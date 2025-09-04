سازمان ملل متحد می‌گوید که حدود ۲۵ کیلومتر مربع از مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارد.

استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، چهارشنبه ۱۲ سنبله به خبرنگاران گفت که چالش‌ها در ارزیابی مناطق زلزله‌زده و کمک به آنها به دلیل بسته بودن راه‌های مواصلاتی زیاد است، اما وی افزود که انتقال مواد غذایی، خیمه‌ها و تجهیزات صحی آغاز شده است.

او تاکید کرد که اولویت کارکنان امدادرسان، فراهم ساختن سرپناه، خدمات صحی، آب آشامیدنی پاک و غذا به نیازمندان است.

در عین حال، نهاد‌های خیریه از جامعه جهانی خواسته اند که پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان، کمک‌های شان را به این کشور افزایش دهند.

تامیندری دی سیلوا، مسئول بخش افغانستان در نهاد خیریه (ورلد ویژن) روز گذشته گفت که افغان‌ها در حالی با بحران‌های پی در پی دست و پنجه نرم می‌کنند که کمک‌های بین‌المللی برای افغانستان کاهش یافته و امکانات کمک‌های داخلی نیز محدود است.

خانم دی سیلوا می‌گوید که این نهاد، کمپاین جمع آوری کمک مالی برای افغانستان را نیز راه اندازی کرده است.

مقامات طالبان نیز از جامعه جهانی خواسته اند تا با آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر کمک کنند.