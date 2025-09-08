دسترسی زنان به خدمات صحی در مناطق زلزله زده چقدر حیاتی است؟

شماری از زنان باردار و مادرانی که به تازگی نوزادشان را در آغوش گرفته‌اند، در مناطق زلزله‌زده ولایت کنر می‌گویند که هیچ دسترسی به خدمات صحی ندارند.

آن‌ها به رادیو آزادی گفتند که در شرایط حساسی چون دوران بارداری و عادت ماهوار به سر می‌برند و برخی نیز به شدت زخمی‌اند، اما جز لباسی که بر تن دارند، نه پوشاک دیگری دارند و نه وسایل صحی، دوا، خدمات صحی و حتی مکانی مناسب برای شست‌وشو و حفظ نظافت.

کارشناسان صحی این وضعیت را نگران‌کننده خوانده، هشدار می‌دهند که در صورت بی‌توجهی، پیامدهای آن می‌تواند بیماری‌های خطرناک و حتی فاجعه‌ای انسانی باشد.

ژکفر احمدی با داکتر ناجیه طارق، متخصص ولادی نسایی گفت‌وگو کرده و نخست در مورد اهمیت دسترسی این زنان به خدمات صحی پرسیده است.