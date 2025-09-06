افغانستان
تیم ملی کریکت افغانستان فردا در فاینل سهجانبه با پاکستان رقابت میکند
قرار است تیم ملی کریکت افغانستان فردا در دیدار نهایی سلسله بازیهای سهجانبه بیستاووره با پاکستان روبهرو شود.
این بازی ساعت ۷:۳۰ شام به وقت کابل در ورزشگاه شارجه برگزار میشود.
تیم ملی پس از پیروزی مقابل امارات در آخرین بازی مرحله گروهی، راهی فاینل شد.
افغانستان در بیست اوور ۱۷۱ دوش هدف تعیین کرد و امارات با اختلاف چهار دوش شکست خورد.
در آن دیدار ابراهیم زدران کاپیتان بود و بهجای راشد خان، محمد نبی، فضلالحق فاروقی، مجیبالرحمن و صدیقالله اتل، چند بازیکن تازه به میدان رفتند.
یک زلزله دیگر به قدرت 5.2 درجه ریشتر کنر را تکان داد
جمعه شب یک زلزله دیگر کنر و مناطق اطراف آن را تکان داد. ادارۀ سروی جیولوژی امریکا قدرت این زلزله را 5.2 درجه ریشتر اندازه گیری کرده، گفته که مرکز این لرزه در ۴۰ کیلومتری غرب شهر اسدآباد در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.
بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی تکان های این زلزله تا شهر کابل احساس شده است.
تا هنوز در مورد خسارات و یا تلفات احتمالی گزارش داده نشده است.
پس از زلزله قوی ۳۱ اگست، پنجشنبهشب و صبح زود جمعه نیز زلزلههای پی در پی ولایات کنر و ننگرهار تکان داد که در نتیجۀ آن حداقل ۴۰ تن زخمی شدند.
حکومت طالبان تایید کرده که در زلزلۀ ۳۱ اگست حداقل ۲۲۰۵ تن کشته و ۳۶۴۰ تن هم زخمی شدهاند.
براساس گزارشها تا هنوز هم کمکها در برخی از مناطق دوردست ولایت کنر به مردم نرسیده و بیم آن وجود دارد که اجساد در زیر خرابه ها باقی مانده باشد.
فیصله محکمه اداری برلین به نفع متقاضیان افغان ویزای مهاجرت به آلمان
محکمۀ اداری برلین به نفع متقاضیان افغان در دهها پروندۀ عاجل مهاجرت، درباره تعهدات آلمان برای پذیرش آنان فیصله کرده است.
این را یک سخنگوی محکمه به خبرگزاری دیپیای آلمان گفته است.
این سخنگو که نامش در گزارش دیپیای ذکر نشده، افزوده است که تا اوایل سپتمبر، قاضیها در ۳۲ پرونده به نفع زنان و مردان افغان فیصله کردهاند و در بیشتر موارد دستور دادهاند که برای شان ویزای ورود به آنکشور داده شود.
این پروندهها مربوط به افغانهای شامل برنامه پذیرش فدرال است.
بر اساس این برنامه، برای افرادی که در معرض خطر ویژه هستند، وعدۀ فراهم کردن امکان ورود به آلمان داده شده است.
به گزارش خبرگزاری دیپیای، بیش از دو هزار افغان در پاکستان منتظر سفر به آلمان استند.
با وجود وعده آلمان برای پذیرش این مهاجران، مقامات پاکستان اخیراً شماری از آنان را بازداشت کردهاند و تعدادی شان به افغانستان بازگردانده شدهاند.
روسیه ۲۰ تن مواد غذایی برای آسیبدیدگان زلزلۀ شرق افغانستان ارسال کرد
وزارت حالات اضطراری روسیه امروز اعلام کرد که طیارۀ حامل ۲۰ تن مواد غذایی برای آسیب دیدگان زلزلۀ اخیر در شرق افغانستان، ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این وزارت در بیانیهای نوشته است که به دستور رئیسجمهور فدراسیون روسیه، ارسال دومین محموله کمکهای بشردوستانه در آینده نزدیک برنامهریزی شده است.
روسیه نخستین کشوری بود که اوایل امسال حکومت طالبان را رسماً به رسمیت شناخت.
