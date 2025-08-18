فدراسیون ملی زیبایی‌اندام و فیتنس افغانستان اعلام کرده است که شش بازیکن تیم ملی زیبایی‌اندام و فیتنس برای شرکت در مسابقات آسیایی به بانکوک تایلند رفته‌اند.

این فدراسیون روز دوشنبه، ۲۷ اسد در صفحۀ فیسبوکش نوشت که بازیکنان تیم ملی در پنجاه‌وهفتمین دور مسابقات آسیایی که به میزبانی تایلند برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.

به گفتۀ فدراسیون، این بازیکنان با هزینه شخصی خود در رقابت‌ها حضور می‌یابند.

این مسابقات در ماه آگست در تایلند برگزار خواهد شد.

چند روز پیش، تیم ملی از میان ۵۴ ورزشکار در کابل و در رده‌های وزنی مختلف انتخاب شد.