دومین ماه گرفتگی کامل سال امشب در آسیا قابل مشاهده است
امشب دومین خسوف یا ماه گرفتگی کامل سال رخ میدهد که بیشترین بخش آن در قاره آسیا قابل مشاهده خواهد بود. در این پدیده، زمین میان خورشید و ماه قرار میگیرد و سایهاش سطح ماه را میپوشاند.
بخش کامل ماه گرفتگی حدود یک ساعت و ۲۲ دقیقه ادامه خواهد داشت.
این خسوف از عربستان سعودی تا فیلیپین، از قطب شمال تا قطب جنوب، و در بخشهایی از شرق افریقا و غرب استرالیا به طور کامل دیده میشود.
در سایر نقاط افریقا و استرالیا و همچنین اروپا، این رویداد به شکل ماه گرفتگی جزئی قابل مشاهده خواهد بود. سواحل برازیل و الاسکا نیز شاهد بخشی از آن خواهند بود.
در ماه مارچ امسال نیز یک ماه گرفتگی کامل اما کوتاهمدت در قاره امریکا رخ داده بود.
صدراعظم جاپان شیگرو ایشیبا اعلام استعفا کرده
شیگرو ایشیبا، صدراعظم جاپان، اعلام کرد از مقام خود کنارهگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از تلویزیون دولتی جاپان، او این تصمیم را امروز یکشنبه پس از شکست حزب حاکمش در انتخابات پارلمانی ماه جولای اعلام کرد.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک منبع گزارش داده است که احتمال استعفای ایشیبا وجود دارد و قرار است او امروز دیرتر در یک نشست خبری حاضر شود.
این اعلام یک روز پس از آن صورت گرفت که حزب لیبرال دموکرات حاکم خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام رهبری حزب شد. اگر این درخواست تأیید شود، به معنای رأی عدم اعتماد به نخستوزیر خواهد بود.
اختلافات درون حزبی بر سر استعفای ایشیبا، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را با بحران بیثباتی سیاسی روبهرو کرده است.
واژگون شدن قایق امدادی در پنجاب ۵ قربانی گرفت
در ایالت سیلابزده پنجاب در جنوب پاکستان، دیروز پنج نفر زمانی جان باختند که یکی از قایقهای گروههای نجات واژگون شد.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب اعلام کرد که دهها تن از سیلزدگان نجات داده شدهاند.
مقامهای این اداره گفتند که این قایق در ولسوالی ملتان به دلیل شدت جریان آب واژگون شد، اما بسیاری از سرنشینانش نجات یافتند.
پیش از این، نبیل جاوید، کمیسر امور امدادرسانی، اعلام کرده بود که سیلابهای ناشی از طغیان رودخانههای راوی، ستلج و چناب بیش از ۴۱۰۰ روستا را تخریب و بیش از دو میلیون نفر را مجبور به ترک خانههایشان کرده است.
مودی: روابط با امریکا همچنان مثبت است
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، از روابط شخصیاش با نریندرا مودی سخن گفت، صدراعظم هند اعلام کرد دهلی نو همچنان روابط بسیار مثبتی با واشنگتن دارد.
مودی در صفحۀ ایکس شنبه ۱۵ سنبله نوشت که قدردان سخنان ترامپ است و ارزیابی او از روابط مثبت را تأیید میکند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که امریکا بر واردات هند تا ۵۰ درصد تعرفه وضع کرده و دهلی نو را متهم میکند با خرید نفت از روسیه به جنگ اوکراین دامن میزند.
ترامپ پیشتر گفته بود مودی همیشه دوست او خواهد بود و اظهارات گذشتهاش مبنی بر اینکه هند جای چین را نمیگیرد، بیاهمیت خوانده بود.
اسرائیل به ساکنان غزه دستور ترک منازل داد
اردوی اسرائیل در آستانۀ آغاز عملیات برای تصرف بخشهای وسیع شهری غزه، از ساکنان این منطقه خواسته خانههای خود را ترک کرده و به مناطق بشردوستانه منتقل شوند.
سخنگوی اردو گفته مردم باید از این فرصت استفاده کنند و به "المواسی" که به عنوان منطقۀ بشردوستانه ایجاد شده، بروند.
او زمان آغاز عملیات را مشخص نکرده و تأکید داشته عملیات به صورت ناگهانی انجام خواهد شد.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که با توجه به حضور حدود یک میلیون نفر در غزه و اطراف آن، هرگونه عملیات گسترده میتواند به یک فاجعۀ انسانی منجر شود.
پوتین: اعزام هرگونه نیروی خارجی به اوکراین"اهداف مشروع" خواهند بود
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام هرگونه نیروی خارجی به اوکراین هشدار داده، اعلام کرد که آنها "اهداف مشروع" خواهند بود.
پوتین در جریان سخنرانی در یک انجمن اقتصادی در شهر ولادی وستوک در سواحل اقیانوس آرام روز جمعه( 5 سپتمبر ) گفت که"اگر هر نیروی در آنجا ظاهر شود، به ویژه اکنون در حالیکه جنگ جریان دارد، ما فرض میکنیم که آنها اهداف مشروع خواهند بود."