شماری از مردم در مناطق زلزله زده به رادیو آزادی گفتهاند که در زلزلۀ نیمهشب یکشنبه در شرق افغانستان همه دار و ندار شان را از دست دادهاند و به سرپناه، غذا، آب آشامیدنی و دوا نیاز دارند.
فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است، که در نتیجۀ این رویداد بیش از ۵۰۰ هزار تن در شرق افغانستان متاثر شدهاند.
تایید زخمی شدن دهها تن دیگر در پسلرزههای زلزله در افغانستان
در نتیجۀ یک رشته پسلرزههای شدید ناشی از زلزلۀ مرگبار اخیر در شرق افغانستان، دهها تن دیگر زخمی شدند و خسارات بیشتر وارد شده است.
دفتر رسانههای حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در بیانیهای گفته است که شب گذشته در ولسوالیهای درهنور و کوزکنر دستکم ۲۲ نفر زخمی شدند.
مقامها در ولایت کنر نیز به رسانهها گفتهاند که در پسلرزههای شب گذشته و صبح امروز ۲۰ تن زخمی شدهاند.
گفته شده است که ۱۴ تن از زخمیها محصلان پوهنتون سید جمالالدین و ۶ نفر دیگر ساکنان نورگل و سوکی هستند.
پیش از این، محمد حماد، سخنگوی اداره ملی رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که ۱۰ نفر در هشت ولایت زخمی شدند.
به گفتۀ او، این ولایات شامل کنر، ننگرهار و لغمان میشوند که بیشترین آسیب را دیدهاند.
گفته شده که بیش از ۳۷۰۰ تن دیگر در زلزلۀ نیمهشب یکشنبه در شرق افغانستان زخمی شدهاند.
بر اساس گزارش ادارۀ زمینشناسی امریکا، پنج پسلرزه کمعمق شامگاه پنجشنبه و صبح جمعه ثبت شد و برخی از آنها کابل و اسلامآباد پایتخت پاکستان را نیز تکان داده است.
شدیدترین این پسلرزهها پنج اعشاریه شش درجۀ ریشتر بوده است.
حکومت طالبان تایید کرده است که در نتیجۀ زلزلۀ حدود پنج روز پیش، بیش از ۲۲۰۰ جان باختهاند.
بر اساس گزارشها، تا هنوز شماری از افراد از زیر آوار بیرون آورده نشدهاند.
شرق افغانستان در ۲۴ ساعت گذشته شاهد چهار زلزله دیگر بوده است
در ۲۴ ساعت گذشته چهار زلزله در شرق افغانستان رخ داده است.
ادارۀ سروی جیولوژی ایالات متحده می گوید که قویترین زلزلۀ شب گذشته به قدرت ۵.۶ درجه ریشتر بوده است.
این در حالیست که عملیات جستجوی تیمهای نجات و باشندهگان محل در میان خرابه های زلزلۀ ۳۱ اگست در کنر هنوز هم ادامه دارد.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ تن کشته و ۳۶۴۰ تن دیگر زخمی شدهاند. به گفتۀ آقای فطرت، کمکهای اولیه به مناطق آسیبدیده رسیده است.
این زلزله شب یک شنبه(۳۱ اگست) در شرق افغانستان در درۀ مزار ولسوالی نورگل کنر و همچنان قریه های ولسوالی های ساوکی، چپه دره و منوگی رخ داد.
شمار تلفات زلزله در شرق افغانستان به ۲۲۰۵ تن افزایش یافت
تعداد تلفات زلزلۀ ناوقت شب یک شنبه(۳۱ اگست) در شرق افغانستان به حدود ۲۲۰۰ تن افزایش یافته است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که تعداد تلفات این زلزله به ۲۲۰۵ تن رسیده است.
در این زلزله، هزاران تن دیگر نیز زخمی شده اند. بیشترین تلفات این رویداد در کنر بوده، اما در ولایات ننگرهار و لغمان نیز به شماری از خانهها آسیب رسیده است.
این در حالیست که صبح امروز هم یک زلزلۀ به قدرت 4.7 درجه ریشتر شرق افغانستان را بار دیگر تکان داد.
