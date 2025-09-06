محکمۀ اداری برلین به نفع متقاضیان افغان در ده‌ها پروندۀ عاجل مهاجرت، درباره تعهدات آلمان برای پذیرش آنان فیصله کرده است.

این را یک سخنگوی محکمه به خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان گفته است.

این سخنگو که نامش در گزارش دی‌پی‌ای ذکر نشده، افزوده است که تا اوایل سپتمبر، قاضی‌ها در ۳۲ پرونده به نفع زنان و مردان افغان فیصله کرده‌اند و در بیشتر موارد دستور داده‌اند که برای‌ شان ویزای ورود به آن‌کشور داده شود.

این پرونده‌ها مربوط به افغان‌های شامل برنامه پذیرش فدرال است.

بر اساس این برنامه، برای افرادی که در معرض خطر ویژه هستند، وعدۀ فراهم کردن امکان ورود به آلمان داده شده است.

به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای، بیش از دو هزار افغان در پاکستان منتظر سفر به آلمان استند.

با وجود وعده آلمان برای پذیرش این مهاجران، مقامات پاکستان اخیراً شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند و تعدادی شان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.