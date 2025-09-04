خبر ها
سازمان ملل: بخشهایی از مناطق زلزلهزده شرق افغانستان در معرض انفجار ماینها قرار دارد
سازمان ملل متحد میگوید که حدود ۲۵ کیلومتر مربع از مناطق زلزلهزده در شرق افغانستان در معرض خطر انفجار ماینها و مهمات منفجر ناشده قرار دارد.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، چهارشنبه ۱۲ سنبله به خبرنگاران گفت که چالشها در ارزیابی مناطق زلزلهزده و کمک به آنها به دلیل بسته بودن راههای مواصلاتی زیاد است، اما وی افزود که انتقال مواد غذایی، خیمهها و تجهیزات صحی آغاز شده است.
او تاکید کرد که اولویت کارکنان امدادرسان، فراهم ساختن سرپناه، خدمات صحی، آب آشامیدنی پاک و غذا به نیازمندان است.
در عین حال، نهادهای خیریه از جامعه جهانی خواسته اند که پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان، کمکهای شان را به این کشور افزایش دهند.
تامیندری دی سیلوا، مسئول بخش افغانستان در نهاد خیریه (ورلد ویژن) روز گذشته گفت که افغانها در حالی با بحرانهای پی در پی دست و پنجه نرم میکنند که کمکهای بینالمللی برای افغانستان کاهش یافته و امکانات کمکهای داخلی نیز محدود است.
خانم دی سیلوا میگوید که این نهاد، کمپاین جمع آوری کمک مالی برای افغانستان را نیز راه اندازی کرده است.
مقامات طالبان نیز از جامعه جهانی خواسته اند تا با آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر کمک کنند.
پزشکیان از دیدار چهار ساعته خود با پوتین در حاشیه نشست شانگهای خبر داد
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، میگوید که در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای با ولادیمیر پوتین همتایی روسی خود دیدار چهارساعته داشته است.
پزشکیان، چهارشنبه ۱۲ سنبله، پس از بازگشت از چین گفت که در این دیدار در مورد مسایل علمی، منطقهای و اقتصادی با همتایی روسی اش گفتگو کرده است.
او همچنان گفت که در دیدار با همتایان خود از چین و ترکیه تصامیم بسیار مهم، حیاتی و استراتژیکی گرفته شد، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداد.
براساس گزارش دیپیای جرمنی، رهبران ایران امیدوارند که روابط با روسیه و چین وابستگی تهران به غرب را کاهش داده، تاثیرات تحریم ها را کاهش دهد و فرصت های جدیدی را برای همکاری در بخش دفاعی این کشور باز کند.
حکومت بریتانیا درخواست پناهندگی فیروزالدین فیروز وزیر پیشین افغانستان را رد کرد
درخواست پناهندگی فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه افغانستان از سوی حکومت بریتانیا رد شده است.
روزنامه دیلی میل، چهارشنبه ۳ سپتمبر به نقل از آقای فیروز نوشته که او به این حکم اداره مهاجرت بریتانیا اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شده است.
فیروزالدین فیروز به این روزنامه چاپ بریتانیا گفته است که درصورت دریافت ویزه اقامت، دانش و تجربه اش را در خدمت نظام صحی بریتانیا قرار خواهد داد.
او در حال حاضر در یکی از هوتلهای که از سوی اداره مهاجرت بریتانیا برای پناهجویان در شهر بورنموت تعیین شده، زندگی میکند و به گفتۀ خودش در فعالیت های اجتماعی و کمک به نهادهای محلی که به افراد بیخانمان همکاری میکنند، سهم دارد.
آقای فیروز از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰ به عنوان وزیر صحت عامه حکومت پیشین افغانستان کار میکرد.
هنوز روشن نیست که چرا درخواست پناهندگی آقای فیروز از سوی حکومت بریتانیا رد شده است اما این کشور زیر فشارهای رای دهندگان است که با ورود پناهجویان به بریتانیا مخالف اند.
یک فرمانده گروه مخالف طالبان"جبهه مقاومت" در نبرد با طالبان کشته شد
احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت تایید کرده است که طالبان یک فرمانده این گروه را در ولسوالی نهرین ولایت بغلان کشته اند.
