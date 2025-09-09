از ترور احمد شاه مسعود ۲۴ سال گذشت

لینک‌های قابل دسترسی

احمد شاه مسعود فرمانده پیشین جهادی در ۹ سپتمبر سال ۲۰۰۱ توسط افرادی که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند کشته شد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع، به مناسبت بیست‌وچهارمین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، در اعلامیه های جداگانه از او و مبارزه اش بزرگداشت کرده اند. حکومت جمهوری پیشین افغانستان لقب قهرمان ملی را به احمدشاه مسعود، اعطا کرده و نهم سپتمبر را به عنوان رخصتی عمومی و آغاز هفته شهید نامگذاری کرده بود. اما پس از برگشت طالبان به قدرت در چهارسال گذشته از این روز به‌گونۀ رسمی یادبود به عمل نمی‌آید.

