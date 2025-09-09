کریکت بورد افغانستان می‌گوید که تیم ملی کریکت افغانستان در نخستین روز اولین مسابقه خود را با تیم ملی کریکت هانک کانگ در امارات متحده عربی در یک بازی بیست آوره انجام می دهد.

سید نسیم سادات سخنگوی کریکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت: «تیم ملی کریکت افغانستان امروز بازی اول جام ملت های آسیایی را آغاز می کند و امروز روز اول این مسابقات هم است قبل از این که تیم ما به امارات متحده عربی برود در کابل مسابقات شپگیزه را انجام داد ، بعدا یک کمپ تمرینی ده روزه در کابل برای شان ایجاد شده بود و پس از آن کمپ یک هفته در امارات داشتند، در کل تیم آمادگی خود را گرفته و توقع داریم که در مسابقات جام ملت های آسیا خوب بدرخشند.»

تیم ملی کریکت افغانستان دومین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های جاری را در تاریخ ۱۶ سپتمبر در برابر تیم ملی بنگلادیش برگزار می‌ کند.

همچنین قرار است افغانستان سومین مسابقه‌ اش را به تاریخ ۱۸ سپتمبر در برابر سریلانکا انجام دهد.

در مسابقات جام ملت های آسیا هشت تیم سهم دارد که به گروه های A و Bتقسیم شده اند، در گروه A تیم های امارات متحده عربی، عمان ، هند و پاکستان و در گروه B افغانستان ، سریلانکا ، بنگلدیش و هانک کانگ قرار دارند.

بر اساس رتبه بندی شورای بین المللی کریکت، هند در آخرین رتبه بندی T20 مقام اول را دارد و سریلانکا، پاکستان، افغانستان و بنگلادش بین رده های هفتم و دهم قرار دارند.

بر علاوه، هانگ کانگ، امارات متحده عربی، و عمان (که برای بار نخست اشتراک می کنند) همچنان از طریق جام برتر ACC برای تورنمنت واجد شرایط شده اند.

بازی فاینل به تاریخ ۲۸ سپتمبر در دبی برگزار خواهد شد.

در مجموع ۱۹ مسابقه برنامه ریزی شده است، ۱۱ در دبی (بشمول فینال) و ۸ در ابوظبی.

علاقمند ورزش کریکت چشم به درخشش بازیکنان کشور در میدان رقابت دوخته ‌اند.

صبغت الله باشنده ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت: «انشاءالله قسمی که من فکر میکنم بازی کنان ما تمرینات خوب انجام داده اند و بازی امروز را به شکل خوبی انجام خواهد داد و امید دارم که جام و قهرمانی این مسابقات را تیم ملی کرکت ما بدست بیاورد.»

زاهد الله باشنده ولایت کنر یکی دیگر از علاقمندان این ورزش می گوید: «امروز مسابقات جام آسیا شروع می‌ شود اما افغانستان هر وقت در بخش بیتنگ ناکام بوده است، ولی در بخش بالنگ بسیار قوی بازی میکند، کریکت بورد ما باید در این زمینه یک توجه کند و من اطمینان کامل دارم که باز هم تیم ما دراین مسابقات برنده می شود.»

سمیع الله هلال، یکی از ناظران کریکت افغانستان با اشاره به آغاز بازی های کریکت جام ملت های آسیا به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان باید روی مشکلات بیتنگ خود کار کند، زیرا به گفته او، بازی سریز مقابل پاکستان نشان داد که تیم افغانستان هنوز هم در تعقیب هدف مشکل دارد.

«از ترکیب تیم افغانستان برای جام آسیا از قبل انتقاداتی وجود دارد، زیرا در این تیم الروندر ها زیاد است و بارها مشکلاتی در بیتینگ وجود داشته است، ما باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و روی بیتینگ بیشتر کار کنیم تا در جام آسیا به نتایج خوبی دست یابیم.»

او گفت که افغانستان که در حال حاضر دومین تیم قوی آسیا پس از هند محسوب می شود، باید در تمرین آن را ثابت کند و به مرحله نیمه نهایی و نهایی این رقابت ها راه یابد.

مسعود رحمانی یکی دیگر از ناظران کریکت می‌ گوید برخی عواملی که تیم ملی کریکت افغانستان در مسابقات سه جانبه با پاکستان خوب ندرخشید، نبود یک ترکیب خوب ، عدم هماهنگی میان بازی کنان و مشکل در کمپ های تمرینی بوده است.

قابل ذکر است که افغانستان پیش از این بازی ‌ها در تورنمنت سه ‌جانبه به میزبانی امارات با پاکستان و تیم میزبان رقابت کرد و به مقام دوم دست یافت.