آقای مسعود ناوقت چهارشنبه ۱۲ سنبله در بیانیهای در صفحه ایکس، توییتر سابق نوشت که در آستانه هفته شهید یکی از فرماندهان این گروه به نام قیوم کهگدای در نبرد با طالبان کشته شد.
مسعود در مورد این نبرد که چه زمانی و در کجا به وقوع پیوسته چیزی نگفته است، اما براساس گزارشهای برخی از رسانهها، کهگدای ناوقت شام سه شنبه در نبرد با طالبان در ولسوالی نهرین کشته شده است.
مقامات امنیتی طالبان در مورد کشته شدن این فرمانده جبهه مقاومت یا هرگونه درگیری میان طالبان و این جبهه چیزی نگفته اند.
هیئت قطری به رهبری یک زن برای یاریرسانی به آسیبدیدگان زلزله وارد افغانستان شد
مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاریهای بین المللی، چهارشنبه ۱۲ سنبله، در راس یک هیئت وارد کابل شد تا کمکهای بشردوستانه قطر را برای مناطق زلزله زده افغانستان برساند.
در اعلامیهای که از سوی وزارت خارجه قطر در شبکه ایکس، تویتر سابق نشر شده آمده است که چهار طیاره نظامی این کشور مشمول دو شفاخانه سیار، ادویه، خیمه و غذا به کابل رسیده و قرار است برای یازده هزار تن از آسیب دیدگان زلزله توزیع شود.
تصاویر منتشر شده از سوی وزارت خارجه قطر نشان میدهد که هیئت قطری که در آن سه زن شامل اند از سوی محمد نعیم، سفیر حکومت طالبان در دوحه و برخی دیگر از مقام های این گروه در میدان هوایی کابل مورد استقبال قرار گرفته اند.
در زلزله یکشنبه شب در شرق افغانستان که بیشتر ولایت کنر را متاثر ساخته است، به گفته حکومت طالبان تا هنوز بیش از ۱۴۵۰ نفر کشته و نزدیک به ۳۴۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. در این رویداد نزدیک به ۶۸۰۰ خانه هم ویران شده است.
کاهش منابع؛ برنامه جهانی غذا از محدودیت شدید بودجه برای زلزلهزدگان افغانستان خبر داد
برنامه جهانی غذا (دبلیوایفپی) هشدار داده است که در صورت عدم دریافت بودجه فوری، به زودی منابع برای کمک به آسیب دیدهگان زلزله اخیر در شرق افغانستان تمام خواهد شد.
جان علییف، رئیس سازمان جهانی غذا در افغانستان چهارشنبه (۱۲ سنبله) به خبرگزاری رویترز گفت که این سازمان فقط چهار هفته بودجه و ذخایر غذایی دارد.
بودجه برنامه جهانی غذا برای افغانستان در سال ۲۰۲۲، یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، یک اعشاریه هفت میلیارد دالر بود، اما بودجه این سازمان امسال فقط سه صد میلیون دالر است.
حکومت طالبان: شمار تلفات زلزله مرگبار اخیر افزایش یافته است
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با ارائه ارقام تازه از تلفات زلزله مرگبار در شرق افغانستان میگوید که تا کنون در این رویداد ۱۴۵۷ نفر کشته و ۳۳۹۴ نفر دیگر زخمی شده اند.
مجاهد چهارشنبه ۱۲ سنبله، در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که در این رویداد شمار خانه های که ویران شده اند به ۶۷۸۲ خانه رسیده است.
زلزلۀ به قدرت شش اعشاریه یک درجه ریشتر نیمه شب یکشنبه ولایت های شرقی افغانستان را تکان داد که پس لرزه های شدید هم در پی داشت.
این زلزله بیشتر ولایت کنر افغانستان را متاثر ساخته است.
عملیات نجات و امداد رسانی در ساحات آسیب دیده جریان دارد.
نیروهای کوماندوی حکومت طالبان امروز در مناطق شرقی زلزله زده افغانستان دیسانت شدند تا زخمی های این رویداد مرگبار را از زیر آور بیرون کرده و به جاهای امن منتقل کنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از احسان الله احسان، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در کنر خبر داده که دهها نیروی کوماندو صبح وقت امروز در ساحاتی دیسانت شدند که هلیکوپترها در آن ساحات قادر به نشست نیستند.