در اثر این زلزلۀ یک خانه در منطقه ترانیگ ولسوالی چپه درۀ کنر کاملاً تخریب شده، اما خانه خالی بوده و به کسی آسیب نرسیده است.
احسانالله ساجد، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفته که زلزلۀ امروز برخی مناطق شهر جلالآباد، مرکز این ولایت را تکان داد، اما هیچ خساراتی وارد نکرده است.
براساس معلومات اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحدۀ امریکا، مرکز این زلزله در ۱۳ کیلومتری شهر جلال آباد و در عمق ۱۰کیلومتری زمین بوده است.
محمد عالم کوهکن شاعر و نویسنده مشهور درگذشت
محمد عالم کوهکن شاعر و نویسنده مشهور زبان اوزبیکی درگذشت.
پسرش تویغون کوهکن با تائید خبر مرگ او در صفحه فیس بوک خود نوشته که پدرش در 3 سپتمبر در ایالات متحدۀ امریکا به علت مریض که عاید حالش بود، وفات کرده است.
عالم کوهکن متولد سال 1341 شمسی، باشنده اصلی ولایت فاریاب و در رشته حقوق تحصیل کرده بود.
کوهکن در بسیاری از رسانهها به حیث خبرنگار کار کرد و مدتها خبرنگار بخش اوزبیکی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی بود.
نویسندهگان، خبرنگاران و شعرای زبانهای مختلف با ابراز تسلیت درگذشت عالم کوهکن را یک ضایعه جبرانناپذیر برای ادبیات اوزبیکی خواندهاند.
در زلزلۀ امروز یک خانه در ولسوالی چپه درۀ کنر تخریب شده، اما به کسی آسیب نرسیده است
در اثر زلزلۀ امروز یک خانه در منطقه ترانیگ ولسوالی چپه درۀ کنر کاملا تخریب شده، اما خالی بوده و به کسی آسیب نرسیده است.
زلزلۀ به قدرت 4.7 درجه ریشتر صبح امروز(4 سپتمبر) شرق افغانستان را یکبار دیگر تکان داد.
احسانالله ساجد، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفته که زلزله امروز برخی مناطق شهر جلالآباد، مرکز این ولایت را تکان داد، اما هیچ خساراتی وارد نکرده است.
براساس معلومات اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحدۀ امریکا، مرکز این زلزله در ۱۳ کیلومتری شهر جلال آباد و در عمق ۱۰کیلومتری زمین بوده است.
از تلفات و خسارات این زلزله تا هنوز معلومات در دسترس نیست.این سومین زلزله در چهار روز گذشته است که شرق افغانستان را تکان می دهد.
در زلزله به شدت 6.1 ریشتر که ناوقت یکشنبه شب رخ داد تنها در ولایت کنر بیش از ۱۴۵۰ تن کشته و حدود ۳۴۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
یکروز پس از آن، یک زلزله دیگر به شدت 5.5 درجه ریشتر نیز مناطق شرقی افغانستان را تکان داد که از خسارات جانی و مالی آن نیز جزئیات در دسترس نیست.
پولیس پاکستان: حدود ۸۰۰ هزار افغان دارای کارت"تابعیت افغانستان" باید اخراج شوند
با پایان مهلت اقامت مهاجران افغان در پاکستان در روز دوشنبه(اول سپتمبر) پولیس این کشور دستگیری و اخراج مهاجران افغان را تشدید بخشیده است.
پولیس پاکستان روزچهارشنبه(3 سپتمبر) گفت علاوه بر افغان هایی که کارت ثبت نام پی او آر (POR) دارند، حدود ۸۰۰ هزار افغان دیگر دارای کارت"تابعیت افغانستان" نیز به طور"غیرقانونی" در پاکستان زندگی میکنند و باید اخراج شوند.
براساس گزارشها، تیمهای پولیس پاکستان برای جستجوی اتباع افغان در مناطق مختلف این کشور تشکیل شده و عملیات دستگیری افغان ها را آغاز کردهاند.
با وصف هشدارها و درخواستهای مکرر سازمانهای بینالمللی برای توقف روند اخراج مهاجران افغان، پاکستان طبق تعهد قبلی خود، پروسۀ اخراج حدود ۱.۴ میلیون افغان دارای کارت هایی شناسایی را ادامه داده است.