زلنسکی خواستار "واکنش مناسب" جهان در برابر حمله روسیه در شرق اوکراین شد

او در شبکه ایکس، توییتر سابق گفت که در این حمله که روستای یارووا در شرق اوکراین هدف قرار گرفت ۲۰ غیرنظامی کشته شدند.

زلنسکی از جامعه جهانی خواستار "واکنش مناسب" در برابر این حمله شد.

او گفت که "جهان نباید خاموش بماند. جهان نباید بیکار بماند. یک پاسخ از ایالات متحده نیاز است. یک پاسخ از اروپا نیاز است. یک پاسخ از گروۀ جی ۲۰ نیاز است. اقدامات قوی نیاز است تا روسیه از کشتار دست بردارد."

درخواست زلنسکی برای اقدام از سوی جامعه جهانی در برابر حملات روسیه در حالی مطرح می‌شود که گروۀ تماس اوکراین، اتحادی متشکل از بیش از پنجاه کشور به شمول تمام کشورهای عضو ناتو و چند متحد آن در نهم سپتمبر برای یک نشست در لندن دور هم جمع شدند.

این حمله اوایل صبح سه شنبه فقط چند ساعت بعد از آن اتفاق افتید که مسکو گفت که نیروهای اوکراینی حملات طیاره های بی سرنشین و راکتی را بالای دو شهر در بخش های اشغال شده توسط روسیه در ساحه دونتسک انجام دادند که دو کشته و شانزده زخمی برجای گذاشت.

دنیس پوشیلین، یک مقام ارشد که از سوی رویه در ساحه اشغال شده شرق اوکراین گماشته شده است ناوقت روزگذشته گفت که نیروهای اوکراینی اهدافی را در منطقۀ دونتسک انجام دادند.

آژانس های خبری روسی گزارش داده اند که صدای انفجار در سراسر منطقه دونتسک شنیده شد.

مقامهای اوکراینی هنوز در مورد این حملات چیزی نگفته اند، نیروهای روسی حدود ۷۵ درصد از منطقه دونتسک را در کنترول دارند و تلاش دارد تا بقیه این منطقه را هم تحت تصرف خود بیاورد.