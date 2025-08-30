لینک‌های قابل دسترسی

شنبه ۸ سنبله ۱۴۰۴
مصاحبه با ملیحه افضلی فعال حقوق زنان در مورد وضعیت زندگی مهاجرین افغان در پاکستان

ملیحه افضلی نویسند و فعال حقوق زنان(آرشیف)
کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد پیامد های زیان‌ بار تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج قریب ‌الوقوع افغان‌ های دارنده کارت(پی او آر) و بازگشت اجباری آنان هشدار داده اند.

این کارشناسان روز جمعه(۲۹اگست) در اعلامیه ‌ای از حکومت پاکستان خواسته اند، که اخراج ها را فوراً متوقف ساخته، به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارد.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز می‌گوید که ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای بازگشت داوطلبانه‌ی افغان‌های دارنده‌ی کارت‌های پی‌او‌آر از پاکستان، در حقیقت یک بحران عمیق‌ و عاجل است.

آرش همایون در این مورد با ملیحه افضلی نویسند و فعال حقوق زنان مقیم پاکستان صحبت کرده، نخست در مورد وضعیت زندگی آن مهاجرین افغان که در پاکستان منتظر انتقال به کشورهای سوم هستند، پرسیده است.

