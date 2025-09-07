یک دختر ساکن ناحیه یازدهم شهر کابل می‌گوید که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دسترسی دختران و زنان به ترانسپورت عمومی به‌ ویژه تکسی را دشوار ساخته‌ اند.

"حتی صلاحیت گرفتن تکسی یا موتر شهری را از ما گرفته ‌اند. یک ساعت در سرک منتظر ماندم تا بالاخره یک خانواده پیدا شد و با آنان همسفر شدم، اما ناوقت به خانه رسیدم."

او که فارمسست است و نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که بار ها در کنار جاده منتظر مانده تا همراه برای مسیر راه تا خانه پیدا کند.



"مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد کرده‌ اند. باید حتماً ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در جاده منتظر بمانیم تا موتری پیدا شود که مسافر زن داشته باشد. چند هفته پیش به منطقهٔ ده افغانان رفتم، آنجا این موضوع خیلی جدی گرفته می‌شد و زنان را تنها در تکسی سوار نمی‌کنند. من هر روز هنگام رفتن به وظیفه با این مشکل روبرو هستم."

یک زن دیگر از ناحیه هشتم شهر کابل نیز مشکل مشابه دارد.

او می‌گوید که این وضعیت، زندگی زنان افغان به ‌ویژه زنان شهرنشین را هر روز پرچالش‌تر و با ترس همراه ساخته است.

"در موتر نوع تونس تنها در چوکی عقب زنان را می‌گذارند، بقیه مخصوص مردان است. اگر بخواهی تکسی بگیری، باید حتماً کسی همراه ات باشد، تنها نمی‌‌گذارند. من دیگر اصلاً تنها بیرون رفته نمی‌توانم، چون می‌ ترسم. واقعاً نگران‌ کننده است. تا کی باید زنان حتماً با محرم سفر کنند؟ مردها خودشان مصروف کار اند. یک زن حتی طفل اش را هم به داکتر برده نمی‌ تواند، خیلی مشکل است."

یک زن دیگر از ناحیه سوم شهر کابل نیز این مشکل را تأیید کرد. او به رادیو آزادی گفت.

"چندی پیش می‌ خواستم از غرب کابل به ولسوالی ده سبز بروم. وقتی سوار موتر شدم، راننده چوکی پیشرو را برایم گذاشت، چون عقب مردان نشسته بودند. اما وقتی به ده سبز رسیدیم، طالبان موتر را متوقف کردند و راننده را از موتر بیرون کشیدند، بعد راننده گفت مرا به این خاطر متوقف کرده بودند که چرا این دختر را بدون محرم سوار کرده‌‌ای. من بارها دیده‌ ام که در تکسی و وسایط شهری مثل تونس، ملی بس و کاستر، زنان را در چوکی پیشرو نمی‌ گذارند، که این هم برای ما مشکل ایجاد کرده است."

دختران و زنانی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده می‌‌گویند، بارها در مواقعی که تنها یک زن در موتر بوده، رانندگان کرایهٔ چوکی ‌های خالی دیگر را هم از آنان مطالبه کرده‌ اند که به گفتهٔ این زنان، این فشار اقتصادی دوبرابر بر زنان وارد کرده و آنان خواهان رفع این محدودیت‌ ها اند.

سیف‌ الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به پرسش ‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است.

اما در در مادهٔ بیستم، بند سوم، چهارم و پنجم آن، قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که از سوی وزارت عدلیهٔ آنان در جریدهٔ رسمی نشر شده، مأموران آن موظف دانسته شده ‌اند تا رانندگان وسایط نقلیه را مکلف سازند که زنان بی‌ حجاب را انتقال ندهند، با مردان نا محرم یکجا ننشینند و حتماً محرم شرعی بالغ و عاقل همراه داشته باشند. قانونی که پیش از این با واکنش‌ های گستردهٔ جهانی روبرو شده است.

گفتنی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌ های بیشتری بر دختران و زنان افغان وضع کرده‌ اند؛ منع آموزش دختران بالاتر از صنف شش، ممنوعیت کار زنان در بیشتر ادارات دولتی و غیردولتی و عدم اجازهٔ ورود آنان به ورزشگاه‌ ها، پارک‌ های تفریحی و حتی حمام‌ های زنانه از جمله این محدودیت ها اند.

با این حال طالبان همواره ادعا کرده ‌اند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی محفوظ است، ادعایی که برای زنان افغان و برای جامعهٔ جهانی قابل پذیرش نبوده است.