشته شد. قابل یاد آوریست که این گزارش در سال ۱۳۹۸ خورشیدی تهییه و نشر شده است و اکنون آن‌را دوباره نشر می‌کنیم.