آقای احسان افزوده که یک کمپ ایجاد شده که در آن کمیتههای خدماتی و امدادی، اکمالات و کمکهای اضطراری را هماهنگ میکنند.
آسیب دیدگان زلزله به رادیو آزادی گفتند که به سرپناه، آب پاک آشامیدنی، ادویه و غذا بگونه فوری نیاز دارند.
پوتین در دیدار با کیم از حمایت کوریای شمالی در جنگ اوکراین قدردانی کرد
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه چهارشنبه ۳ سپتمبر از کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی برای کمک به روسیه در اخراج سربازان اوکراینی از منطقه کورسک قدردانی کرد و گفت که آنها "قهرمانانه" جنگیدند.
براساس خبرگزاری فرانس پرس، پوتین این را در دیدار با کیم در بیجینگ پایتخت چین گفت و همچنان از رهبر کوریای شمالی دعوت کرد که به مسکو سفر کند.
دیدار میان پوتین و کیم بیش از دو ساعت دوام کرد اما جزئیات بیشتر در این مورد هنوز در دسترس قرار ندارد.
کویای شمالی از زمان حمله مسکو به اوکراین از سه و نیم سال به اینسو به یکی از متحدان اصلی روسیه مبدل شده و هزاران سرباز را برای کمک به کرملین برای بیرون کردن نیروهای اوکراینی از غرب روسیه فرستاده است.
شورای مهاجرت ناروی هشدار داد: کمبود بودجه کمک به زلزلهزدگان را متأثر کرده است
شورای مهاجرت ناروی میگوید که منابع محلی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان به حد نهایی به مصرف رسیده و کمبود بودجه دامنه و سرعت کمک رسانی را به شدت محدود کرده است.
این سازمان امروز چهارشنبه ۱۲ سنبله، با نشر گزارشی از وضعیت آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان نوشته است که در خیمههای موقتی که در ساحات زلزلهزده ایجاد شده اند، میان ۵۰ تا ۱۰۰ زن و کودک بدون دسترسی به خدمات صحی و امکانات ضروری پناه گرفته اند.
در این گزارش آمده است که بازماندگان زلزله بهگونه عاجل به سرپناه، غذا، آب آشامیدنی پاک و کمک های صحی نیاز دارند.
شورای مهاجرت ناروی از تمویل کنندگان افغانستان خواسته که برای مبارزه با این بحران جدید در افغانستان باید تعهدات شان را افزایش دهند و برای مدت طولانی در صحنه بمانند.
بیش از ۵۰۰ حمله شبهنگام روسیه بر اوکراین، "چندین تن زخمی شدند"
اوکراین میگوید روسیه شب گذشته بیش از ۵۰۰ حملۀ راکتی و طیاره های بی سرنشین را بر اوکراین انجام داده است.
فرماندهی نیروهای هوایی اوکراین امروز گفت که اکثر این حملات بر مناطق غربی اوکراین صورت گرفته اند.
هرچند گزارش دقیق از شمار تلفات و خسارات ناشی از این حملات ارائه نشده، اما مقامهای اوکراینی گفته اند در این حملات چندین نفر زخمی و زیربنا های ملکی تخریب شده اند.
در همین حال ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در دیدار با کیم جانگ اون رهبر کوریای شمالی، به خاطر حضور سربازان کوریای شمالی در جنگ اوکراین از او سپاسگزاری کرد.
پوتین و کیم در پیکنگ، پایتخت چین، امروز چهارشنبه باهم دیدار کردند.
خبرگزاری رویترز به نقل از پوتین گزارش داده که خطاب به کیم گفته است "با ابتکار شما، همه میدانند، که نیروهای خاص شما در آزادی منطقۀ کورسک حضور داشتند. سربازان شما با شجاعت و قهرمانانه جنگیدند".
در اوایل امسال نیروهای کوریای شمالی در عملیات نجات سربازان روسی در منطقۀ اشغالی کورسک در غرب اوکراین سهم گرفتند.
پیش از این نیز گزارشها از حضور سربازان کوریای شمالی در جنگ روسیه با اوکراین پخش شده است.