این اظهارات درست چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که رهبران یک گروه حدود 30 کشور اروپایی، همراه با کانادا، جاپان و استرالیا با نظریۀ اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین ملاقات کردند.
رهبران به اصطلاح"ائتلاف اراده" روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس ملاقات کردند، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که میزبان این مذاکرات بود، گفت که ۲۶ کشور به اعزام نیروها "به حیث یک نیروی اطمینان بخش در اوکراین و یا حضور در زمین، بحر و یا هوا" متعهد شده اند.
پولیس صربیا با خشونت اعتراض کنندگان را متفرق ساخت
پولیس صربیا روز جمعه(5 اگست) از گاز اشک آور و بمب های دستی بیهوش کننده در محوطۀ پوهنتون "نووی ساد" برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان استفاده کرد.
الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربیا نا وقت شب گذشته در یک سخنرانی گفت که در جریان این تظاهرات 11 پولیس زخمی شده اند، اما در مورد اینکه به چه تعداد معترضان زخمی شده اند، معلومات ارائه نکرد.
براساس خبرگزاری رویترز، شام روز جمعه، هزاران تن در محوطه پوهنتون ایالتی "نووی ساد" جمع شده و بنرهایی را که در آن "ما انتخابات می خواهیم" و "محصلان یک تقاضای فوری دارند: برگزاری انتخابات" را با خود حمل می کردند.
معترضان و گروه های اپوزسیون، رئیس جمهور ووچیچ و متحدان اش را به ارتباط با جرایم سازمان یافته، استفاده از خشونت علیه رقبای سیاسی، و سرکوب آزادی های رسانه ها متهم کرده اند، اتهاماتی که از سوی آنها رد می شود.
ترمپ می گوید که از رهبران گروه ۲۰ برای اجلاس ۲۰۲۶ میزبانی خواهد کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که از رهبران گروه ۲۰ (G20) برای اجلاس سال ۲۰۲۶ میلادی در کلپ"گلف دورال" متعلق به او در نزدیک میامی، میزبانی خواهد کرد.
ترمپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که فکر میکند"کلپ دورال" بهترین مکان خواهد بود.
ترمپ گفته که جی دی وانس معاون او در اجلاس امسال G20 در افریقای جنوبی اشتراک خواهد کرد.
گروه G20 شامل 19 کشور عضو، اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ افریقا است و تاریخ این رویداد تا هنوز تایید نشده است.
براساس خبر گزاری رویترز، این انتخاب ترمپ، ممکن است نگرانی ها را در مورد اینکه او از پست منتخب خود، سود میبرد، دوباره برانگیزد.
قصرسفید هرگونه ادعای تضاد منافع را رد کرده و دستیاران ترمپ گفته اند که دارایی های رئیس جمهور توسط شخص ثالث مدیریت می شود.
فیصله محکمه اداری برلین به نفع متقاضیان افغان ویزای مهاجرت به آلمان
محکمۀ اداری برلین به نفع متقاضیان افغان در دهها پروندۀ عاجل مهاجرت، درباره تعهدات آلمان برای پذیرش آنان فیصله کرده است.
این را یک سخنگوی محکمه به خبرگزاری دیپیای آلمان گفته است.
این سخنگو که نامش در گزارش دیپیای ذکر نشده، افزوده است که تا اوایل سپتمبر، قاضیها در ۳۲ پرونده به نفع زنان و مردان افغان فیصله کردهاند و در بیشتر موارد دستور دادهاند که برای شان ویزای ورود به آنکشور داده شود.
این پروندهها مربوط به افغانهای شامل برنامه پذیرش فدرال است.
بر اساس این برنامه، برای افرادی که در معرض خطر ویژه هستند، وعدۀ فراهم کردن امکان ورود به آلمان داده شده است.
به گزارش خبرگزاری دیپیای، بیش از دو هزار افغان در پاکستان منتظر سفر به آلمان استند.
با وجود وعده آلمان برای پذیرش این مهاجران، مقامات پاکستان اخیراً شماری از آنان را بازداشت کردهاند و تعدادی شان به افغانستان بازگردانده شدهاند.
ترمپ فرمان اجرایی تعرفه های پایین تر بر واردات محصولات جاپانی را توشیح کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز پنجشنبه(4 سپتمبر) فرمان اجرایی را در مورد تطبیق تعرفه های پایین تر بر واردات موترها و سایر محصولات جاپانی که در ماه جولای اعلام شده بود، امضا کرد.
تعرفه های پایین تر روی موترها، قرار است هفت روز بعد از نشر این فرمان اجرایی، نافذ شود.
خبرگزاری رویترز قبلاً از قول یک منبع حکومت جاپان گزارش داده بود که این فرمان ترمپ همچنان به معنی کاهش تعرفه ها امریکا بالای موترهای جاپانی از 27.5 درصد فعلی به 15 درصد است.
در ماه گذشته، شرکت تویوتا گفته بود که انتظار دارد که از بابت تعرفه های ترمپ بالای موترهای وارد شده به امریکا، حدود 10 میلیارد دالر ضربه را متحمل شود.