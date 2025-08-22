لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۱ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۲۱
اخبار ورزشی

جام جهانی کرکت زنان در استدیوم بنگلور برگزار نخواهد شد

یکی از مسابقات کریکت زنان(آرشیف)
یکی از مسابقات کریکت زنان(آرشیف)

هند اعلام کرد که مسابقات جام جهانی کرکت زنان در استدیوم بنگلور برگزار نخواهد شد.

خبرگزاری فرانسپرس روز جمعه (۲۲ اگست) گزارش داد که پولیس منطقه اجازه برگزاری مسابقات گسترده را در این استدیوم نداده، پولیس میگوید که این استدیوم برای تماشاچیان زیاد امن نیست.

در اوایل ماه جون سال جاری بعد از مسابقات فاینل لیگ برتر هند، زمانیکه هواداران تیم رویال چلنجرز بنگلور در حال تجلیل از قهرمانی تیم شان بودند، یازده تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند.

قرار است جام جهانی کریکت یک روزه زنان به تاریخ ۳۰ ماه آینده به میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود.

در این مسابقات علاوه بر این تیم های هند و سریلانکا، تیم های استرالیا، انگلستان، نیوزیلند، افریقای جنوبی، پاکستان و بنگلادیش نیز اشتراک خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG