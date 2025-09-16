لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۲۵ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۰۶

خبر ها

یک افغان در جرمنی به حبس ابد محکوم شد

تصویر از سلیمان درجریان محاکمه‌اش به اتهام قتل
تصویر از سلیمان درجریان محاکمه‌اش به اتهام قتل

یک مرد ۲۶ سالۀ افغان در جرمنی به حبس ابد محکوم شد

اسم او سلیمان معرفی شده و به اتهام قتل مجرم شناخته شده است.

به گفتۀ مقامها سلیمان از طرفداران گروه داعش است و در ماه می سال گذشته در شهر منهایم، با ضرب چاقو یک پولیس را کشت و پنج تن دیگر را زخمی کرد.

در دو سال گذشته چندین حادثۀ مشابه در جرمنی رخ داد که در برخی موارد، عامل آن افغانها بودند.

پس از آن جرمنی پروسۀ را آغاز کرد که به اساس آن افغانهای مهاجر که مجرم شناخته شوند، به افغانستان فرستاده می‌شوند.

ستیفن مایر، معاون سخنگوی دولت جرمنی، گفته است که کشورش تماسها با طالبان را بیشتر ساخته تا پروسۀ اخراج این افغانها را سرعت ببخشد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ترامپ از روزنامه نیویارک تایمز ۱۵ میلیارد دالر بابت «افترا» شکایت کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه ۲۴ سنبله علیه روزنامه نیویارک تایمز و چهار خبرنگار آن شکایت ۱۵ میلیارد دالری به محکمه فدرال فلوریدا ثبت کرد.

در شکایت‌نامه آمده است مقالات و کتابی که پیش از انتخابات ۲۰۲۴ منتشر شده‌اند بخشی از «الگوی چندین‌ساله افترا و بدگویی عمدی» علیه ترامپ بوده است.

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» این روزنامه را به دروغ‌پردازی و «سخنگوی چپ رادیکال» بودن متهم کرد.

خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته که نیویارک تایمز به درخواستش برای تبصره در این مورد هنوز پاسخ نداده.

ترامپ قبلا هم علیه رسانه‌های دیگر، از جمله شکایت ۱۰ میلیارد دالری از وال‌استریت ژورنال و غول رسانه‌ای روپرت مرداک، اقدام کرده بود.

ادامه خبر ...

وزیر دفاع اسرائیل: «غزه می‌سوزد»؛ هشدار امریکا از فرصت کوتاه برای توافق

آوار بازمانده از تخریب یکی از برج‌های مسکونی شهر غزه پس از بمباران در روز دوشنبه ۲۴ سبنله
آوار بازمانده از تخریب یکی از برج‌های مسکونی شهر غزه پس از بمباران در روز دوشنبه ۲۴ سبنله

در پی حملات سنگین شبانه بر شهر غزه، یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل سه‌شنبه گفت «غزه می‌سوزد» و تأیید کرد برنامه عملیات تازه‌ای در جریان است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، هنگام ترک اسرائیل به مقصد قطر گفت: «اسرائیل عملیات را آغاز کرده است. ما زمان بسیار کوتاهی برای دستیابی به توافق داریم، شاید تنها چند روز.»

به گزارش اسوشیتدپرس باشندگان غزه از حملات گسترده خبر دادند. یکی از حملات شبانه خانه‌ای در غرب غزه را هدف قرار داد که به گفته شفاخانه شفا، دست‌کم پنج کشته برجا گذاشت؛ دو کودک هم در میان قربانیان بودند.

اردوی اسرائیل هنوز آغاز رسمی عملیات را تأیید نکرده است. نتانیاهو و روبیو گفته‌اند تنها راه پایان جنگ نابودی حماس و آزادی ۴۸ گروگان باقی‌مانده است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حماس اما آزادی گروگان‌ها را مشروط به رهایی زندانیان فلسطینی، آتش‌بس دایمی و خروج اسرائیل از غزه دانسته است.

جنگ پس از حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد که حدود ۱۲۰۰ کشته، بیشتر غیرنظامی، و ۲۵۱ گروگان برجا گذاشت. بیشتر گروگان‌ها در چارچوب آتش‌بس‌ها آزاد شدند. وزارت صحت غزه می‌گوید تلفات حملات اسرائیل تاکنون به دست‌کم ۶۴ هزار و ۸۷۱ تن رسیده که نیمی از آنان زنان و کودکان اند.

ادامه خبر ...

افغانستان در دومین بازی جام آسیایی کریکت به مصاف بنگلادیش می‌رود

در رقابت‌های جام آسیایی کریکت، امروز تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادیش به مصاف هم می‌روند.

این مسابقه ساعت ۷ شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید دبی برگزار می‌شود.

به گفته بورد کریکت افغانستان، ملی‌پوشان این کشور تمرینات آماده‌گی برای دیدار امشب را تکمیل کرده‌اند.

افغانستان قبلا در این جام، هانگ‌کنگ را با تفاوت زیاد شکست داده و امشب دومین دیدار خود را برگزار می‌کند.

تیم بنگلادیش نیز تاکنون دو بازی انجام داده؛ در برابر سریلانکا شکست خورده اما از سد هانگ‌کنگ گذشته است.

ادامه خبر ...

وزیر خارجه امریکا پس از دیدار با نتانیاهو به قطر می‌رود؛ تلاش واشنگتن برای میانجی‌گری میان اسرائیل و قطر

مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا
مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا

مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا پس از سفر به اسرائیل، راهی قطر خواهد شد. 

وزارت خارجه امریکا این خبر را روز دوشنبه ۲۴ سنبله پس از دیدار او با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل اعلام کرد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که پس از حمله هفته گذشته اسرائیل به دوحه، تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است.

خبرگزاری‌های غربی نوشته‌اند امریکا تلاش می‌کند میان دو متحدش، اسرائیل و قطر، که روابط‌شان پرتنش شده، میانجی‌گری کند.

صدراعظم قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، یک روز پیش خواستار مجازات اسرائیل به دلیل این حمله شد.

در این حمله که او آن را «یورش به میانجی» خواند، پنج عضو گروه حماس کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند.

ادامه خبر ...

وزیر خارجه امریکا: واشنگتن به سیاست «فشار حداکثری» بر ایران ادامه می‌دهد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، گفته است واشنگتن سیاست «فشار حداکثری» بر ایران را ادامه خواهد داد.

روبیو روز دوشنبه ۲۴ سنبله در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در بیت‌المقدس گفت هدف این فشارها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او ایران هسته‌ای تحت رهبری روحانیون تندرو را تهدیدی برای اسرائیل، امریکا و جهان خواند.

ایالات متحده در ماه جون حملاتی را بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داد که به گفته مقام‌ها خسارات سنگینی به بار آورد.

ایران می‌گوید برنامهٔ هسته‌ایش صرفاً «اهداف صلح‌آمیز» دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد.

ادامه خبر ...

اردوی پاکستان: ۳۱ عضو طالبان پاکستانی در عملیات خیبرپختونخوا کشته شدند

اردوی پاکستان اعلام کرده است که در عملیات شب گذشته در ولسوالی‌های بنو و لکی مروت در ایالت خیبرپختونخوا، ۳۱ عضو گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شده‌اند.

خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از بیانیه امروز دوشنبه، ۱۵ سپتمبر اردوی پاکستان گزارش داد که این عملیات انجام شده اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

این عملیات پس از آن صورت گرفت که روز شنبه در نزدیکی خط دیورند، ۱۹ سرباز پاکستانی در حملات افراد مسلح کشته شدند.

مسئولیت این حملات را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته بود.

در سال‌های اخیر حملات علیه نیروهای امنیتی و نظامیان در پاکستان افزایش یافته است.

مقامات پاکستانی می‌گویند این حملات توسط طالبان پاکستانی از خاک افغانستان هدایت می‌شود، اما حکومت طالبان همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.

ادامه خبر ...

نتانیاهو: حملات علیه رهبران حماس ادامه می‌یابد

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل در یک کنفرانس خبری
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل در یک کنفرانس خبری

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، هشدار داد که علیه رهبران حماس، هرکجا که باشند، حملات خود را ادامه خواهد داد.

امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند.

این هشدار در کنفرانس خبری هنگام دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، اعلام شد.

این در حالی است که نمایندگان جهان عرب و اسلام در دوحه درباره حمله هفته گذشته اسرائیل به قطر گفتگو می‌کنند و صدراعظم قطر خواستار مجازات اسرائیل شده‌.

ادامه خبر ...

افغانستان فردا در جام آسیایی کریکت با بنگلادش روبه‌رو می‌شود

در مسابقات جام آسیایی کریکت، امروز دو دیدار برگزار می‌شود:

بازی نخست میان تیم‌های امارات متحده عربی (میزبان) و عمان، و بازی دوم میان سریلانکا و هنگ‌کنگ.

دیدار اول ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر به وقت کابل و بازی دوم ساعت ۷:۰۰ شام آغاز می‌شود.

فردا، سه‌شنبه، افغانستان در دومین بازی خود به مصاف بنگلادش می‌رود.

تیم ملی افغانستان در نخستین دیدار خود هنگ‌کنگ را با تفاوت ۹۴ دوش شکست داده بود.

ادامه خبر ...

بازگشت آوارگان به مناطق سیل‌زده پنجاب پاکستان

بازگشت بی‌جاشدگان به مناطق سیل‌زده ایالت پنجاب پاکستان آغاز شده است.

بارش‌های اخیر موسمی و طغیان رودخانه‌ها بیش از دو و نیم میلیون نفر را آواره کرد و جان نزدیک به صد تن را گرفت.

اداره مدیریت بحران در پنجاب اعلام کرده است که بیش از ۴۵۰۰ روستا در این ایالت زیر آب رفته بود.

به گفته مقام‌ها، این روستاها پس از بارش‌های شدید و باز شدن دروازه‌های چند سد در هند به‌دلیل باران‌های سنگین، دچار سیلاب شدند.

بیشتر سیل‌زدگان نیازمند کمک هستند و مقام‌های پنجاب می‌گویند نخستین بسته‌های امدادی به آنان رسانده شده است. از ماه جون سال جاری تا کنون، ۹۵۰ نفر در پاکستان بر اثر سیلاب‌ها جان باخته‌اند.

ادامه خبر ...

